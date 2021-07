Sotrovimab: Gsk e Vir Biotechnology siglano un accordo con la Commissione Ue

Appalto congiunto per la fornitura di 220mila dosi dell’anticorpo monoclonale sperimentale usato contro Covid

Gsk e Vir Biotechnology annunciano un accordo con la Commissione europea per la fornitura di 220mila dosi di sotrovimab, l’anticorpo monoclonale sperimentale impiegato contro Covid-19. L’intesa riguarda un appalto congiunto che consente agli Stati membri partecipanti di acquistare rapidamente sotrovimab, previa autorizzazione di emergenza locale o autorizzazione a livello dell’Ue, per il trattamento di pazienti ad alto rischio, che potrebbero beneficiare di un trattamento precoce con sotrovimab.

L’uso di sotrovimab

Sotrovimab viene utilizzato, a dose singola, per il trattamento di adulti e adolescenti (di età 12 anni e oltre e peso di almeno 40 chili) con Covid-19 che non richiedono ossigeno e rischiano di progredire verso la forma grave della malattia.

A maggio il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) aveva espresso un parere scientifico positivo, che può essere preso in considerazione dalle autorità nazionali quando si prendono decisioni basate sull’evidenza sull’uso precoce del medicinale prima dell’autorizzazione all’immissione in commercio. Inoltre, la documentazione a supporto della prossima domanda di autorizzazione all’immissione in commercio per sotrovimab è in fase di revisione continua con l’Ema. A giugno, le due aziende hanno annunciato i risultati completi di conferma per lo studio di Fase 3 COMET-ICE, che ha raggiunto l’endpoint primario,

Nel mondo

Gsk e Vir hanno stipulato accordi di fornitura con più governi in tutto il mondo. A maggio, sotrovimab ha ottenuto l’autorizzazione all’uso di emergenza da parte della statunitense Food and drug administration (Fda). Alla stessa autorità, le due aziende intendono presentare una domanda di licenza biologica nella seconda metà del 2021. Sotrovimab è stato autorizzato anche per l’uso di emergenza in Bahrain, Kuwait, Qatar, Singapore ed Emirati Arabi Uniti.