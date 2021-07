Accordi sanitari e fitosanitari Wto, l’84% delle notifiche alle normative riguarda la salute animale

I dati arrivano da un recente report dell'Organizzazione mondiale del commercio su dati 2020. Oltre all'Animal health, grande attenzione anche alla sicurezza alimentare

Secondo l’ultimo report della World trade organization “Sanitary and phytosanitary measures agreement” l’84% delle notifiche di emergenza nel 2020, quindi in piena pandemia Covid-19, ha riguardato la salute animale e la sicurezza alimentare. A proporre revisioni, commenti e chiarimenti sulle normative da attuare sono stati soprattutto i Paesi in via di sviluppo.

Le notifiche

Le notifiche ai regolamenti Sps proposte da un membro a un altro passando attraverso la segreteria della Wto, permette di condividere dubbi, riflessioni e commenti in merito alle normative da attuare per evitare potenziali conflitti commerciali tra i vari partner. Lo scorso anno sono state inviate all’attenzione dell’Organizzazione mondiale del commercio 2100 notifiche da 63 Paesi, il numero più alto registrato dal 2008 a oggi. I motivi di tutto ciò, secondo gli autori del report, attiene al fatto che c’è sempre più necessità di trasparenza e comprensione delle regole che governano i commerci internazionali nell’ambito della sicurezza alimentare e della salute animale. E proprio sulla salute animale si è concentrata la maggiorparte dei testi notificati alla Wto. Di questi oltre l’80% ha riguardato situazioni emergenziali dovute prevalentemente all’imperversare della pandemia. Molto ridotte, invece, le notifiche sulla salute umana considerando che solo il 6% di queste aveva per tema proprio l’infezione da Sars-Cov2.

I Paesi più attivi

Lo Stato che più di tutti è stato attivo in questo senso è stato il Brasile con quasi 450 notifiche (23% del totale). Seguono con molto distacco il Giappone (8%), l’Ue e il Canada (7%), Usa (5%) e Taiwan, Tanzania e Cile (4%). Chiudono la top ten Cile e Cina (3%).

