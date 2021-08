Uso in deroga e antibiotici: l’estate rovente del farmaco veterinario

Sul decreto Speranza, che vuole contenere i costi delle cure favorendo la prescrizione di medicinali per l’uomo, pesano i dubbi dei veterinari e un ricorso dell’industria del settore. Intanto la Commissione Envi del Parlamento europeo ha appovato, a luglio, una mozione contraria ai nuovi criteri sull’uso degli antibiotici di importanza critica. Dal numero 9 di Animal Health

Il farmaco veterinario continua a dividere. In Italia, soprattutto dopo la pubblicazione del decreto sull’uso in deroga dei medicinali per l’uomo, che ha spiazzato i medici degli animali e irritato l’industria. In Europa, per effetto del voto favorevole degli europarlamentari a una mozione che rigetta i criteri proposti dall’Ue per riservare alcuni antibiotici all’uomo. Vediamo perché.

Il decreto “risparmi”

Nel mese di maggio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto firmato dal ministro della Salute, Roberto Speranza, il 14 aprile di quest’anno. Il provvedimento introduce per la prima volta il criterio della “miglior convenienza economica” fra i possibili motivi che consentono al veterinario di prescrivere agli animali d’affezione un farmaco a uso umano. A patto che si tratti del medesimo principio attivo ed escludendo gli antibiotici. Un allegato al decreto elenca i diversi casi in cui applicare questa deroga è possibile. La novità è stata accolta con freddezza dai veterinari italiani: sia Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari) e Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari) hanno espresso nei mesi scorsi il loro disappunto. Delusi, in prima battuta, per non essere stati interpellati e ora perplessi sull’applicazione concreta delle nuove regole. Ne abbiamo parlato con Raffaella Barbero, coordinatrice del Gruppo di lavoro sul farmaco della Fnovi: “C’è molta confusione tra i veterinari, sui quali ricade il peso maggiore di queste novità. Ci sono perplessità e timori – spiega Barbero – soprattutto per le contraddizioni che il decreto contiene. Un testo che comincia ribadendo il fatto che il medico veterinario debba dare priorità al medicinale veterinario, ma poi apre alla prescrizione del farmaco umano per questioni di convenienza economica”. Ma c’è di più: “Per i medici veterinari non è semplice trovare esempi pratici di applicazione del decreto. Si tratta in definitiva di pochi farmaci perché occorre valutare prima la cascata prevista dall’uso in deroga e a seguire la casistica prevista dall’allegato del decreto. Per alcuni farmaci, ad esempio per quelli utilizzati per trattamenti lungi o a vita, come cardiovascolari o diuretici, si potrebbe avere un risparmio a patto tuttavia che il veterinario se ne assuma la responsabilità perché in genere esiste comunque anche il farmaco veterinario (a cui il decreto darebbe la precedenza)”.

La pressione sui veterinari

Spinti anche dalle campagne di comunicazione delle associazioni animaliste, spesso i proprietari dei pet reclamano la prescrizione del farmaco umano. La Lega antivivisezione (Lav) ha anche pubblicato una locandina: “Portala al tuo veterinario”, si legge sul sito web. “C’è una forte pressione sul medico veterinario – prosegue Barbero – affinché riveda alcune sue decisioni inerenti le prescrizioni. Questa pressione è un effetto non previsto del decreto. È vero che si dice che il veterinario continuerà a prescrivere secondo scienza e coscienza, ma la pressione c’è. In alcuni casi si è davvero creato un cortocircuito in cui i proprietari di animali chiedono al veterinario l’applicazione del Decreto Speranza su farmaci che in medicina umana non esistono e che magari sono autorizzati solo per il cane ed il gatto”.

L’industria non ci sta

Se non convince i veterinari, il decreto non piace assolutamente all’industria del farmaco. Aisa, l’associazione delle imprese della salute animale parte di Federchimica, ha presentato un ricorso al Tar del Lazio chiedendo di sospendere e annullare il provvedimento. Il 9 luglio i giudici amministrativo hanno respinto l’istanza cautelare. La Lav ha esultato: “Salvi migliaia di cani e gatti, il Tar respinge il ricorso delle industrie”. In realtà, la battaglia va avanti: il Tar ha respinto solo l’istanza cautelare, che è finalizzata a sospendere gli effetti dell’atto impugnato in attesa che si definisca il merito della questione.

Tutto lascia pensare che il decreto Speranza continuerà a far discutere (e a dividere) nei prossimi mesi. La “vita” del provvedimento s’intreccia con il cammino del Regolamento europeo sui farmaci veterinari 2019/6, pienamente applicabile dal 28 gennaio 2022: “Siamo in attesa – spiega Barbero – di un decreto attuativo che dovrà recepire il nuovo Regolamento. È un passaggio fondamentale perché in quel Regolamento non si parla assolutamente del criterio della miglior convenienza economica. A quel punto bisognerà trovare la quadra, tenendo presente anche che la Commissione europea ha già chiesto spiegazioni all’Italia per il decreto Speranza. Noi medici veterinari siamo assolutamente favorevoli alla diminuzione dei costi delle cure degli animali, occorre trovare però una soluzione condivisa e che rispetti la legislazione vigente senza far ricadere sul veterinario la responsabilità di una eventuale infrazione”. Alcuni mesi fa, rispondendo a un’interrogazione, la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides aveva avvertito: “L’unica giustificazione che consente a un veterinario di prescrivere un medicinale autorizzato per uso umano è la mancanza di un medicinale veterinario idoneo. Il costo di un medicinale veterinario non sarebbe pertanto una giustificazione accettabile. La Commissione intende chiarire ulteriormente la questione con le autorità italiane”.

