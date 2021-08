La pandemia è arrivata nel momento di massima attenzione sulla malattia, con un picco di diagnosi rispetto al passato. Superato l’impatto dell’emergenza sanitaria, il lavoro da fare è tanto e potrebbe riscrivere la storia naturale della malattia. *CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI PFIZER

di HPS-AboutPharma

Difficile stabilire l’impatto che l’emergenza da Covid-19 ha avuto sulla gestione dell’amiloidosi da transtiretina (TTR), perché, come spiega Marco Merlo, cardiologo dell’Ambulatorio dello Scompenso Cardiaco e Cardiomiopatie dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Trieste, il Sars-Cov-2 ha fatto capolino proprio nel momento di massima attenzione sulla malattia. La sensazione è che nonostante la pandemia, la capacità di fare diagnosi di amiloidosi da transtiretina sia aumentata rispetto alla situazione pre Covid-19. Nel 2017-2018 infatti, il numero di diagnosi e di pazienti seguiti è stato molto inferiore rispetto agli anni 2020-21. “Questo perché in passato l’attenzione alla patologia era molto più bassa” precisa Merlo. “La domanda è quanto sarebbero potute aumentare le diagnosi se non ci fosse stata la pandemia”.

Una diagnosi meno invasiva

Le variabili che negli ultimi tempi hanno portato l’amiloidosi da transtiretina sotto i riflettori sono essenzialmente due: la capacità, a partire dal 2016, di fare diagnosi con una metodica molto meno invasiva e la disponibilità a partire dal 2018 di trattamenti in grado di cambiare la storia naturale della malattia.

Fino a qualche anno fa infatti il gold standard diagnostico per l’amiloidosi era l’esame istologico da biopsia endomiocardica o extracardiaca. Una metodica invasiva e non esente da complicanze che veniva eseguita solo in presenza di sospetto clinico molto forte. Un paradigma messo in discussione dall’avvento di metodiche di medicina nucleare come la scintigrafia ossea, che, insieme alla ricerca di componenti proteiche monoclonali, è in grado di confermare o escludere in larga misura una cardiomiopatia amiloidotica da TTR o AL. I traccianti ossei hanno infatti una spiccata affinità per i depositi miocardici di transtiretina e, in misura minore, per i depositi di catene leggere delle immunoglobuline o altre forme di amiloide, come si legge su uno studio realizzato dallo stesso centro di Marco Merlo (Amiloidosi cardiaca: ricordiamoci di cercarla). Studi di validazione nei confronti dell’esame istologico hanno inequivocabilmente dimostrato elevate sensibilità e specificità diagnostiche della scintigrafia per la cardiomiopatia amiloidotica da TTR.

Verificare il sospetto clinico

“La possibilità di fare una diagnosi non invasiva con la scintigrafia ha permesso di eseguirne molte di più, anche in presenza di sospetti meno forti” aggiunge Merlo. “Anche perché se prima la diagnosi di amiloidosi non modificava la vita dei pazienti, ora la prospettiva di una terapia rende doverosa eseguirla. Non è più etico non verificare il sospetto clinico”.

L’impatto di Covid-19 sull’amiloidosi da transtiretina

Nonostante la maggior maneggevolezza della metodica diagnostica, resta il fatto che la scintigrafia possa essere eseguita solo in ambiente ospedaliero da una medicina nucleare, da esperti che siano in grado di leggerla, interpretarla e quindi gestire il paziente. Su tali aspetti senza dubbio l’emergenza sanitaria da Covid-19 ha impattato in maniera negativa, perché per una buona parte del 2020 i centri clinici hanno chiuso o hanno rimandato tutte le prestazioni non urgenti. E perché gli stessi medici raccomandavano ai pazienti di stare a casa.

Secondo i dati preliminari di una survey condotta a livello nazionale da Merlo e colleghi per capire meglio qual sia la reale prevalenza della amiloidosi da transtiretina, durante questi mesi di pandemia da Covid-19, un buon 40% dei pazienti che hanno avuto accesso al laboratorio di ecocardiografia (il momento diagnostico cruciale secondo il clinico) per un sospetto di amiloidosi cardiaca, non ha potuto o voluto andare a fondo. “Perché deceduti trattandosi per lo più di pazienti anziani – spiega Merlo – oppure per paura di recarsi in ospedale e rischiare di contrarre l’infezione da Sars-Cov2”.

