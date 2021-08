Farmacovigilanza veterinaria, tra buone pratiche e nuovi adempimenti

Dal 2022 il nuovo regolamento europeo sui farmaci veterinari rafforza e armonizza gli strumenti per segnalare e gestire le sospette reazioni avverse. Nasce una banca dati Ue e ai titolari dell'Autorizzazione all'immissione in commercio dei medicinali (Aic) vengono assegnate nuove responsabilità. Dal numero 9 di Animal Health

di Francesca Innocenzi

Per garantire che i medicinali veterinari sul mercato siano sicuri ed efficaci, la loro autorizzazione in commercio (Aic) è preceduta da accurati studi farmacologici e tossicologici da parte delle ditte titolari. Tali studi sono però condotti su un numero limitato di esemplari e per brevi periodi di tempo, quindi la possibilità che si manifestino tutte le possibili reazioni avverse, specifiche per razze o gruppi di animali, è inferiore rispetto a quanto può essere evidenziato durante la terapia clinica su ampia scala. Per questo motivo la partecipazione attiva al Sistema di Farmacovigilanza, attraverso la segnalazione di sospette reazioni avverse ai farmaci osservate durante il loro uso terapeutico, costituisce un presupposto imprescindibile per un utilizzo ancora più sicuro dei medicinali, con benefici che si ripercuotono direttamente sulla salute animale e al tempo stesso sulla salute umana e quella ambientale.

Una definizione

La farmacovigilanza è definita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) come “la scienza e le attività associate alla raccolta, valutazione, comprensione e prevenzione degli eventi avversi o di qualsiasi altro problema correlato all’uso di medicinali”. Nello specifico, la farmacovigilanza veterinaria consiste nel continuo monitoraggio della sicurezza e dell’efficacia dei medicinali veterinari autorizzati al commercio, inclusi i vaccini, utilizzati per il trattamento, la prevenzione, la diagnosi delle malattie negli animali. Il suo compito è di garantire:

l’utilizzo sicuro dei medicinali veterinari negli animali;

la sicurezza degli alimenti di origine animale (relativamente ai residui farmacologici);

la sicurezza per l’uomo che viene a contatto con in medicinali veterinari;

la sicurezza dell’ambiente.

La raccolta delle informazioni di farmacovigilanza è presente in tutti gli Stati Membri e avviene attraverso modalità definite dalle proprie autorità competenti. Questo permette agli organi preposti di valutare attentamente il rapporto di causalità fra la somministrazione del medicinale veterinario e le reazioni riportate: qualora da tale valutazione si rilevi un insieme di reazioni avverse, vengono messe in atto azioni regolatorie cautelative in funzione della gravità e delle condizioni in cui si sono verificate, come ad esempio la sospensione, la revoca o modifica delle condizioni della Aic, o le modifiche al foglietto illustrativo.

Il rilevamento delle sospette reazioni avverse, pertanto, consente di monitorare costantemente il bilancio rischi/benefici dei medicinali veterinari immessi in commercio, migliorando le conoscenze e la sicurezza dei medicinali e determinando la scelta del trattamento terapeutico.

Le segnalazioni

Una reazione avversa è un qualsiasi evento nocivo o non voluto a seguito della somministrazione di un medicinale veterinario. I medici veterinari svolgono un ruolo chiave nel sistema di farmacovigilanza perché sono nella condizione migliore per osservare le reazioni avverse nel momento in cui si verificano, tuttavia anche farmacisti, allevatori, professionisti e singoli cittadini possono contribuire con le proprie segnalazioni con obblighi e modalità diverse.

I veterinari e i farmacisti devono segnalare al ministero della Salute o ai Centri regionali di farmacovigilanza ogni sospetta reazione avversa attraverso una apposita Scheda di segnalazione, reperibile sul sito del ministero della Salute e dell’Ema anche in formato telematico, compilata in ogni sua parte il più dettagliatamente possibile anche con allegati eventuali dati di laboratorio disponibili, esiti di esami post mortem, fotografie e altre informazioni ritenute rilevanti.

