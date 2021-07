Aumento capacità produttiva vaccino Moderna, Ema dice sì

L'ok riguarda siti produttivi negli Usa ma i cui vaccini saranno destinati al mercato europeo

Il comitato per i medicinali umani (Chmp) dell’Ema ha approvato un aumento del processo di produzione del principio attivo presso i siti di produzione di vaccini Covid-19 di Moderna negli Stati Uniti (Usa) destinato al mercato europeo.

L’impatto

Questa raccomandazione dovrebbe avere un impatto significativo sulla fornitura di Spikevax, il vaccino sviluppato dalla biotech a stelle e strisce, nell’Unione Europea. Si stima che nel terzo trimestre del 2021 la filiera statunitense fornirà 40 milioni di dosi di vaccino per il mercato europeo.

Le strutture interessate

La decisione dell’Ema ribadisce che le due strutture statunitensi recentemente approvate, ModernaTX, Inc. a Norwood, Massachusetts e Lonza Biologics, Inc. a Portsmouth, New Hampshire, sono in grado di produrre costantemente sostanze attive di alta qualità e consentiranno a Moderna di aumentare la capacità produttiva a questi siti. Dalla concessione di un’autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per Spikevax, il Chmp ha autorizzato un totale di quattro siti di produzione per la produzione del principio attivo per questo vaccino, due negli Stati Uniti come menzionato sopra e due a Visp, in Svizzera.