Schizofrenia, la Fda approva l’utilizzo negli adulti di paliperidone palmitato a sei mesi

La Food and drug administration ha approvato paliperidone palmitato a sei mesi (antipsicotico atipico a lunga durata) in soluzione iniettabile per il trattamento della schizofrenia negli adulti. Prima di passare a questa soluzione, si legge in una nota diffusa Janssen pharmaceutical, i pazienti devono essere trattati con un ciclo di farmaci per quattro mesi e per un ciclo di iniezioni per tre mesi.

Lo studio

L’approvazione della Fda del farmaco prodotto da Janssen si basa sui risultati di uno studio globale di fase 3 di 12 mesi, randomizzato, in doppio cieco, di non inferiorità che ha arruolato 702 adulti (età 18-70) affetti da schizofrenia provenienti da 20 paesi. “Per troppo tempo abbiamo accettato la ricaduta come una parte normale della convivenza con la schizofrenia, mentre la ricerca continua a dimostrare che una maggiore aderenza ai farmaci significa migliori risultati per i pazienti”, ha affermato Gustavo, direttore medico presso Atp Clinical Research e Investigatore dello studio clinico paliperidone palmitato a 6 mesi. “I risultati dello studio di fase 3 forniscono prove convincenti che paliperidone palmitato a 6 mesi offre un controllo dei sintomi a lungo termine con il minor numero di dosi all’anno, il che può supportare una maggiore aderenza del paziente”.

La malattia

La schizofrenia è una malattia cerebrale complessa e cronica in cui i sintomi e il potenziale di ricaduta (o ricorrenza dei sintomi) possono avere un impatto su molti aspetti della vita quotidiana di una persona. In media, un adulto con schizofrenia sperimenta nove ricadute in meno di sei anni, spesso dovute a dosi dimenticate di farmaci. Gli adulti che convivono con la schizofrenia ei loro cari devono affrontare continui oneri funzionali, emotivi e finanziari. Inoltre, i pazienti che sperimentano più ricadute possono avere più ricoveri, il che può portare a costi medici più elevati per pazienti, sistemi ospedalieri e contribuenti.