La segnalazione deve essere fatta entro sei giorni nel caso di reazioni avverse gravi ed entro 15 giorni per tutte le altre. È importante segnalare anche solo un sospetto di reazione avversa, e in particolare:

reazione avversa che causa morte;

reazione avversa che provoca eventi avversi significativi, prolungati o permanenti;

reazione avversa inattesa, non riportata in etichetta o foglietto illustrativo;

reazione avversa che si verifica nell’uomo che impiega il medicinale veterinario;

reazione avversa a seguito di uso improprio del medicinale;

mancanza dell’efficacia attesa (incluso l’eventuale sviluppo della resistenza);

problema correlato ai tempi di attesa;

possibili problemi ambientali;

reazione avversa nota grave o le cui manifestazioni non siano coerenti con le informazioni già note in termini di frequenza e gravità.

È prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15mila euro per il veterinario/farmacista che non rispetti gli obblighi di segnalazione (art. 108, c. 13 D.lvo 193/06).

La farmacovigilanza in Italia

Il Ministero della Salute è l’organo preposto alla gestione e al controllo del Sistema di Farmacovigilanza in Italia. Attraverso le ispezioni di farmacovigilanza verifica che le aziende che a qualsiasi titolo gestiscono medicinali veterinari abbiano posto in essere sistemi di raccolta e/o gestione e/o trasmissione delle segnalazioni relative alla farmacovigilanza in linea con quanto richiesto dalla normativa e dalle linee guida in vigore nell’Unione europea (art.100, c. 4, l. d D.lvo 193/06). Al fine di formare il personale e promuovere idonee azioni di farmacovigilanza, ha istituito presso la Dgsaf (Direzione senerale della Sanità Animale e del Farmaco Veterinario) un apposito Gruppo promotore della Farmacovigilanza veterinaria (Nota 10733/08).

In Italia il Sistema di Farmacovigilanza è costituito dal ministero della Salute e dai Centri regionali di farmacovigilanza (art. 94, D.Lvo 193/06), o, qualora mancanti, dai referenti regionali designati.

Nel complesso il sistema regolamenta la raccolta e la valutazione delle informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali veterinari, in particolare per quanto riguarda:

le reazioni avverse del medicinale veterinario sugli animali e sull’uomo;

la mancanza dell’efficacia attesa;

l’uso improprio;

gli studi circa la validità dei tempi d’attesa;

gli eventuali problemi relativi all’ambiente correlati all’uso dei medicinali veterinari.

Nel dettaglio, il ministero della Salute:

promuove e coordina, anche in collaborazione con l’Istituto superiore di sanità, studi e ricerche sull’utilizzazione dei medicinali veterinari, sull’epidemiologia e predispone piani di prelievo dal circuito distributivo di campioni di medicinali veterinari già registrati, con particolare riguardo ai medicinali veterinari già registrati, con particolare riguardo ai medicinali veterinari immunologica per l’esecuzione di controlli ordinari e straordinari;

adotta, coadiuvato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, provvedimenti atti a promuovere le segnalazioni spontanee da parte degli operatori sanitari, utili ai fini della farmacovigilanza;

mantiene i necessari rapporti con l’Agenzia, con i centri nazionali di farmacovigilanza degli altri stati membri, con gli organi internazionali e con le Regioni e Province autonome;

provvede a fornire tempestivamente notizia al pubblico mediante il sito istituzionale informatico;

emette provvedimenti d’urgenza ai fini della tutela della salute pubblica e animale;

effettua la raccolta, il controllo e la predisposizione degli elenchi delle reazioni avverse in conformità a specifiche linee guida dell’Ema e avvalendosi della Rete informatizzata Eudravigilance;

organizza riunioni periodiche interdisciplinari per migliorare costantemente il sistema.

I Centri regionali di Farmacovigilanza, avvalendosi degli Istituti Zooprofilattici, delle Facoltà di Medicina Veterinaria e o di altri Centri specializzati hanno il compito di:

esaminare le schede di segnalazioni, acquisendo le opportune informazioni ed integrandole con eventuali dati mancanti;

predispone ed esegue eventuali esami di laboratorio, clinici ed anatomo-patologici utili ai fini della valutazione della casualità;

informa le Aziende Sanitarie Locali competenti per territorio qualora in seguito alla valutazione di casualità scaturiscano rischi per la salute pubblica o per la salute degli animali;

mantiene costantemente aggiornato il ministero della Salute sull’attività svolta;

trasmette al ministero della Salute le segnalazioni validate affinché quest’ultimo adotti i necessari provvedimenti.