La questione antibiotici

Regole italiane ed europee s’incrociano anche sul terreno degli antibiotici. “Se guardiamo al decreto Speranza – spiega ancora Barbero – questo ha aggiunto una restrizione, cioè che la deroga secondo il criterio della miglior convenienza economica non può essere applicata agli antibiotici. Un fatto coerente con gli sforzi per contrastare l’antibiotico-resistenza. Più avanti il decreto stabilisce che gli antibiotici di importanza critica per l’uomo (Cia) devono essere utilizzati solo a seguito di un test di sensibilità antimicrobica. Quindi è stata messa nero su bianco, in un decreto, quella che finora è stata solo un’indicazione, contenuta in una circolare del ministero della Salute”. Da valutare, ora, le ripercussioni pratiche.

In piena estate, gli antibiotici hanno persino scaldato il dibattito politico europeo. Il 13 luglio la Commissione Envi (Ambiente e salute) ha approvato una mozione dell’eurodeputato tedesco dei Verdi, Martin Häusling, che respinge i criteri proposti dalla Commissione europea sugli antimicrobici da riservare all’uomo. Contro la mozione si erano espressi nei giorni scorsi le rappresentanze italiane ed europee dei veterinari (Fnovi, Anmvi, Fve) e anche la piattaforma europea per l’uso responsabile degli antibiotici (Epruma), a cui aderiscono industria, allevatori e veterinari.

“In questa fase – spiega Barbero – il Parlamento europeo sta valutando gli atti delega per l’applicazione del nuovo Regolamento sui farmaci veterinari. Uno di questi atti riguarda i criteri di scelta degli antibiotici da riservare all’uomo, basati su valutazioni scientifiche di Ema, Efsa ed Ecdc”. La classificazione proposta dall’Ema è alternativa a quella stabilita in passato dall’Oms: “L’Organizzazione mondiale della sanità – chiarisce Barbero – classifica come antibiotici di importanza critica le cefalosporine di terza, quarta (e ora quinta) generazione, chinoloni, macrolidi e colistina. I criteri scelti dall’Ema tengono fuori da questo gruppo i macrolidi, altrimenti noi veterinari rimarremmo davvero con poche opzioni terapeutiche, considerando anche in veterinaria il numero di molecole disponibili è assai inferiore rispetto alla medicina umana”. La mozione Häusling invita la Commissione Ue ad adottare la classificazione dell’Oms. Subito dopo la votazione è arrivato il disappunto di Epruma: “È una mancanza di rispetto per i processi decisionali basati sulla scienza. La mozione – si legge in una nota – avrà un impatto negativo sulla salute e sul benessere degli animali e non avrà alcun impatto positivo sulla salute pubblica o sulla resistenza agli antimicrobici. Ribadiamo queste preoccupazioni prima che la mozione venga portata in plenaria a settembre e ricordiamo che quando gli animali si ammalano di infezioni batteriche potenzialmente letali, meritano e dovrebbero essere trattati. Non è ancora disponibile alcun prodotto che possa sostituire gli antibiotici in termini di capacità di trattare le malattie batteriche in qualsiasi essere vivente”. Anche l’Anvmi ha protestato, esprimendo “delusione e sconcerto” e stigmatizzando il voto favorevole di tre eurodeputate italiane del Pd (Simona Bonafé, Alessandra Moretti ed Eleonora Evi). In un appello pubblicato prima della votazione, il presidente dell’Anmvi, Marco Melosi, aveva sottolineato i punti di forza della proposta Ue: “Questa individua, su basi scientifiche, i criteri in base ai quali decidere se e quali antimicrobici riservare all’esclusivo impiego in medicina umana in funzione del contrasto della lotta alla resistenza antimicrobica. La bozza è il risultato di un ragionevole punto di equilibrio fra la necessità di preservare l’efficacia degli antimicrobici e la necessità di trattare le infezioni negli animali”. Così la Fnovi in una nota: “La mozione mette in pericolo la vita dei pazienti animali che dovessero aver bisogno di una terapia antibiotica, limitando il bagaglio terapeutico del medico veterinario. Il messaggio errato che resta è ancora una volta quello desolante e ampiamente superato di una medicina veterinaria colpevole e quindi punibile con tali restrizioni. Contro l’antibiotico-resistenza è necessario un approccio One Health, coinvolgendo contemporaneamente uomo, animali e ambiente. Deve essere chiaro che una misura così dura solo contro la medicina veterinaria, non solo né sufficiente, ma è anche controproducente – conclude la Federazione – per le gravi ripercussioni in termini di sanità animale e tutela del benessere”. A Bruxelles e Strasburgo se ne parlerà ancora a lungo.

