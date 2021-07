Nanomedicina, storia e prospettive future

La tecnologia è recente. Le prime teorie sull’uso delle nanotecnologie in ambito medico nascono intorno agli anni ‘90 del secolo scorso. Ma le prospettive future sono rosee. Dal numero 190 del magazine

di Giulia Annovi

La nanomedicina è nata di recente. Le prime teorie sull’uso delle nanotecnologie in ambito medico nascono intorno agli anni ‘90 del secolo scorso. La mancanza di strumenti adeguati per rendere i nanocomposti visibili rendeva complicato il loro sviluppo. Dal 1931 in poi la capacità risolutiva è migliorata con il microscopio elettronico a trasmissione (Tem). La diffusione della microscopia ad alta risoluzione ha acceso i riflettori sulle nanoparticelle.

Le difficoltà produttive

Accanto alla difficoltà di visualizzazione dei nuovi materiali vi era anche il problema della loro produzione. Sono emerse, pertanto, due diverse strategie di sintesi. L’approccio top-down si basava sui suggerimenti di Feynman sulla riduzione graduale delle dimensioni di macchine e strumenti già esistenti. L’approccio bottom-up ruota attorno alla costruzione di nanostrutture atomo per atomo con metodi fisici e chimici. Oppure il medesimo metodo sfrutta la manipolazione controllata delle forze auto-organizzanti di atomi e molecole.

L’exploit degli anni ’60

Alla fine degli anni ’60 Peter Paul Speiser sviluppò le prime nanoparticelle per la terapia farmacologica mirata. Negli anni ’70, Georges Jean Franz Köhler e César Milstein riuscirono a produrre anticorpi monoclonali. Da allora c’è stata un’intensa ricerca sulle possibili sintesi e usi di vari sistemi di trasporto e funzionalizzazione fisico-chimica della struttura superficiale delle nanoparticelle. All’inizio degli anni ’90, hanno modificato le nanoparticelle per il trasporto di frammenti di DNA e sono state introdotte nelle cellule con l’ausilio di anticorpi.

Il cuore oltre l’ostacolo

La visione della nanoterapia del futuro è il trattamento dei pazienti con farmaci creati su misura e capaci di agire a livello molecolare, non appena la malattia è in fase di sviluppo. “L’Unione europea sta finanziando progetti di ricerca tramite vari programmi. Molti di questi includono la valutazione di nanomedicine, dato che queste si applicano a quasi tutte le aree terapeutiche”, ha raccontato Pasut. “Gli Stati Uniti però rimangono ancora il faro in questo ambito. Non solo per quantità di finanziamenti ma anche per la vivacità della controparte industriale, che accetta più facilmente il rischio di scommettere sulle nuove tecnologie. L’Europa penalizzata non tanto dalla mancanza di capacità di innovare, ma dalla minore propensione al rischio e dalla maggiore rigidità in ambito legislativo”.