Il sistema europeo

Ogni Stato Membro gestisce un sistema efficace di Farmacovigilanza per la raccolta e la valutazione delle informazioni utili per la sorveglianza dei medicinali veterinari autorizzati sul proprio territorio nazionale. Ciascuno Stato Membro garantisce che tutte le informazioni relative alle sospette reazioni avverse, uso improprio, tempi di attesa e problemi ambientali, siano registrate e interpretate alla luce delle linee guida dell’Ema e riferite al titolare dell’Aic ed alla stessa Ema, non più tardi di 15 giorni.

Gli Stati Membri si avvalgono per lo scambio, l’elaborazione e la valutazione delle informazioni della rete informatizzata Eudravigilance Veterinaria (Evv), attivata per tale finalità dall’Ema, organismo scientifico europeo deputato anche al coordinamento delle attività di farmacovigilanza veterinaria europea, tramite linee guida approvate dal Comitato per i medicinali veterinari (Cvmp).

Il nuovo regolamento

Il Regolamento UE 2019/6 sui medicinali veterinari, che sarà applicato dal 28 gennaio 2022, contiene disposizioni rafforzative e armonizzate della farmacovigilanza veterinaria nell’Unione. Nello specifico esso istituisce una “Banca dati Ue di farmacovigilanza” delle sospette reazioni avverse i cui esiti devono essere resi noti agli operatori e al pubblico, un “Fascicolo di riferimento della farmacovigilanza” a cura del titolare dell’Aic e le “Buone pratiche di farmacovigilanza”.

I titolari delle Aic vengono investiti di particolari responsabilità e compiti, in particolare avranno l’obbligo di descrivere dettagliatamente in un “fascicolo” il sistema di farmacovigilanza relativo ai suoi medicinali veterinari autorizzati. Una sintesi del fascicolo, uno per ogni medicinale veterinario, deve essere presentata già in fase di domanda di autorizzazione all’immissione in commercio (Aic). Il titolare è responsabile della farmacovigilanza del medicinale veterinario per il quale detiene l’autorizzazione all’immissione in commercio, ed è tenuto a valutare costantemente attraverso mezzi adeguati il rapporto beneficio/rischio di tale medicinale veterinario e, se necessario, adotta le misure opportune.

La raccolta delle segnalazioni

Per assicurare la valutazione continua del rapporto beneficio/rischio dei medicinali veterinari che immettono sul mercato, i titolari delle Aic raccolgono le segnalazioni sui sospetti eventi avversi connessi ai loro medicinali veterinari, tra cui quelli riguardanti l’impiego non previsto nei termini dell’autorizzazione all’immissione in commercio rilasciata. Al titolare Aic spetta il compito di presentare tempestivamente una domanda di variazione dei termini di un’autorizzazione all’immissione in commercio. Lo stesso titolare non potrà comunicare al pubblico informazioni di farmacovigilanza relative ai suoi medicinali veterinari, senza avere notificato la sua intenzione all’autorità competente e deve assicurare che tale comunicazione al pubblico sia presentata in modo obiettivo e non ingannevole.

Le autorità competenti e l’Ema garantiscono che tutti i fascicoli di riferimento del sistema di farmacovigilanza dell’Unione siano controllati regolarmente e che i sistemi di farmacovigilanza siano applicati correttamente, attraverso apposite procedure. Le Buone pratiche di farmacovigilanza necessitano di apposito atto delegato, la cui bozza è stata oggetto di consultazione pubblica fino a poco tempo fa e che pertanto vedrà la pubblicazione a breve. Anche le Linee guida Ema per la trasmissione elettronica delle segnalazioni di eventi avversi di farmacovigilanza necessitano di apposito atto delegato, ma la bozza è in fase di consultazione pubblica fino ad agosto.