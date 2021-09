Stefano Perlini, cardiologo presso il Centro di ricerca e trattamento dell'amiloide, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia spiega come si organizza l'assistenza ai pazienti con tale malattia rara *CON IL CONTRIBUTO INCONDIZIONATO DI PFIZER

di HPS-AboutPharma

Una delle accuse più di frequente rivolta al sistema sanitario italiano è quella di non garantire un accesso a servizi e farmaci omogeneo sul territorio. Soprattutto a discapito del Sud dove le strutture di riferimento e di eccellenza sono generalmente meno rispetto al Nord del Paese. Non è però il caso dell’amiloidosi da transtiretina (TTR) che da alcuni anni a questa parte vive un momento di maggiore “notorietà” tra i clinici e di conseguenza vede nascere attorno a sé più di un centro di eccellenza in grado di prendere in carico i pazienti in maniera adeguata.

Uniformemente posizionati tra Nord e Sud Italia, il sito Orphanet conta una trentina di centri specializzati per l’amiloidosi cardiaca legata alla TTR, con “uno in particolare in Sicilia che è tra i migliori per le forme genetiche” spiega Stefano Perlini, cardiologo presso il Centro di ricerca e trattamento dell’amiloide, Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo, Università di Pavia.

Il centro di eccellenza ideale per l’amiloidosi

Ma che caratteristiche dovrebbe avere un centro ideale per la presa in carico dei pazienti con amiloidosi? La prima secondo Perlini è il coinvolgimento di tutte le specialità e la collaborazione effettiva e sul campo di figure professionali indispensabili. Partendo da un nucleo fondamentale composto da cardiologo, neurologo, internista, genetista ed ematologo, a cui aggiungere psicologo riabilitatore e nutrizionista quando possibile. Senza dimenticare tutte le altre indagini che servono solo in casi selezionati (per esempio il paziente che ha un aspetto dermatologico o pneumologico o gastroenterologico da approfondire).

“Questo è fondamentale per confrontarsi dal punto di vista diagnostico e terapeutico in modo diretto e gestire nel modo migliore le persone con amiloidosi” precisa Perlini. “Il centro di riferimento ideale è quello in cui i singoli specialisti visitano il paziente per la parte che compete loro, per poi discuterne insieme con un confronto diretto e redigere una relazione comune. L’importante è stabilire non tante terapie specialistiche ma un blocco di terapie multidisciplinari che affronti il problema nel complesso”.

La diagnosi nei centri di eccellenza per l’amiloidosi

Data l’importanza che la diagnosi ricopre soprattutto nel campo delle malattie rare, un centro di eccellenza per l’amiloidosi per essere tale non può prescindere dall’avere a disposizione tutti gli attuali metodi diagnostici. “Dalla diagnosi cardiologica di primo livello, inclusa la scintigrafia miocardica con traccianti ossei, a quella avanzata che si avvale del supporto del laboratorio anatomo-patologico e di proteomica” aggiunge Perlini. “Ma serve anche una diagnostica neurologica adeguata che possa garantire gli accertamenti opportuni. Mentre dal punto di vista ematologico è richiesta la possibilità di fare una tipizzazione cellulare con prelievo midollare”.

“Esistono però una serie di approcci diagnostici predefiniti, che possono sicuramente aiutare i clinici e i centri a gestire i percorsi della singola persona con amiloidosi” precisa il clinico.

Il PDTA per l’amiloidosi

In effetti per aiutare i centri di riferimento a tendere verso l’eccellenza, sono state messe nero su bianco anche linee guida diagnostico-terapeutiche di riferimento che vengono già ampiamente applicate sul territorio italiano e anche integrate. In Lombardia per esempio sono stati messi a punto diversi PDTA (Percorso Diagnostico Terapeutico Assistenziale) per alcune malattie rare, tra cui anche un PDTA per le amiloidosi sistemiche disegnato dal Centro per lo Studio e la Cura delle Amiloidosi della Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia, e basato sul lavoro pubblicato su Circulation nel 2016 da Gillmore e altri a cui hanno partecipato anche membri del centro lombardo.

Il PDTA al momento risulta in fase di revisione (anche in seguito ai cambiamenti terapeutici che si sono susseguiti in questi anni), ma citando il documento “Amiloidosi cardiaca, conoscerla per diagnosticarla in tempo e gestirla al meglio” ripreso dall’Osservatorio malattie rare Omar, il documento parte dall’indicare i requisiti necessari per una diagnosi accurata e completa di ogni forma di amiloidosi, descrive l’utilizzo di diversi strumenti diagnostici e infine fornisce raccomandazioni per la gestione dei pazienti dal punto di vista terapeutico e riabilitativo. Ancora il centro di Pavia inoltre, in base a quanto previsto dal PDTA, fa uso anche di un algoritmo diagnostico e terapeutico per l’amiloidosi AL e TTR per garantire una migliore gestione dei pazienti.

L’utilità dei registri

Oltre alle linee guida di riferimento e ai PDTA un terzo strumento in grado di evitare ritardi diagnostici e possibili errori terapeutici è il registro dei pazienti. I dati raccolti dal registro permettono di conoscere meglio la malattia, stabilirne le caratteristiche di base, in che modo viene gestita negli ospedali e quali sono gli esiti clinici. Tutte informazioni utili in definitiva per verificare ulteriormente l’efficacia clinica dei trattamenti in real life e indagare sulla qualità della cura dei pazienti (un esempio virtuoso è lo statunitense Amyloidosis Patient Registry).

La rete dei centri di eccellenza

Tornando al centro di riferimento ideale per l’amiloidosi, altra condizione necessaria è la collaborazione con il territorio. Soprattutto perché questi grandi hub si trovano spesso lontano dal domicilio del paziente. Per accorciare queste distanze occorre compattare la parte diagnostica e di approccio generale anche da un punto di vista temporale, come suggerisce Perlini. “Inoltre il centro di riferimento deve essere in grado di mantenere un contatto con il paziente, il caregiver ed eventuali professionisti che seguono a domicilio la persona con amiloidosi” continua. “Per questo serve un dialogo con il medico di medicina generale e lo specialista che lo segue nel quotidiano”.

In generale conclude Perlini “ci sono diversi centri formati sul territorio e 2-3 offrono un pacchetto come questo che è stato delineato e che si sta sempre più attrezzando. L’ideale è che con il diffondersi della patologia anche altre strutture possano raggiungere questo livello e che tutti si mettano in rete per costruire una rete di centri di eccellenza”.

