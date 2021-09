Rischio cardiovascolare, Novartis e NHS impegnati in un approccio di “population health”

Il NHS britannico è il primo sistema sanitario al mondo ad avere attuato un accordo di population health con Novartis, utilizzando il farmaco inclisiran per affrontare su larga scala un problema clinico irrisolto quale l’ipercolesterolemia

Si chiama “population health” ed è l’approccio d’avanguardia che si basa su una collaborazione pubblico-privata, siglata in questo caso dal Nhs (National Health Service) britannico e Novartis, per gestire l’ipercolesterolemia nei pazienti con malattia cardiovascolare aterosclerotica (Ascvd). La collaborazione segue la raccomandazione positiva ricevuta dal National Institute for Health and Care Excellence (Nice) per l’uso di inclisiran in primary care per il trattamento di pazienti adulti nell’indicazione autorizzata, che presentano livelli persistentemente elevati di colesterolo a bassa densità (Ldl-C, 2,6 mmol/l o più, nonostante la terapia con statine alla dose massima tollerata con o senza ezetimibe) e una storia di eventi cardiovascolari.

Un approccio rivoluzionario

“L’approccio population health è potenzialmente rivoluzionario, in quanto cerca di migliorare la salute di una nazione identificando in modo proattivo gli individui ‘a più alto rischio’, e di introdurre soluzioni efficaci che miglioreranno il loro futuro stato di salute” ha affermato Kausik Ray, professore di Public Health all’Imperial College London e cardiologo consulente onorario presso l’Imperial College Nhs Trust. “Ciò rappresenta un progresso significativo nella cura del paziente attraverso un’efficace gestione delle dislipidemie”.

“Come medico – continua – vedo molti pazienti in cui i livelli di colesterolo non sono sufficientemente controllati per il loro livello di rischio, spesso nonostante l’uso ottimale delle terapie disponibili, il che li espone a un aumentato rischio di infarto o ictus. Avere un accesso più rapido e più ampio a un farmaco come inclisiran, che offre sia un dosaggio di mantenimento due volte l’anno, sia la possibilità di essere utilizzato in primary care, dove viene curata la maggior parte dei pazienti, nonché di garantire una riduzione sostenuta dei livelli di Ldl-C, è una tappa estremamente positiva nella cura del paziente”.

Cos’è inclisiran

Inclisiran un siRNA (small-interfering – RNA) in grado di ridurre, i livelli di colesterolo a bassa densità interferendo con l’RNA messaggero. Agisce in modo complementare alle statine alla dose massima tollerata e una dieta ipolipemizzante, prevenendo la produzione della proteina target nel fegato, aumentando l’assorbimento epatico di Ldl-C ed eliminandolo dal flusso sanguigno. Inclisiran viene somministrato in una dose iniziale, di nuovo a 3 mesi e poi una volta ogni 6 mesi.

La raccomandazione del Nice si è basata sui risultati del programma Novartis di sviluppo clinico Orion, inclusi gli studi di fase III ORION-9, ORION-10 e ORION-11, che hanno coinvolto oltre 3.600 pazienti e hanno valutato la sicurezza, l’efficacia e la tollerabilità di inclisiran nel ridurre i livelli di colesterolo LDL.

Nel corso di tre studi clinici, i pazienti che assumevano inclisiran hanno mantenuto una riduzione del Ldl-C durante ogni intervallo di somministrazione di 6 mesi. Viene somministrato da un operatore sanitario sotto forma di iniezione sottocutanea. Negli studi di fase III, inclisiran è stato ben tollerato. Ricevuto l’Aic lo scorso dicembre dalla Commissione Europea, inclisiran è stato sviluppato Alnylam Pharmaceuticals, leader nelle terapie RNAi, da cui Novartis ha ottenuto i diritti globali per lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di inclisiran.

L’esempio del Nhs britannico

Novartis collaborerà con il Nhs Accelerated Access Collaborative e l’Academic Health Science Network (con il supporto di Nhs Digital) per aiutarli a identificare, trattare e monitorare in modo proattivo le persone con Ascvd eleggibili alla terapia, che hanno avuto un evento cardiovascolare, come infarto o ictus, e hanno il colesterolo alto nonostante il trattamento con statine alla dose massima tollerata.

“L’Nhs britannico è il primo sistema sanitario al mondo ad avere attuato un accordo di population health con Novartis, utilizzando il farmaco inclisiran per affrontare su larga scala le sfide che le patologie cardiovascolari pongono ai sistemi sanitari di tutto il mondo” ha dichiarato Gaia Panina, Chief Scientific Officer di Novartis Italia.

“Si tratta di una collaborazione pubblico-privato davvero pionieristica – continua – e siamo convinti che questo approccio risponda pienamente all’esigenza di una forte attenzione alla prevenzione come cifra dei modelli sanitari del prossimo futuro. Non a caso il Regno Unito, anche in veste di presidente di turno del G7, ha ribadito in più occasioni la necessità di rimodulare i sistemi sanitari nel post-pandemia sulla base dei principi di resilienza, prevenzione, innovazione. Novartis sta esplorando nuovi modelli di partnership per la salute cardiovascolare in diversi paesi del mondo ed è aperta al confronto con i sistemi sanitari.”

Atteggiamento proattivo

Con circa 7,6 milioni di persone in UK affette da malattie cardiache e circolatorie, che causano più di un quarto (27%) di tutti i decessi ogni anno, il Nhs ha riconosciuto le malattie cardiovascolari come la più grande area in cui, singolarmente, è possibile salvare vite nei prossimi 10 anni. Questa collaborazione vuole contribuire a raggiungere gli obiettivi del Nhs Long Term Plan, che richiede un approccio proattivo per identificare e trattare i pazienti con condizioni ad alto rischio, per aiutare a prevenire le malattie cardiovascolari.