Osteoartrite del ginocchio, da Fda via libera alla procedura fast track per il trattamento LNA043

La Food and drug administration (Fda) ha concesso la procedura di approvazione rapida (fast track) per il trattamento LNA043 contro l’osteoartrite del ginocchio. Tale approvazione facilita lo sviluppo e accelera la revisione dei farmaci per il trattamento di condizioni gravi e per soddisfare le esigenze mediche insoddisfatte.

Farmaco e malattia

Il farmaco prodotto da Novartis è attualmente in fase di sviluppo come potenziale trattamento modificante della malattia per l’osteoartrite. Si tratta di una malattia degenerativa cronica caratterizzata da una progressiva perdita di cartilagine, che porta dolore, perdita della funzione articolare fino addirittura alla disabilità. Colpisce circa oltre 300 milioni di persone in tutto il mondo.

Una malattia debilitante con una prevalenza crescente con l’invecchiamento della società, i trattamenti farmacologici esistenti affrontano solo sintomi come il dolore, il che significa che c’è un bisogno significativo e crescente di una terapia che modifichi la malattia che possa mantenere o rigenerare la cartilagine e cambiare il corso naturale della malattia.

Gli studi

LNA043 è un agonista della proteina ANGPTL3. Prende di mira la cartilagine danneggiata e modula diversi percorsi coinvolti nella rigenerazione della cartilagine stessa. In uno studio proof of concept, il trattamento con iniezioni intra-articolari di LNA043 ha portato alla rigenerazione della cartilagine danneggiata in pazienti con lesioni della cartilagine articolare femorale. È in corso uno studio di Fase IIb in pazienti con osteoartrite del ginocchio.