Una rete (in parte) interrotta

La pandemia di Covid-19 però ha avuto una ripercussione anche sulla capacità di fare rete attorno all’amiloidosi da transtiretina. “Era partita una campagna di informazione oltre a meeting regionali e locali che si è in parte arrestata a causa dell’emergenza” racconta Merlo. “Si stava diffondendo la consapevolezza della malattia e la possibilità di fare rete. Perché non si tratta solo di una patologia cardiaca ma anche sistemica. Motivo per cui il cardiologo deve interagire con il neurologo, il nefrologo, il genetista e altri specialisti, attivando una presa in carico multidisciplinare. Ma l’emergenza ha rallentato tutto”.

Sul lato telemedicina inoltre si sarebbe potuto fare molto di più. I pazienti con amiloidosi infatti, come tutti quelli con scompenso cardiaco una volta diagnosticati potevano essere gestiti con programmi di telemedicina, che però non si possono mettere in piedi all’improvviso, come puntualizza Merlo: “Sarebbero dovute esserci basi di partenza già in precedenza” continua. “Qualcosa si è fatto ma molti pazienti sono stati seguiti come per tante altre malattie in maniera meno assidua di quanto avrebbero dovuto”.

Una malattia rara?

Covid-19 ha interferito anche sulla comprensione della reale prevalenza della malattia. Sebbene si tratti di dati ancora preliminari, dalla survey condotta da Merlo e colleghi emerge anche la sensazione che i pazienti che ne sono affetti siano molti di più di quanto stimato. Tanto da chiedersi se l’amiloidosi da transtiretina possa ancora essere considerata una malattia rara. Benché sia ancora codificata come tale infatti è ormai chiaro che sia molto più diffusa di quanto si pensi.

“Durante un’ecocardiografia il sospetto di amiloidosi si ha molto più frequentemente rispetto al passato” afferma il cardiologo. “Se in questi pazienti facessimo indagini per avere una diagnosi certa sicuramente arriveremo a una prevalenza della malattia che non è più sotto l’1% ma molto più alta. In fondo lo si sa già, considerando che dal 10% al 15% dei pazienti anziani con scompenso cardiaco hanno una malattia infiltrativa. Altri, affetti da malattie come la stenosi aortica, molto spesso hanno una componente amiloidotica associata”.

Oltre Covid-19: riscrivere la storia dell’amiloidosi da transtiretina

Il futuro però – pandemia permettendo – è carico di aspettative per l’amiloidosi da transtiretina. Nonostante tutto infatti la capacità di trasmettere conoscenza sulla malattia è rimasta e a oggi sono diversi i centri di eccellenza presenti sul territorio, da Nord a Sud, senza troppe differenze. Il che presuppone che la conoscenza della patologia e i trattamenti siano destinati ad aumentare nei prossimi anni (anche i trial clinici hanno subito un rallentamento a causa della pandemia). Ma non solo, secondo Merlo si creeranno nuovi percorsi clinici, necessari soprattutto se emergerà che i pazienti affetti da amiloidosi non sono poi così rari.

“Dobbiamo pensare quotidianamente a fare diagnosi di amiloidosi” conclude Merlo. “Nasceranno nuovi percorsi che passano per l’ecocardiografia, arrivano all’ambulatorio scompenso e da qui si creeranno canali con nefrologhi, ematologi, neurologi e genetisti con un collegamento particolare con il medico nucleare. Il che non farà altro che aumentare le conoscenze, il numero delle diagnosi, e scrivere una prevalenza più precisa della malattia. Noi siamo abituati a pensare all’amiloidosi come a una patologia molto grave spesso perché diagnostica in una fase molto avanzata, ma se riusciremo a diagnosticarla in una fase precoce forse potremmo anche riscriverne la storia naturale”.

Con il contributo incondizionato di Pfizer