Sicurezza alimentare: al ministero un tavolo sugli integratori

L’iniziativa del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, prevede il coinvolgimento delle associazioni di categoria

Nasce al ministero della Salute un tavolo tecnico sugli integratori alimentari, con un focus sulla sicurezza. Lo annuncia il sottosegretario Andrea Costa, delegato dal ministro Speranza a occuparsi di igiene e sicurezza degli alimenti per la nutrizione umana. “Questa tipologia di prodotti necessita di un monitoraggio particolare, per questo l’attenzione del ministero è costante e cresciuta nel tempo”, spiega Costa.

Il tavolo sugli integratori alimentari

Il tavolo coinvolgerà direttamente le associazioni di categoria, sarà presieduto dal direttore generale della Direzione generale Igiene, Sicurezza alimenti e Nutrizione, Massimo Casciello, e coordinato da Valeria di Giorgi Gerevini, direttore dell’ufficio “Alimenti particolari, integratori e nuovi alimenti”.

“Il gruppo di lavoro – sottolinea Costa – avrà l’obiettivo di tutelare la salute dei cittadini, affrontando e risolvendo le problematiche aperte e quelle che si solleveranno in materia, proponendo un approccio comune e proporzionato. Dal 2002, dopo l’emanazione della direttiva europea, l’Italia è impegnata ad assicurare il massimo livello di sicurezza possibile degli integratori, considerando che negli anni sono diventati sempre più importanti per gli italiani, con un aumento dei consumi stimabile nell’ultimo anno in oltre 3,5 miliardi di euro. Il tavolo tecnico – conclude il sottosegretario – rappresenterà un’opportunità ulteriore di controllo, approfondimento, aggiornamento e garanzia del cittadino, affinché sia protetto, informato e consapevole”.