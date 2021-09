Ministero della Salute: Ippolito alla Ricerca e Iavicoli alla Comunicazione

Speranza rinnova i vertici di due direzioni generali, arruolando il direttore scientifico dello Spallanzani e il dirigente Inail

Nuovi ingressi al ministero della Salute. Giuseppe Ippolito è il nuovo direttore generale della Ricerca e dell’Innovazione. Sergio Iavicoli guida la Comunicazione e i rapporti internazionali. Lo ha annuncia il ministro Roberto Speranza in una nota: “È una gran bella notizia che da oggi (1 settembre, ndr) il ministero della Salute possa avvalersi del lavoro di altre due persone di grande qualità”.

Ippolito è stato finora direttore scientifico dell’Istituto nazionale per le malattie infettive (Inmi) “Lazzaro Spallanzani” di Roma. Prende il posto lasciato scoperto da Giovanni Leonardi, che a maggio scorso è stato chiamato a ricoprire l’incarico di segretario generale del dicastero di Lungotevere Ripa. Iavicoli arriva invece dall’Inail, dove finora è stato direttore del Dipartimento di Medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale.

Gli auguri della Fnomceo

A Ippolito e Iavicoli le congratulazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). ” La scelta di affidare a due medici Direzioni generali che sono cruciali sempre, e tanto più in questo momento storico, dimostra una politica lungimirante che ha a cuore la sanità pubblica e la salute dei cittadini. Ai colleghi, le nostre più vive congratulazioni e gli auguri di un lavoro buono e fruttuoso per la salute di tutti i cittadini”, afferma in una nota il presidente della Federazione, Filippo Anelli.