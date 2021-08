Anemia da insufficienza renale: via libera Ue a roxadustat

La Commissione europea ha approvato la terapia di Astellas sviluppata con FibroGen. Si tratta del primo inibitore somministrato per via orale della prolilidrossilasi del fattore inducibile dell’ipossia, una nuova classe di farmaci

L’Europa dice sì a roxadustat per il trattamento di pazienti adulti con anemia sintomatica associata a malattia renale cronica. Lo annunciano in una nota le aziende Astellas e FibroGen. Il medicinale è il primo inibitore somministrato per via orale della prolilidrossilasi (PH) del fattore inducibile dell’ipossia (HIF), una nuova classe di farmaci.

Il meccanismo d’azione

Roxadustat, spiega la nota, aumenta i livelli di emoglobina (Hb) attraverso un diverso meccanismo d’azione rispetto agli agenti stimolanti l’eritropoiesi (ESA) iniettabili, che vengono generalmente somministrati insieme al ferro per via endovenosa. “Come inibitore di HIF-PH – continua la nota – roxadustat attiva la risposta naturale del corpo ai ridotti livelli di ossigeno nel sangue. Questa risposta comporta la regolazione di molteplici processi coordinati che portano alla correzione dell’anemia con una ridotta necessità di ferro per via endovenosa”.

“La recente approvazione offre ai pazienti, indipendentemente dal fatto che siano dializzati o meno, la prima opzione terapeutica di una nuova classe di farmaci per la gestione multifattoriale di questa patologia. Ci stiamo impegnando a collaborare con le autorità sanitarie di tutta Europa al fine di rendere disponibile roxadustat”, commenta Steven Benner, a capo dello Sviluppo di Astellas.

Più rischi, meno qualità di vita

In tutto il mondo, la malattia renale cronica (Ckd) – ricorda la nota delle aziende – colpisce una persona su dieci e di queste una su cinque soffre di anemia. L’anemia da Ckd è spesso non trattata o non trattata in modo mirato ed è associata a una significativa compromissione della qualità della vita e alla progressione verso esiti cardiovascolari e renali avversi.

Gli studi

Il via libera finale della Commissione Ue segue il parere positivo espresso a giugno dal Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema). L’autorizzazione si basa sui risultati di un programma di sviluppo clinico di fase 3 che comprende otto studi clinici multicentrici e randomizzati, che hanno coinvolto 9.600 pazienti in tutto il mondo.

La partnership

Astellas e FibroGen collaborano allo sviluppo e alla commercializzazione di roxadustat per il possibile trattamento dell’anemia da Ckd in zone che includono Giappone, Europa, Turchia, Russia e Commonwealth, in Medio Oriente e in Sudafrica. L’approvazione di roxadustat da parte della Commissione europea determina il pagamento di 120 millioni di dollari da parte di Astellas a FibroGen, che riceverà anche delle royalties basate sulle vendite nette a livello europeo. In altri contesti (Usa, altri mercati americani, Cina, Australia, Nuova Zelanda e sud-est asiatici) FibroGen collabora con AstraZeneca.