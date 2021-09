Griglia Lea 2019: sul podio Veneto, Toscana ed Emilia Romagna

Il ministero della Salute pubblica i dati definitivi sul monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza. Male Bolzano, Molise, Calabria e Sardegna

Veneto, Toscana ed Emilia Romagna sono le Regioni che nel 2019 hanno garantito la migliore applicazione dei Livelli essenziali di assistenza (Lea). È quanto emerge dai dati definitivi pubblicati dal ministero della Salute e relativi al monitoraggio degli adempimenti attraverso alla cosiddetta Griglia Lea, un insieme di indicatori selezionati per valutare le performance dei sistemi sanitari regionali.

La soglia 160

Il punteggio minimo per raggiungere la sufficienza, in base alla Griglia Lea, è 160. Nel 2019 lo superano 17 Regioni. Dieci, in particolare, superano quota 200 e, nell’ordine, sono: Veneto, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Umbria, Liguria, Friuli Venezia Giulia, Abruzzo e Lazio. Sette Regioni si collocano nella fascia di punteggio 160-200: Puglia, Piemonte, Provincia Autonoma di Trento, Sicilia, Basilicata, Campania e Valle d’Aosta. Sotto quota 160 la P.A. di Bolzano, Molise, Calabria e Sardegna.

Trend 2012-2019

Analizzando il trend 2012-2019 relativamente ai punteggi della Griglia Lea emerge un sostanziale miglioramento del punteggio medio globale che cresce passando da 166 nel 2012 a 193 nel 2019. Nelle Regioni non in Piano di rientro il punteggio medio è passato da 183 a 208 e da 149 a 174 nelle Regioni in Piano di rientro. Tuttavia, nell’anno 2019, si rileva una lieve flessione dei punteggi medi rispetto all’anno 2018 del 2,4% e del 4,3%, rispettivamente per le Regioni non in Piano di rientro e in Piano di rientro.

Per approfondire: IL REPORT