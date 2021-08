Farmaci anti-Bpco dal medico di famiglia: Aifa pubblica la nota 99

Dal primo settembre in vigore le nuove regole per la prescrizione delle terapie inalatorie contro la broncopneumopatia cronico-ostruttiva. Per le triplici associazioni LABA/LAMA/ICS bisognerà ricorrere ancora allo specialista

Cambiano le regole per la prescrizione dei medicinali contro la broncopneumopatia cronico-ostruttiva (Bpco). L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha pubblicato la Nota 99, che entrerà in vigore dal primo settembre 2021. Si apre alla prescrizione da parte dei medici di famiglia.

I farmaci coinvolti

I farmaci inclusi nella Nota 99, spiega Aifa, sono tutti quelli per uso inalatorio che presentano una indicazione nella terapia di mantenimento della Bpco: beta2-agonisti a lunga durata d’azione (LABA), anticolinergici a lunga durata d’azione (LAMA) e combinazioni precostituite di LABA + ICS (steroide inalatorio), LABA + LAMA e LAMA + LABA + ICS. Fra le novità, la prescrizione dei farmaci inalatori di mantenimento (in pazienti che presentano dispnea, tosse cronica o espettorazione ed una storia di esposizione a fattori di rischio) sarà prevista solo in caso di diagnosi di Bpco confermata mediante spirometria che dimostri la presenza di una ostruzione bronchiale persistente. Per le nuove diagnosi, la spirometria dovrebbe essere eseguita prima di definire il trattamento farmacologico di mantenimento. Per i pazienti già in trattamento bisognerà eseguire la spirometria entro un anno, se non già effettuata nei precedenti 12 mes

La nuova nota si associa all’eliminazione del piano terapeutico associazioni precostituite di LABA/LAMA, che potranno quindi essere prescritte anche dal medico di medicina generale. Le triplici associazioni LABA/LAMA/ICS continueranno invece a essere prescritte dallo specialista con piano terapeutico.

Lo scenario

Nel nostro Paese, secondo l’Istat, la Bpco colpisce circa 3,5 milioni di adulti, di cui una quota significativa riceve una diagnosi solo nelle fasi avanzate della malattia. Il rapporto Osmed pubblicato da Aifa a fine luglio indica che, una volta iniziata la terapia di mantenimento, una parte dei pazienti va incontro a una interruzione precoce del trattamento. “La Nota – spiega Aifa – nasce quindi dall’esigenza di migliorare la gestione della patologia in termini di appropriatezza di diagnosi e terapia farmacologica”. E rientra anche in un progetto più generale di “maggior riconoscimento del ruolo primario della medicina generale nella gestione del paziente con patologie croniche”. Come già avvenuto con l’introduzione della Nota 97 per la prescrizione dei nuovi anticoagulanti orali nella fibrillazione atriale non valvolare. E come da tempo medici e pazienti chiedono all’Aifa di muoversi per i farmaci innovativi usati per trattare il diabete.

IL TESTO DELLA NOTA 99

FAQ SULLA NOTA 99