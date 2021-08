Patarnello (AstraZeneca): serve una strategia comune per orientare la ricerca

La questione brevetti è solo un aspetto (marginale) nella discussione sui vaccini anti-Covid. Di questo e altro parla la vice president Market Access & Government Affairs della multinazionale inglese che produce Vaxzevria. Dal numero 190 del magazine

La discussione sui vaccini e sui brevetti ha riacceso ancora di più il tema delle diseguaglianze di salute nel mondo. Non solo quelle più tradizionali tra paesi ricchi e Paesi poveri ma più in generale tra le famiglie, gli individui, gli Stati, le Regioni, le aziende, le professioni. Chiaro come il sole che occorra una nuova strategia internazionale, un patto di cooperazione in grado di superare particolarismi geopolitici nell’interesse di tutti: più facile a dirsi che a farsi in uno scacchiere globale, lastricato talvolta di buone intenzioni (es. G20) ma teatro di tensioni tra blocchi di Stati e industrie. Ne è persuasa Francesca Patarnello, VP Market Access & Government Affairs di AstraZeneca Italia: “È un tema con sfumature diverse dai semplici ‘ricchi e poveri’ perché l’esperienza della pandemia ha dimostrato che non bastano i soldi per essere più potenti o più forti. Servono anche cose che non si possono comprare all’ultimo minuto. E così ha fatto drammaticamente la differenza per le famiglie durante il lockdown avere il wifi, un partner, il giardino o un terrazzino, mentre per gli Stati ha fatto la differenza avere investito in ricerca e comprendere e saper gestire le relazioni con l’industria tecnologica”.

Chi governa la salute governa il mondo

Se è vero che sulla tutela e sul governo della salute sono edificate le Carte costituzionali di tutti gli Stati moderni è altrettanto vero che il concetto sembra essere paradossalmente dato per scontato e quindi a rischio di sottovalutazione. Ma non solo: “Non tutti avremmo pensato, prima della pandemia – prosegue Francesca Patarnello – che tra gli argomenti della competizione globale ci potesse essere la salute e con essa la disponibilità in misura sufficiente di risorse umane e materiali dedicate a questa. E in particolare non avevamo previsto che tra le cose da avere in dispensa, durante la pandemia, avrebbero dovuto esserci gli ingredienti di base per fare velocemente ‘ricette’ buone per l’emergenza: investimenti di base, competenze e capacity sufficienti e diversificate, relazioni efficaci tra settori e Paesi, modelli di partnership, mappe per le riconversioni produttive, accordi tra i Paesi e modelli decisionali rodati e condivisi. In altre parole ingredienti per fare fronte più velocemente e forse meno competitivamente a rischi e opportunità emergenti. Un esempio per tutti: i vaccini. Un ‘pressure test’ per il mondo che purtroppo ha fatto emergere rapidamente vincitori e vinti”.

Il peso delle conoscenze asimmetriche

La partita si sta ancora giocando e durerà ancora a lungo. AstraZeneca è in prima linea fin dal primo giorno, alternando momenti di gloria a cadute vertiginose, ma non s’è mai ritirata dal confronto con i Governi e dall’impegno contro Covid-19. Francesca Patarnello allunga lo sguardo e ragiona a distanza sul significato e l’importanza dell’accesso all’innovazione nel settore della salute: “Ora tutti abbiamo capito che cosa dobbiamo intendere. Sappiamo, ahimè, che il mondo si è colorato di morte più o meno a seconda di una serie di fattori che non sono affatto egualmente disponibili. Certamente la ricchezza, che porta a livelli diversificati di investimenti nelle infrastrutture ma anche alla disponibilità di conoscenze disuguali”.

Le asimmetrie sono sostanziali, non solo teoriche. Patarnello le passa in rassegna: “Le materie prime, disponibili in modo diverso. Il frutto dei grandi e preventivi investimenti in ricerca, come i brevetti, che portano frutti dopo anni e anni di investimento. Le regole per prendere decisioni nel miglior modo possibile anche in momenti critici, come i sistemi di regolazione farmaceutica e l’Hta. Infine la cultura scientifica, che, ove più forte, impedisce la tirannia della politica o peggio quella dei media, e rende più stabile la connessione con la società stessa, specie quando spaventata e divisa dalle pandemie. La pandemia ci ha dimostrato purtroppo in pratica che cosa significa resilienza dei sistemi. Niente di diverso da quello che i ‘lungoveggenti’ avevano sempre previsto: non governare e peggio ancora non partecipare all’innovazione tecnologica (e in questo caso specifico a quella delle life science) è un grande rischio. E ciò che si era previsto purtroppo è avvenuto. E non basta, ahimè, correre ai ripari producendo ciò che altri hanno inventato”.

Europa più “refrattaria” agli investimenti di rischio

Francesca Patarnello punta l’indice contro ciò che le appare come una minore attitudine dell’Europa all’investimento a rischio (“perdere spesso, vincere molto ma raramente”) tipica invece degli Usa. “Questo atteggiamento oggi purtroppo ha creato nel settore biotech solchi difficilmente colmabili non solo tra i Paesi ricchi e quelli poveri, ma più in generale tra l’Unione europea, Usa, Russia e Cina. E questo divario non è solo generato dalle enormi differenze tra i livelli e i modelli di investimento in R&D di questi Paesi, ma, soprattutto, tra le inclinazioni a prendere decisioni a rischio, ad accettare alti livelli di profitto in settori sensibili, come quelli legati alla salute, e a costruire meccanismi di regolazione adatti all’introduzione e al rewarding dell’innovazione stessa, come ad esempio le partnership pubblico private, così come meccanismi di costruzione delle regole del gioco più partecipative del settore”.

