Colesterolo, in Europa livelli troppo elevati e terapie di combinazione sottoutilizzate

A rivelarlo sono i primi dati dello studio osservazionale SANTORINI presentati al Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2021

Nella popolazione europea l’80% dei pazienti a rischio di eventi cardiovascolari alto e molto alto ha livelli di colesterolo lipoproteico a bassa densità (C-LDL) superiori agli obiettivi delineati nelle linee guida ESC/EAS 2019 sulla gestione della dislipidemia. Inoltre il 73% di questi pazienti non riceve le terapie di associazione disponibili che restano per lo più sotto utilizzate nonostante la classificazione di rischio. A rivelarlo sono i primi dati dello studio osservazionale SANTORINI presentati al Congresso della Società Europea di Cardiologia (ESC) 2021 da Daiichi Sankyo.

Lo studio Santorini

SANTORINI è il primo studio osservazionale europeo condotto in seguito alla pubblicazione delle linee guida ESC/EAS 2019 sulla gestione della dislipidemia, progettato con lo scopo di valutare la gestione dei pazienti cardiovascolari ad alto e altissimo rischio che richiedono una terapia ipolipemizzante (LLT). Si tratta di uno studio multinazionale, prospettico, osservazionale, non interventistico, disegnato per documentare, nella pratica clinica quotidiana, come vengono utilizzate le attuali opzioni di trattamento per gestire i livelli di colesterolo nei pazienti a rischio alto e molto alto.

Osservare la pratica clinica

“Il trattamento appropriato della dislipidemia rappresenta un obiettivo fondamentale per migliorare la prognosi dei pazienti a rischio cardiovascolare. Alla luce delle nuove indicazioni, formulate da importanti società scientifiche, è sempre importante aggiornare le nostre conoscenze su come queste vengono applicate nella nostra pratica clinica quotidiana. Da qui nasce la necessità di condurre studi osservazionali volti a comprendere le linee di tendenza dei comportamenti terapeutici” ha spiegato Marcello Arca, Professore di Medicina Interna, Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università “La Sapienza” di Roma e coordinatore italiano dello studio europeo SANTORINI.

I risultati dello studio

I risultati dello studio SANTORINI, che ha reclutato 9.606 pazienti, mostrano che, al basale, il 18,6% dei pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto non riceveva alcuna terapia ipolipemizzante. La maggior parte dei pazienti (54,1%) ha ricevuto LLT in monoterapia, e le terapie di associazione sono state utilizzate solo nel 27,3% dei pazienti.

Eppure le linee guida ESC/EAS 2019 sulla gestione delle dislipidemie hanno stabilito che, per i pazienti a rischio cardiovascolare alto e molto alto, più bassi sono i livelli di colesterolo LDL più si riduce il rischio di eventi CV. Dato che l’80% dei pazienti ipercolesterolemici non raggiunge gli obiettivi di C-LDL raccomandati dalle linee guida, nonostante riceva terapie ipolipemizzanti, i risultati di SANTORINI ribadiscono la necessità di un uso più intenso delle LLT.

Bisogno di nuove terapie

“Lo studio SANTORINI conferma quanto ancora ci sia da lavorare perché i pazienti rischio cardiovascolare a alto e molto alto ricevano la terapia ipolipemizzante più appropriata per raggiungere i loro obiettivi di C-LDL”, commenta Arca, che ha aggiunto: “C’è un chiaro bisogno di ulteriori opzioni di trattamento che siano ben tollerate e aiutino i pazienti a raggiungere i loro obiettivi di C-LDL e migliorino gli esiti clinici”.