Dispositivi medici, Abbott acquisisce Walk Vascular e cresce nel campo delle cure per le vasculopatie periferiche

Abbott ha acquisito Walk Vascular, società di dispositivi medici che realizza un sistema di trombectomia ad aspirazione meccanica minimamente invasivo progettato per rimuovere i coaguli di sangue periferico. Secondo quanto previsto dagli accordi, i sistemi di trombectomia periferica di Walk Vascular saranno incorporati nell’attuale portafoglio di prodotti endovascolari di Abbott. I termini finanziari dell’intesa non sono noti.

Nuove soluzioni per Abbott

“L’acquisizione si inserisce bene nella nostra offerta di dispositivi vascolari leader e guida ulteriormente la capacità di Abbott di fornire soluzioni di terapia endovascolare uniche per migliorare la cura del paziente”, ha affermato Julie Tyler, vicepresidente senior dell’attività vascolare di Abbott. “La tecnologia di Walk Vascular fornisce ai medici gli strumenti per rimuovere in modo efficiente i coaguli pericolosi dai vasi sanguigni per migliorare la cura del paziente”.

La tecnologia

Il sistema per trombectomia periferica JETi di Walk Vascular e il sistema per trombectomia periferica JETi Aio (All In One) di nuova generazione sono sistemi di aspirazione unici per la rimozione di coaguli intravascolari, noti come trombi, che possono ridurre il flusso sanguigno e portare a gravi complicazioni per i pazienti. Gli innovativi sistemi JETi sono progettati per rompere e rimuovere i coaguli dal sistema vascolare periferico riducendo il rischio di coaguli dislocati. I sistemi sono supportati da esperienze cliniche reali e Walk sta attualmente arruolando fino a 250 pazienti negli Stati Uniti e in Europa nel registro JETi.

Le approvazioni

Entrambi i sistemi per trombectomia periferica JETi hanno ricevuto l’autorizzazione 510(k) dalla Food and Drug Administration (Fda) per l’aspirazione e la rottura di emboli molli e trombi dal sistema vascolare periferico, nonché marchio CE in Europa e approvazioni in altri Paesi.