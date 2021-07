Assistenza domiciliare integrata: MedicAir acquisisce Finisterre

Completata l’operazione per assorbire il 60% della società presente sul territorio lombardo

MedicAir Group ha completato l’acquisizione del 60% di Finisterre, azienda lombarda attiva nell’assistenza domiciliare integrata. L’annuncia in una nota la holding a capo dell’omonimo gruppo, specializzato nell’home care e fornitore di servizi per pazienti fragili, quali ossigenoterapia, ventilazione meccanica, nutrizione artificiale e telemonitoraggio, oltre a produrre e distribuire sistemi antidecubito. “MedicAir Group si posiziona così come operatore primario in Lombardia nel settore dei servizi di Adi e cure palliative”, sottolinea la nota.

Gli obiettivi

“L’acquisizione consentirà pertanto a MedicAir Group – continua la nota – di aumentare la propria offerta di servizi sanitari e di poter erogare, a regime, oltre 150mila prestazioni annue nell’ambito dei servizi di assistenza domiciliare integrata e oltre 6mila prestazioni nell’ambito delle cure palliative. Questo progetto di espansione si inserisce all’interno di una più ampia strategia di crescita e consolidamento del ruolo di Home care services provider, integrando e sviluppando anche la filiera dell’assistenza domiciliare integrata nell’ottica della sua estensione nell’intero territorio nazionale”. Finisterre vanta un giro d’affari da cinque milioni di euro.