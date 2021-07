Life science, da Angelini 35 milioni per un fondo che investe in startup del sistema nervoso

Angelini Lumira Biosciences fund (Albf), frutto della partnership tra la multinazionale farmaceutica italiana e il fondo di venture capital nordamericano Lumira Ventures, ha l’obiettivo di investire in aziende early stage che in Canada e Stati Uniti stanno sviluppando terapie farmaceutiche per i disturbi del sistema nervoso centrale e le malattie rare

Nasce un nuovo fondo di venture capital nel settore life science. Si tratta di Angelini Lumira Biosciences fund (Albf), frutto della partnership tra la multinazionale farmaceutica italiana Angelini Pharma il fondo di venture capital nordamericano Lumira Ventures. Sarà quest’ultima a gestire il fondo, nato con l’obiettivo di investire in aziende early stage che in Canada e Stati Uniti stanno sviluppando terapie farmaceutiche per i disturbi del sistema nervoso centrale e le malattie rare. Angelini Pharma, si apprende da una nota diffusa dalla società, sarà l’unico investitore istituzionale, con un impegno di 35 milioni di euro.

Espansione nel corporate venture capital

“Siamo lieti di lavorare insieme a Lumira nella definizione di un portafoglio di investimenti che abbia come target aziende impegnate a studiare trattamenti all’avanguardia per aree mediche ancora in cerca di risposte terapeutiche. La costituzione di Albf rappresenta un passo significativo per l’ampliamento della strategia di corporate venturing e di innovazione di Angelini Pharma. Ci consentirà, inoltre, di accedere ad alcune delle tecnologie più innovative nelle nostre aree di interesse, tecnologie attualmente in fase di sviluppo negli Usa e in Canada”, afferma Pierluigi Antonelli, Ceo di Angelini Pharma.

“Questo progetto, che fa seguito all’acquisizione di Arvelle Therapeutics e all’investimento nell’incubatore di startup Argobio, è un altro importante passo verso il conseguimento del nostro ambizioso obiettivo: essere leader nella innovazione nel campo della salute mentale, dei disturbi del sistema nervoso centrale e delle malattie rare. Conferma, inoltre, il sostegno da parte dei nostri azionisti alla strategia di crescita che abbiamo messo in campo negli ultimi due anni”.

Altri investimenti

Angelini Pharma investirà anche 5 milioni di dollari come limited partner in Lumira Ventures IV, un fondo da 220 milioni di dollari dedicato alle scienze della vita lanciato la scorsa settimana. All’inizio di quest’anno, inoltre, l’azienda ha investito in Argobio, un nuovo incubatore di startup europeo dedicato all’universo delle life science e nel quale è attivamente coinvolta.