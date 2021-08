Salvare le api minacciate con l’intervento dell’uomo e delle tecnologie digitali

Il cambiamento climatico sconvolge le fioriture e compromette la produzione di miele. Si corre ai ripari con la nutrizione artificiale, mentre soluzioni innovative consentono di monitorare lo stato di salute degli alveari. Dal numero 9 di Animal Health

di Isabella Puma

“Il clima pazzo ha sconvolto le fioriture e ridotto alla fame almeno 50 miliardi di api lungo il territorio nazionale con gli apicoltori costretti ad alimentarle negli alveari con sciroppi a base di zucchero per farle sopravvivere”.

Il monito di Coldiretti

A lanciare l’allarme è la Coldiretti. “Quest’anno, però, l’inverno caldo e la primavera segnata da ripetute gelate hanno creato in molte Regioni gravi problemi agli alveari, con le api che non hanno avuto la possibilità di raccogliere il nettare a causa delle basse temperature che hanno danneggiato i fiori. Le anomalie del meteo che si sono registrate a macchia di leopardo lungo la Penisola – prosegue l’associazione – hanno colpito le piante in piena fioritura con pesanti conseguenze sul raccolto di miele, mentre la pioggia e il forte vento hanno ulteriormente ostacolato l’attività di bottinatura delle api, per salvare le quali sono state somministrate sostanze zuccherine.

Un intervento straordinario e costoso attuato con ‘biberon’ di sciroppo a base di zucchero o miele distribuiti negli alveari per consentire la sopravvivenza degli sciami e delle stesse regine che non possono più contare sui rifornimenti interni a causa della carestia da clima pazzo. Le difficoltà delle api – ricorda Coldiretti – sono un pericolo grave per la biodiversità considerato che questi insetti contribuiscono all’impollinazione. In media una singola ape visita in genere circa 7mila fiori al giorno e ci vogliono quattro milioni di esplorazioni floreali per produrre un chilogrammo di miele; l’impollinazione operata dalle api è fondamentale anche per la conservazione del patrimonio vegetale spontaneo”.

Danno ambientale ed economico

Questa crisi, commenta il vicepresidente di Coldiretti Genova, Paolo Corsiglia, nonché titolare dell’omonima azienda floricola ligure, “rappresenta un danno ambientale e economico in una situazione in cui la svolta salutista degli italiani per effetto della pandemia Covid ha spinto all’aumento del 13% degli acquisti familiari di miele nel 2020. Ma sugli scaffali dei supermercati italiani più di un vasetto di miele su due viene dall’estero, a fronte di una produzione nazionale stimata pari a 18,5 milioni di chili nel 2020.

Proprio per evitare di portare in tavola prodotti provenienti dall’estero, spesso di bassa qualità, occorre verificare con attenzione l’origine in etichetta oppure rivolgersi direttamente ai produttori nelle aziende agricole, negli agriturismi o nei mercati di Campagna Amica. In Italia non sono ammesse coltivazioni Ogm e per questo il miele prodotto nel belpaese, a differenza di quanto avviene ad esempio in Cina, è riconoscibile attraverso l’etichettatura di origine obbligatoria. La parola Italia deve essere presente per legge sulle confezioni di miele raccolto interamente sul territorio nazionale, mentre nel caso in cui il miele provenga da più Paesi dell’Unione europea, l’etichetta deve riportare l’indicazione miscela di mieli originari della CE”.

L’impatto del cambiamento climatico

Roberto Sartori, apicoltore dell’omonima azienda agricola di Genova e docente esperto del settore apistico, informa che “il cambiamento climatico che stiamo vivendo in questi ultimi anni rappresenta un problema molto grave e serio per l’ecosistema e l’equilibrio legato al mondo delle api. Soprattutto quest’anno abbiamo avuto una primavera troppo fredda che ha causato la mancanza di produzione di nettare all’interno dei fiori, perciò siamo stati costretti a nutrire in modo artificiale le api per evitare la loro moria; perfino in queste settimane siamo ancora dovuti intervenire a nutrire gli alveari posizionati nell’entroterra ligure all’altezza di 600-700 metri dal mare.

