Tumore al seno, dalla politica un fronte comune per i diritti delle pazienti

Presentato alla Camera il manifesto di Europa Donna Parlamento, aggregazione trasversale a cui hanno aderito già 19 tra deputate e senatrici. Focus su prevenzione, disparità regionali e potenziamento delle Breast unit

La lotta contro il tumore al seno supera le divisioni politiche. Almeno nelle intenzioni della nuova aggregazione trasversale “Europa Donna Parlamento”, a cui hanno già aderito 19 tra deputati e senatori. L’input arriva da Europa Donna Italia, il movimento nato oltre 20 anni su iniziativa di Umberto Veronesi per promuovere i diritti delle donne sul fronte della prevenzione e cura del cancro alla mammella. Il 27 luglio, alla Camera, è stato presentato un manifesto. Fra i punti principali, potenziare la qualità delle cure per il tumore al seno e perfezionare il funzionamento delle Breast Unit, superando le forti divisioni regionali; campagne di prevenzione, sia primaria sia secondaria; una migliore gestione delle pazienti con i carcinomi più difficili da trattare.

Lavori in corso

“Stiamo lavorando con le parlamentari per individuare insieme i percorsi più efficaci per ampliare e rendere più accessibile l’offerta di prestazioni e servizi a beneficio delle donne – spiega Rosanna D’Antona, presidente di Europa Donna Italia -. In particolare, siamo preoccupati per la forte divisione tra Nord e Sud in termini di salute. Si tratta, infatti, di un problema di vecchia data che il Covid-19 ha reso ancora più evidente. Le Regioni settentrionali continuano ad offrire migliori servizi e infrastrutture rispetto a quelle del Sud. Noi siamo invece a favore dell’uguaglianza dei diritti delle donne e vorremmo che in tutta Italia le pazienti fossero trattate allo stesso modo quando devono affrontare un tumore. La pandemia e il Recovery Fund ci stanno spingendo verso un grande cambiamento in infrastrutture, trasformazione digitale, educazione, ambiente e anche salute. Ringraziamo quindi tutte le Parlamentari che hanno deciso di aderire all’alleanza che sta già registrando nuove importanti adesioni”.

L’agenda

Questi i principali punti di intervento, secondo Corrado Tinterri, coordinatore del Comitato tecnico scientifico di Europa Donna Italia:

qualità della diagnosi, della cura e dell’assistenza nei Centri di Senologia Multidisciplinari (Breast Unit), introdotti in Italia con l’Intesa Stato Regioni 185/CSR del 18 dicembre 2014, qualità ancora disomogenea – e a volte carente – sul territorio nazionale;

qualità dell’anticipazione diagnostica, attraverso i programmi di screening che ancora oggi non hanno del tutto recuperato i ritardi accumulatisi nei mesi di lockdown dovuti alla pandemia da Covid-19;

diffusione di percorsi di sorveglianza e cura gratuiti dedicati alle donne ad alto rischio per predisposizione genetica al tumore e ai loro familiari;

implementazione di percorsi dedicati alle pazienti con tumore al seno metastatico. Il carcinoma mammario interessa oltre 834mila donne nel nostro Paese e il numero è in costante crescita perché ogni anno si ammalano oltre 54 mila donne. È quindi necessario, anche a livello legislativo, avere la sensibilità delle parlamentari donne, che ringraziamo, per deliberare provvedimenti adeguati e tempestivi a tutela delle donne-cittadine”.

Le adesioni

Finora hanno aderito all’iniziativa: Maria Soave Alemanno, Simona Baldassarre, Maria Teresa Bellucci, Paola Binetti, Rossana Boldi, Paola Boldrini, Fabiola Bologna, Maria Elena Boschi, Elena Carnevali, Maria Domenica Castellone, Marialucia Lorefice, Beatrice Lorenzin, Elisa Pirro, Isabella Rauti, Maria Rizzotti, Cristina Rossello, Debora Serracchiani, Livia Turco, Giuseppina Versace.