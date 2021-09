Contro i tumori rari serve unire le forze (e sfruttare le partnership)

La necessità di innovazione clinica in questo campo deve condurre alla collaborazione tra tutti gli stakeholder. L'obiettivo comune è trovare nuove soluzioni terapeutiche per ogni tipo di neoplasie, anche quelle a bassa prevalenza. Dal numero 191 del magazine.

di Hps-AboutPharma

La necessità di innovazione clinica è particolarmente sentita nell’ambito dei tumori rari. Sono molti i pazienti in attesa di una cura personalizzata e di precisione. L’industria farmaceutica può mettere a disposizione la propria expertise e contributi economico-finanziari per consentire all’accademia di portare avanti progetti innovativi in maniera del tutto indipendente o, sempre di più, in collaborazione con il privato. “Oltre all’expertise e ai suoi ricercatori, l’industria ha anche la capacità di valutare quanto un indirizzo di ricerca possa essere traslato in opportunità per i pazienti”, riferisce Maria Sofia Rosati, oncologo clinico e direttore medico di Oncoematologia in GSK.

Come cambiano gli studi

“Di fatto, i programmi di studio collaborativo oggi sono sempre più importanti e si svolgono nel totale rispetto della trasparenza. Osserviamo un cambio di passo. In precedenza, l’azienda disegnava lo studio e lo proponeva al clinico per arruolare pazienti al fine di produrre evidenze. Attualmente, invece, gli studi aziendali, i cosiddetti company sponsor studies, vengono disegnati non solo insieme agli esperti della patologia ma anche con le associazioni dei pazienti. Si raccolgono feedback per capire se gli studi sono in linea con i bisogni reali dei pazienti e se non sono fattibili nella pratica clinica. In pratica siamo passati da uno scenario a silos a uno scenario di condivisione trasparenti tra tutti gli stakeholder”.

Gli amici sensibili superano gli ostacoli

“Molta ricerca clinica viene oggi supportata dalle aziende e in questo contesto rientra la possibilità di accedere a protocolli sponsorizzati e innovativi”, spiega Rossana Berardi, direttore della Clinica oncologica presso gli Ospedali Riuniti Umberto I di Ancona, Università Politecnica delle Marche. “Gli studi di fase I, riguardanti farmaci in fase di sviluppo precoce come quelli che proponiamo grazie alla costituzione del Corm, Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche (si veda box), sono resi possibili dal contributo delle aziende, a beneficio dei pazienti.

La partnership vuol dire anche poter instaurare collaborazioni con la ricerca indipendente praticata dall’accademia. A testimoniare ulteriormente l’importanza di questa modalità di collaborazione, va detto che il Corm è stato interamente supportato dalla generosità di quelli che definisco gli “amici sensibili”, ovvero le associazioni dei pazienti, le fondazioni ma anche le aziende. C’è molto lavoro da svolgere, l’obiettivo comune è migliorare le opportunità di cura dei nostri pazienti”.

Raro, ma non poi così tanto

“Per tumore raro, secondo la definizione, si intende una malattia che colpisce fino a sei casi su 100 mila persone. Siamo di fronte a un paradosso: da un lato hanno un’incidenza molto bassa, dall’altro ormai si conoscono almeno duecento tumori definiti rari. Di fatto circa il 25% di tutti i tumori è raro. In Italia oggi si contano circa 900 mila pazienti con tumori rari e si parla di 60 mila nuovi casi l’anno”, sottolinea Roberto Vallalta, Clinical operations director di GSK. “La caratterizzazione genetica per questi tumori è fondamentale ma non riguarda solo i cosiddetti “rari”. Anche i big killer che colpiscono, per esempio, la mammella o il polmone possono essere rari quando si identifica una particolare mutazione genetica.

La ricerca procede in entrambe le direzioni: tumori rari e tumori d’ampia prevalenza ma poco diffusi in base alla caratterizzazione genetica. Entrambi richiedono terapie mirate. Parliamo del triplo negativo per il tumore della mammella, ma ancor di più per il polmone, patologia in cui si trovano casi con mutazioni che riguardano solo l’1% della popolazione diagnosticata. Naturalmente la ricerca in questa tipologia di tumori è molto complessa perché la scarsa numerosità dei casi rende difficile elaborare uno studio statisticamente significativo.

Dal nostro punto di vista – continua Vallalta – la collaborazione con le università va ampliata soprattutto in due ambiti. Il primo riguarda la ricerca preclinica per ottenere le informazioni necessarie sui meccanismi molecolari dei tumori rari, passaggio obbligato per arrivare allo sviluppo di un farmaco mirato. Il secondo aspetto comprende il supporto dell’accademia ai sistemi di intelligenza artificiale e digitalizzazione della ricerca. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza prevede al riguardo importanti investimenti in questo settore. La condivisione digitale dei dati può anche permettere la presa in carico dei pazienti a distanza, evitando gli spostamenti”.