L’apertura al cambiamento

A proposito di regole del gioco. La manager di AstraZeneca enfatizza il ruolo guida che gli Usa hanno esercitato negli ultimi anni in favore dell’innovazione biofarmaceutica. Patarnello ricorda che nel 2007 con l’Innovation Path Initiative gli Usa riformarono – insieme a università, regolatorio e industria – il sistema di scoperta e sviluppo di nuove molecole. “Spaventati da un sensibile calo della produttività della ricerca, cioè da un minore numero di richieste di application alla Fda per la registrazione di nuovi farmaci – aggiunge Patarnello – probabilmente causato da una percezione degli investitori di un rischio non sostenibile di concludere i processi registrativi con successo, il congresso Usa affidò alla Fda il compito di studiare regole nuove per gli studi clinici e per la loro valutazione. L’obiettivo era correggere la flessione ed assicurare produttività alla ricerca e soluzioni per mantenere nel settore chiave della ricerca farmaceutica innovazione su tutte le aree terapeutiche, in particolare quelle orfane di cure”.

“L’innovazione non accessibile non è innovazione”

Non sfugge quanto il sistema regolatorio sia funzionale all’innovazione e che i Paesi debbano “tararla” sia sul livello di rischio che su quello di rewarding da dare al settore. Francesca Patarnello sostiene che nei processi vada inserita “anche la capacità di accettare cambiamenti rapidi nelle regole che, a seconda delle situazioni, possono rendere più o meno accessibili le tecnologie che sono state scoperte: nel caso dei vaccini, l’uso in emergenza, la velocità di tradurre in decisioni elementi presenti nei dati ha fatto la differenza tra i vari Paesi e i loro enti regolatori”. L’alternativa è pericolosa: “L’innovazione non accessibile non è innovazione oppure è diseguaglianza. E sappiamo che se chiudo il rubinetto della ricerca oggi, è inutile che apra quello dell’accesso tra dieci anni perché il tempo per passare dal lungo tubo delle pipeline delle R&D non farà trovare nulla in tempi rapidi”.

Finanza e brevetti

Sopra e intorno a tutto ciò c’è il tema degli investimenti, della reattività dei mercati e di quello che la finanza e la politica possono fare o non fare per favorire la ricerca e lo sviluppo. Un argomento drammaticamente riproposto, ad esempio, dalla dichiarazione che il presidente americano ha reso a inizio maggio, favorevole alla liberalizzazione dei brevetti sui vaccini, che tanto favore verbale ha trovato in Europa (Germania esclusa) e tanto sconcerto ha creato in Big Pharma (AstraZeneca in testa, of course). Francesca Patarnello ironizza ma non troppo: “Forse è stata una mossa figlia della modernità, oppure si è voluto giocare un po’ in Borsa come solo i grandi poteri possono fare… “.

Dove si nasconde la solidarietà?

Proprio su questo punto AstraZeneca, per bocca della sua vice president italiana, prova a togliersi un sasso dalla scarpa: “Nella famosa guerra dei vaccini e nel comportamento di aziende e Stati nei confronti del mondo più povero e privo di risorse, dove la pandemia sta facendo una strage, non sono stati proprio tutti uguali. Tra le aziende che hanno reso in poco tempo disponibili i propri vaccini in questa fase della pandemia, solo AstraZeneca ha accettato un accordo senza profitto con l’Università di Oxford, proprietaria del brevetto del vaccino Vaxzevria. Tra le condizioni l’università ha chiesto che l’azienda non avesse profitti da tale collaborazione durante la pandemia e che fosse garantito un accesso equo nel mondo. Inoltre, per il vaccino AstraZeneca-Oxford si è siglato un accordo di licenza temporanea con il più grande produttore mondiale di vaccini, il Serum Institute of India”.

Oggi la distribuzione di vaccini nei Paesi a medio e basso reddito non ha ancora i numeri di Usa, Uk, Europa, Russia e Cina e la pandemia è dilagata laddove le condizioni di conservazione dei prodotti, la temperatura, fanno un’enorme differenza nella reale accessibilità. Dice Patarnello: “Attraverso gli accordi con Gavi e Cepi per consegnare dosi al Covax e contribuire ad un più equo accesso ai vaccini nel mondo, AstraZeneca oggi ha il primato delle forniture in questa parte del mondo, il 98% delle dosi distribuite da Covax sono AstraZeneca che ha consegnato più di 600 milioni di dosi in 170 paesi. Non sarà quindi certo la liberalizzazione dei brevetti a cambiare i colori della mappa ma piuttosto, nel breve, un impegno globale alla regolazione che contribuisca a una minore concentrazione di risorse nel mondo e ancor più a un loro utilizzo geopolitico. Un impegno che renda possibili transiti di merci critiche come i vaccini”.

Le basi per un patto europeo

E nel futuro prossimo e in quello più distante? Conclude così Francesca Patarnello: “Oltre a impegnarsi, legittimamente, nei grandi progetti di reshoring, è necessaria una riflessione strategica su come orientare in Europa e di conseguenza in Italia la politica della ricerca nell’ambito della salute e delle biotecnologie. Possibilmente in modo cooperativo tra Paesi europei, in modo ben distribuito, con una strategia che renda possibile la creazione e la sopravvivenza di start up, la collaborazione tra pubblico e privato, la coerenza tra la regolazione e la R&S. Insomma, un European Innovation Act che apra i rubinetti dell’Europa e che, possibilmente, non li chiuda tra dieci anni quando i frutti della ricerca saranno disponibili e dovranno essere acquistati”.