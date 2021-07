Cresce l’interesse del Private equity per le Contract manufacturing organization

Tra il 2018 e il 2020 ci sono state 69 operazioni contro le tre dei tre anni precedenti. Calo nel 2020 a causa della pandemia

L’interesse del Private equity sta crescendo per le Cmo. Secondo i dati di Global Data tra il 2018 e il 2020 le acquisizioni dei primi sulle seconde sono aumentate sensibilmente. In totale le operazioni di M&A relative sono state 69 contro le tre dei tre anni precedenti. Tra le Cmo più importanti in mano ai fondi sono Cambrex, Recipharm e Pci Pharma Services.

Segno più

Per quanto riguarda le Cmo, continua il report, il 2018-2020 è stato un momento molto importante. In totale ci sono state 180 operazioni per 148 differenti acquirenti. Si è registrato un calo nel 2020 dovuto alle incertezze della pandemia e non è scontato che ci si ripercuota anche nel biennio 2021-2022. Nel triennio 2015-2017, invece, le operazioni sono state 130.

I campi più interessati

Il terreno più fertile rimane quello della produzione di principi attivi per le piccole molecole e il biotecnologico (soprattutto terapia genica). Il 56% delle aziende acquisite, infetti, propone tecnologie estremamente complesse e ciò attira non poco gli investitori e i compratori.