Il costo di mantenimento per salvare le api – avverte Sartori – è molto elevato e non era mai successo che nel periodo estivo questi animali avessero necessità di essere alimentati per sopravvivere. L’importanza di questi preziosi insetti è rappresentata dal fatto che sono i responsabili del mantenimento del sistema e dell’equilibrio naturale dato che la loro funzione è collegata all’impollinazione e non soltanto alla produzione del miele: attualmente l’ecosistema in tutta Italia è squilibrato e impazzito”.

Il supporto della tecnologia

Si è dovuto quindi correre ai ripari per evitare il peggio: “L’annata è stata catastrofica e, se non avessimo disposto del nutrimento tramite preparati e sciroppi contenenti acqua e zucchero per fornire energia alle api – spiega Sartori – queste ultime sarebbero sicuramente morte. La produzione del miele ha perciò subito una contrazione elevatissima, l’anno scorso la produzione, già in forte diminuzione, si attestava intorno ai dieci chilogrammi annui di prodotto, mentre nel passato si riuscivano a ottenere circa 60 chilogrammi annui; la tipologia di miele che finora tiene ancora il mercato è quella del castagno e del tiglio, attestandosi intorno al 30-40% di produzione complessiva, mentre l’acacia, che è la qualità di miele più richiesta, è stata azzerata”.

In aiuto arriva, però, la tecnologia. “Per quanto riguarda l’uso delle tecnologie per salvare le api e le soluzioni digitali applicate all’apicoltura, ritengo che lo strumento attualmente più utile e digitalmente sviluppato sia quello della bilancia 3Bee che è dotata di un potente sistema con antenna di rilevazione Gps”, spiega Sartori.

“Il vantaggio della bilancia consiste nel fatto che ogni alveare posizionato sul territorio di riferimento, tramite un sistema dialogante tecnologico, rileva lo stato attuale e le condizioni in cui versano le arnie, in modo da intervenire tempestivamente sul posto in caso di problemi o necessità delle api. Il costo dell’apparecchio si aggira intorno ai 600 euro, ma si tratta di un investimento che, in pochi anni, si azzera e, soprattutto, permette di evitare dei viaggi a vuoto sul posto per effettuare dei controlli che hanno comunque un costo economico e di tempo. La bilancia inoltre traccia uno storico della situazione dell’alveare da cui si può desumere ogni eventualità”.

L’iniziativa “Adotta un alveare”

“Ho inoltre aderito – continua ancora Sartori – al sistema informatico ‘Adotta un alveare’ e, tramite una app digitale, ogni sera mi arriva un messaggio contenente lo sviluppo dell’intera giornata dell’alveare tramite un monitoraggio continuo e costante in grado di incrociare i dati degli alveari che sono posizionati in diverse province del genovesato. Questa bilancia tecnologica ha un peso specifico, perciò rileva quando l’arnia è piena di miele e necessita di essere svuotata. In tal modo è possibile salvare la vita stessa delle api che abitano all’interno dell’apiario. Il sensore acustico interno che è posizionato nell’alveare permette inoltre di rilevare l’intensità del rumore dato che, se quest’ultimo è molto elevato, può indurre il blocco della covata e avere ripercussioni negative sulla sciamatura”.

“Il segnale tecnologico permette anche di monitorare e controllare efficacemente la temperatura dell’arnia che è fondamentale per la riproduzione delle api e per evitare lo sviluppo di malattie contagiose fra gli insetti. Inoltre – conclude Sartori – il sistema di controllo della bilancia, essendo così puntuale e dettagliato, è un valido supporto testimoniale del tracciato storico da presentare agli enti competenti per poter beneficiare di contributi collegati ai danni subiti per calamità naturali”.