Lavori in corso su vari fronti

Si lavora su tumori rari e anche caratterizzazioni molecolari dei big killer. Un importante traguardo è stato raggiunto da GSK nelle fasi avanzate del cancro endometriale con dostarlimab, farmaco già approvato ma non ancora rimborsato in Italia. In questo caso – precisa Berardi – le aziende possono mettere a disposizione i loro farmaci, in attesa che si negozino i prezzi. “Contro il sarcoma sinoviale che colpisce 2-3 persone su 100 mila, puntiamo su una terapia genica con cellule T che riconosce le cellule tumorali: abbiamo in corso studi di fase II.

Si agisce su target molecolari rari identificati attraverso screening”, ricorda Vallalta. “Sul mieloma multiplo, invece, che colpisce poco più di 9 casi su 100 mila, stiamo continuando a lavorare con un anticorpo monoclonale in diversi stadi della malattia, farmaco peraltro già approvato da Ema nel setting recidivato e in monoterapia dopo quattro terapie precedenti”. “A più lungo termine – aggiunge Rosati – investiamo su tumori rari come il mesotelioma, il tumore della mammella triplo negativo e neoplasie del colon caratterizzate da una particolare anomalia genetica”.

Il mieloma multiplo

“Il mieloma multiplo (MM) è ancora considerato tumore raro, al limite della definizione, ma in realtà vediamo molti pazienti affetti da questa malattia, solo a Bologna 5-6 nuove diagnosi al mese”, spiega Elena Zamagni, professore associato di Ematologia, all’Università di Bologna. “Fondamentale è pianificare fin dall’inizio la strategia terapeutica: si dice infatti che la terapia del MM sia una maratona, non più uno sprint. I pazienti più anziani difficilmente vanno oltre la seconda linea perché decade la capacità di sopportare i farmaci mentre, nella fascia d’età al di sotto dei 70 anni, spesso si arriva a fare 3-4 linee di terapia. L’innovazione corre velocemente. In tale contesto la partnership tra le aziende e l’accademia è fondamentale per tre motivi di fondo. Primo: la pianificazione di programmi di accesso rapido, compassionevole, al farmaco in attesa dell’approvazione regolatoria, dopo la pubblicazione dei trial clinici.

Secondo: l’instaurazione di programmi di informazione e supporto ai pazienti: tutte le nuove molecole hanno le loro peculiarità, tra cui le tossicità, che i medici devono imparare a gestire. Infine, la possibilità di organizzare studi clinici sui tumori rari che comportano costi enormi e che richiedono una stretta interlocuzione tra le aziende e l’università. Negli ultimi 5-10 anni la collaborazione si è intensificata a beneficio delle aziende per poter sviluppare il farmaco, dei clinici per rispondere ai quesiti scientifici e, ovviamente, dei pazienti per individuare nuove opzioni di cura”.

La Regione Marche accelera

L’ultimo progetto, Molecular Tumor Board (Mtb), attivato di recente nelle Marche, è costituito da un gruppo multidisciplinare per dare risposte ai pazienti con tumori rari. “È determinante mappare i possibili bersagli terapeutici, il Mtb nasce ad Ancona come servizio regionale nel contesto del Corm, Centro Oncologico e di Ricerca delle Marche (www. corm-marche.it), anch’esso attivato nelle scorse settimane, dopo diversi anni di lavoro: è il primo cancer center della Regione”, spiega Rossana Berardi, oncologa dell’università di Ancona e coordinatrice Aiom per la regione Marche. “Quando l’oncologo curante vede un paziente, in primis con tumore raro ma non solo, può accedere attraverso la piattaforma di telemedicina del Corm ai vari gruppi multidisciplinari, incluso il Mtb.

Si può segnalare il caso preso in carico, discusso e profilato. Se non è strettamente necessario facciamo muovere solo i campioni e non i pazienti che sono in cura presso le oncologie territoriali. Valutiamo eventuali inserimenti in protocolli di studio di terapie innovative o comunque procediamo verso una terapia personalizzata e una medicina di precisione. Ci basiamo sulle linee guida Aiom, rilasciate lo scorso novembre e, per ogni caso, prendiamo in considerazione eventuali protocolli sperimentali presso il nostro centro che è certificato dall’Aifa per gli studi di fase I, l’unico del Centro-Sud Italia versante adriatico, oppure presso altri centri a livello nazionale o internazionale”.