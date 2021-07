Rinosinusite cronica associata a polipi nasali, la Fda approva l’uso di mepolizumab

Si tratta di un anticorpo monoclonale che prende di mira l'interleuchina-5 (IL-5). Tale nuova indicazione, per il farmaco sviluppato da Gsk, è mirata al trattamento di mantenimento aggiuntivo in pazienti adulti dai 18 anni in su con risposta inadeguata ai corticosteroidi nasali

La Food and drug administration (Fda) ha approvato mepolizumab, un anticorpo monoclonale che prende di mira l’interleuchina-5 (IL-5), come trattamento per i pazienti con rinosinusite cronica associata a polipi nasali. Questa nuova indicazione di mepolizumab, farmaco sviluppato da Gsk, è mirata al trattamento di mantenimento aggiuntivo della rinosinusite cronica associata a polipi nasali in pazienti adulti di età pari o superiore a 18 anni con risposta inadeguata ai corticosteroidi nasali.

La malattia

Tale patologia fa parte di una varietà di malattie derivanti dall’infiammazione in diversi tessuti associata a livelli elevati di un tipo di globuli bianchi chiamati eosinofili. È spesso caratterizzato da livelli elevati di eosinofili, in cui la crescita dei tessuti molli, nota come polipi nasali, si sviluppa nei seni e nella cavità nasale. Può causare sintomi cronici come ostruzione nasale, perdita dell’olfatto, pressione facciale e secrezione nasale.

Tonya Winders, Ceo e Presidente, Allergy and asthma network (Aan) ha commentato: “I pazienti con rinosinusite cronica associata a polipi nasali manifestano sintomi spiacevoli in una gamma di gravità. Poiché ci sono state opzioni di trattamento limitate, in particolare per quei pazienti con malattia grave, possono fare affidamento su steroidi orali e interventi chirurgici ricorrenti per gestire la loro condizione. Accogliamo con favore la notizia che mepolizumab ora offrirà ai pazienti e agli operatori sanitari appropriati una nuova opzione di trattamento e un’alternativa alla chirurgia”.

Lo studio

L’approvazione di mepolizumab come trattamento per la rinosinusite cronica associata a polipi si basa sui dati dello studio cardine Synapse che ha esplorato l’effetto di mepolizumab rispetto al placebo in oltre 400 pazienti. Mepolizumab ha ottenuto un miglioramento significativo nella riduzione delle dimensioni dei polipi nasali e dell’ostruzione nasale. Tutti i pazienti nello studio hanno ricevuto cure standard, avevano una storia di precedenti interventi chirurgici (circa uno su tre ha avuto ≥3 interventi chirurgici) e necessitavano di un ulteriore intervento chirurgico a causa dei sintomi gravi e dell’aumento delle dimensioni dei polipi.

Lo studio ha mostrato, inoltre, una riduzione del 57% nella percentuale di pazienti sottoposti a intervento chirurgico nel gruppo trattato con mepolizumab rispetto al placebo, HR=0,43 (95% CI 0,25, 0,76). In più, la percentuale di pazienti che hanno richiesto l’uso sistemico di corticosteroidi durante il periodo di trattamento di 52 settimane è stata inferiore nei pazienti che hanno ricevuto mepolizumab.