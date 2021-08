Perché l’Ue invoca un’Ema più incisiva

L’esperienza acquisita nella gestione dell’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina che definisce le competenze dell’Ema, sopperendo a lacune e alla necessità di individuare nuovi strumenti regolatori. Dal numero 190 del magazine

di Prof. Vincenzo Salvatore, Università degli Studi dell’Insubria, Leader Focus team Healthcare e Life sciences studio legale BonelliErede

La pandemia ha dimostrato che l’Unione europea e i suoi Stati membri non erano preparati ad affrontare una sfida come quella generata dalla pandemia da SARS-CoV-2. Nondimeno, l’attività che l’Agenzia europea per i medicinali (EMA) ha svolto negli ultimi messi ha messo in luce il ruolo cruciale dell’EMA nel perseguire l’obiettivo di rendere tempestivamente disponibili sul mercato vaccini e soluzioni terapeutiche essenziali a fronteggiare emergenze sanitarie come quelle causate da una pandemia. Allo stesso tempo, l’esperienza acquisita nella gestione dell’emergenza pandemica ha evidenziato la necessità di apportare alcune modifiche alla disciplina che definisce le competenze dell’EMA, sopperendo a lacune e alla necessità di individuare nuovi strumenti regolatori, al fine di renderne più incisivo ed ancor più efficiente l’operato.

Verso l’Unione europea della Salute

In attesa dell’annunciata istituzione della nuova agenzia per la gestione delle emergenze sanitarie (Hera, Health Emergency Response Authority) e della individuazione dei principi che governeranno la ripartizione di competenze tra Hera ed Ema, definendone le modalità di necessaria collaborazione, il Parlamento europeo, con votazione dell’8 luglio 2021, ha adottato la sua posizione per i negoziati con il Consiglio (che si era già espresso al riguardo il 15 giugno 2021) sull’estensione del mandato dell’Ema. La presa di posizione del Parlamento europeo (che segue quella del Consiglio) si colloca nel contesto dell’iniziativa finalizzata alla costruzione di un’Unione europea della salute, presentata dalla Commissione europea l’11 novembre 2020 che, nel proporre la costituzione di un nuovo quadro di sicurezza sanitaria adatto alle future sfide sanitarie, basato sugli insegnamenti tratti dalla lotta contro il coronavirus, comprende anche una proposta per rafforzare il mandato dell’Agenzia europea per i medicinali.

Banca dati e semplificazione

Tra le novità di cui il Parlamento europeo auspica l’introduzione: la creazione di una banca dati digitale interoperabile a livello europeo per monitorare, prevedere, prevenire e rilevare tempestivamente le carenze di medicinali, al fine di facilitare, su base permanente, l’accesso e lo scambio di informazioni tra l’Agenzia e le corrispondenti autorità nazionali. L’esperienza maturata nella conduzione delle sperimentazioni cliniche durante la pandemia ha inoltre rivelato numerose criticità e inefficienze, fra le quali possono annoverarsi la duplicazione delle indagini, la sottorappresentazione di sottogruppi importanti della popolazione rispetto al genere, all’età, all’etnia e alle comorbilità nonché una carente collaborazione fra le autorità nazionali competenti, con evidente lievitazione e conseguenti sprechi nei costi della ricerca.

Trasparenza negli studi clinici

Il Parlamento chiede al riguardo una migliore progettazione e un miglior coordinamento degli studi clinici, invocando una maggiore trasparenza degli stessi. Tali misure dovrebbero includere la pubblicazione tempestiva di tutte le informazioni pertinenti in merito ai prodotti approvati e ai dati clinici, ivi compresi i protocolli completi di sperimentazione clinica. L’Agenzia dovrebbe applicare un livello elevato di trasparenza sulla composizione, sulle raccomandazioni, sui pareri e sulle decisioni dei gruppi direttivi di recente istituzione e della task force per le emergenze. I membri dei gruppi direttivi e della task force per le emergenze non dovrebbero avere interessi finanziari o di altro tipo nell’industria farmaceutica o dei dispositivi medici che possano pregiudicare la loro imparzialità

Fronteggiare le crisi

L’attribuzione all’Ema di un mandato adeguato e di risorse sufficienti per fronteggiare nuove crisi pandemiche si rende indispensabile e si rivela strumentale anche per dare attuazione alle conclusioni formulate dal Consiglio in occasione della già ricordata riunione del 15 giugno 2021, sull’accesso ai medicinali e ai dispositivi medici, per un’Unione europea più forte e resiliente in un contesto caratterizzato dalla equilibrata interazione fra i principi di accessibilità, disponibilità e sostenibilità. Da non sottovalutare infine l’invito, contenuto nelle stesse conclusioni del Consiglio, rivolto alla Commissione a redigere un inventario completo delle attuali e potenziali capacità complessive di fabbricazione di medicinali critici, dispositivi medici e altri prodotti idonei a affrontare nuove situazioni di emergenza sanitaria.