di Redazione online

Software as a Medical Device: Qualificazione e classificazione dei software come dispositivi medici secondo il nuovo MDR

Virtual Training, 2 dicembre 2021, 9.30 – 12.30

Introduzione

La spinta all’accelerazione tecnologica come conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid 19, ha generato un aumento importante dell’utilizzo di strumenti e canali digitali in sanità, dalla telemedicina, ai software di AI, che assistono i pazienti o agevolano l’attività diagnostica dei medici, fino allo sviluppo delle Digital Therapeutics. In tale contesto si inserisce il nuovo Regolamento Europeo sui dispositivi medici entrato in vigore a maggio del 2021 che qualifica molte di queste tecnologie digitali come dispositivi medici e quindi le sottopone ad una nuova regolamentazione. Il corso ha l’obiettivo di chiarire gli aspetti relativi all’utilizzo del software come dispositivo medico dal punto di vista regolatorio (Regolamento 2017/745) e giuridico (privacy e sicurezza dei dati, contratti di licenza, responsabilità dell’utilizzatore).

A chi è rivolto il corso

Il corso si rivolge al seguente target:

aziende che producono e commercializzano dispositivi medici e alle società che realizzano software per finalità mediche e di salute con particolare riferimento alle funzioni: Affari Legali e Regolatori, Marketing, Market Access, Direzioni Mediche, Produzione, Quality Assurance

e di salute con particolare riferimento alle funzioni: Affari Legali e Regolatori, Marketing, Market Access, Direzioni Mediche, Produzione, Quality Assurance aziende sanitarie, ospedali e strutture sanitarie pubbliche e private con particolare riferimento alle funzioni: ufficio legale, qualità, rischio clinico, servizio di ingegneria clinica.

Requisiti d’accesso

Corso avanzato

La partecipazione è consigliata ai manager che già si siano confrontati con l’applicazione del nuovo MDR in azienda

Che cosa imparerai

Partecipando acquisirai informazioni e conoscenze utili per:

qualificare e classificare i software prodotti e utilizzati dalla tua azienda

prodotti e utilizzati dalla tua azienda identificarne il profilo di rischio secondo le nuove regole di classificazione

secondo le nuove regole di classificazione valutare il corretto approccio alla convalida tecnica e la relazione tra funzionalità e beneficio (valid clinical association)

e la relazione tra funzionalità e beneficio (valid clinical association) capire quando sussistono cambiamenti significativi e impostare la politica di versionamento

comprendere le responsabilità della tua struttura in relazione al ruolo nella catena di fornitura del software come dispositivo medico – fabbricante, distributore, utilizzatore – e i relativi strumenti di tutela

valutare come organizzare un’efficace sorveglianza post – commercializzazione del software

del software impostare correttamente il trattamento dei dati

Programma

Il contesto di riferimento e l’accelerazione digitale in sanità durante la pandemia

Il quadro normativo e regolatorio

I cambiamenti introdotti da MDR per i software

Qualificazione giuridica: quando un software deve essere considerato dispositivo medico

Regole per la classificazione secondo le classi di rischio e il potenziale danno per il paziente

Tempi di applicazione della nuova normativa per i software medicali

Il ciclo di vita del software e le regole di progettazione

Verifica, validazione, controllo del versionamento

La messa a disposizione: account e licenze

I cambiamenti significativi del software

Profili di protezione dei dati nei software as medical device

Contratti di licenza

Obblighi e responsabilità per gli attori coinvolti nella catena di fornitura del software medicale dal fabbricante all’utilizzatore

I vantaggi per i pazienti

Misure di autotutela per gli operatori e le strutture sanitarie per verificare la compliance nell’utilizzo del software come dispositivo medico

Docenti

Avv. Silvia Stefanelli, Studio Legale Stefanelli&Stefanelli

Avvocato, co-titolare dello Studio Legale Stefanelli & Stefanelli, ha una lunga esperienza nel campo medico sanitario con un focus specifico su: Dispositivi Medici, e-Health, Mobile Health, privacy e GDPR. Collabora con diverse riviste e media digitali con articoli e contributi editoriali sui risvolti legali e giuridici dell’applicazione delle tecnologie digitali in ambito sanitario e partecipa in qualità di relatrice e docente a diversi corsi e convegni in ambito sanitario e industriale per il settore healthcare.

Ing. Alice Ravizza

Laureata in Ingegneria Biomedica presso il Politecnico di Milano, nel 2012 ha fondato una prima società di consulenza, specializzata in regolatorio, assicurazione qualità, design transfer. All’inizio del 2018 ha fondato la start-up innovativa USE-ME-D che fornisce servizi di ricerca e sviluppo di dispositivi medici, con particolare attenzione alla prevenzione degli errori umani attraverso metodi di ingegneria dei fattori umani.

Per maggiori informazioni contatta il nostro Customer Support: formazione@aboutpharma.com

oppure scrivici su Facebook

Realizziamo percorsi formativi rivolti ai principali attori del mondo farmaceutico e sanitario