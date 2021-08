Oncologia, BioNTech perfeziona l’acquisizione di una piattaforma di R&D e un sito produttivo da Kite (Gilead)

L'operazione prevede l'acquisizione, da parte di BioNTech, della piattaforma di ricerca e sviluppo del recettore delle cellule T neoantigene (Tcr) del tumore solido e delle attività e dei contratti di locazione dell'impianto di produzione clinica a Gaithersburg

BioNTech e Kite (controllata di Gilead) hanno annunciato il perfezionamento dell’acquisizione della piattaforma di ricerca e sviluppo del recettore delle cellule T neoantigene (Tcr) del tumore solido e delle attività e dei contratti di locazione dell’impianto di produzione clinica a Gaithersburg, da Kite. L’operazione è stata annunciata lo scorso luglio.

L’obiettivo dell’operazione

L’acquisizione rafforza la pipeline di terapia cellulare di BioNTech accelerando il programma di ricerca e sviluppo di terapia cellulare Neoantigen TCR individualizzato tumore solido. Espande inoltre le capacità di terapia cellulare dell’azienda e l’impronta produttiva in Nord America, basandosi sull’acquisizione di Neon Therapeutics nel 2020. Con tre acquisizioni completate negli ultimi 14 mesi, BioNTech conferma la sua strategia di integrazione della crescita organica attraverso acquisizioni mirate. In questo modo espande le sue capacità e accelera lo sviluppo della pipeline di immunoterapia.

La produzione

Secondo quanto riporta una nota diffusa dalle due società, per i dipendenti Kite della struttura di Gaithersburg ci sarà un ricollocamento in BioNTech prima della chiusura dello stabilimento in Marylnad. L’impianto sarà completamente integrato nelle operazioni statunitensi di BioNTech e nella rete di produzione globale.