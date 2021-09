Il paradigma dell’healthcare digitale: dal curare al prendersi cura

La digitalizzazione di prodotti, servizi e processi sta infatti rivoluzionando il mondo della sanità. Le aziende del comparto devono concentrarsi sul “vero” risultato finale, il cosiddetto health outcome. Dal numero 191 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON MCKINSEY

di Hps-AboutPharma

Il famoso gap tra curare e prendersi cura: è qui che può incidere in modo significativo il digitale nell’healthcare. La digitalizzazione di prodotti, servizi e processi sta infatti rivoluzionando quasi tutti i settori, e in particolare nella sanità – e nel farmaceutico – si stanno aprendo opportunità inedite soprattutto in ambito big data ed engagement dei pazienti. Opportunità che suggeriscono alle aziende del comparto di concentrarsi sul “vero” risultato finale, il cosiddetto health outcome.

Verso un approccio olistico

Guardare cioè all’impatto del processo di cura sul risultato per il paziente in maniera olistica, e non solo alla terapia in sé. La stessa Oms riconosce che la salute è determinata per il 20% dalle cure mediche, per il 20- 30% dallo stile di vita, mentre la quota restante dipende dalle condizioni ambientali, sociali, genetiche e psicologiche dell’individuo.

Il supporto delle terapie digitali

Il settore sanitario, che tradizionalmente si concentra sulle terapie, può far leva sui canali digitali per proporre nuove soluzioni e migliorare le cure esistenti, agendo anche sulle restanti variabili. È probabile che nel breve periodo il settore si focalizzerà sulle terapie digitali, per stimolare un cambiamento dello stile di vita e migliorare gli health outcome; oppure su canali digitali dedicati a terapie già esistenti, che consentano di differenziarle da quelle dei competitor. In aggiunta, nel medio-lungo termine, l’attenzione si sposterà sui dati: ad esempio, per individuare il momento migliore in cui avviare un paziente alla fase successiva di un percorso terapeutico.

Le app

Si tratta di una transizione già in atto: Happify, ad esempio, è un’app che riduce ansia e depressione, tra i primi cinque sintomi in pazienti affetti da sclerosi multipla e non trattati dalla maggior parte dei farmaci. O ancora Verily, una data-healthcare company che estrae dati di qualità dall’ecosistema sanitario e li utilizza per migliorare le condizioni di salute.

Di recente è stata usata per analizzare l’ecosistema delle persone con diabete di tipo 2 e riprogettarne in ottica paziente le applicazioni terapeutiche, ridefinendo una serie di aspetti comportamentali della gestione della patologia La piena accettazione di queste terapie digitali da parte dei pazienti, il dispiegarsi della loro efficacia e quindi la loro introduzione nel mercato sono fasi che si stanno concretizzando in un breve arco di tempo.

La sfida dell’ultimo miglio

Oggi la sfida riguarda anche “l’ultimo miglio” delle terapie digitali: quanto si riveleranno rapide le compagnie assicurative nell’adottarle? E in che modo la diffusione di questi prodotti di digital health influenzerà il canale e il processo di vendita del settore pharma? Per affrontare le sfide di questa transizione e trasformarle in opportunità di miglioramento, il primo passo è definire in senso strategico l’ecosistema: analizzando trend e caratteristiche del mercato di riferimento, la compatibilità dell’azienda con un ecosistema specifico, e quindi cercando di integrare ed espandere il business sulla base dei propri punti di forza.

Tre strategie per la transizione digitale

Avere una chiara agenda focalizzata sulla creazione del valore permette di concentrarsi sulla progettazione di soluzioni end-to-end per uno specifico segmento o area terapeutica, o sull’ottimizzazione delle efficienze operative, senza disperdere risorse fra diversi progetti che restano in fase pilota e difficilmente vengono portati a scala McKinsey ha identificato tre archetipi di successo nella transizione digitale dell’healthcare: il primo è l’azienda che investe strategicamente nelle partnership digitali e che nel tempo può arrivare a creare una piattaforma proprietaria di riferimento per il mercato e quindi produrre servizi addizionali al core business . Il secondo archetipo è rappresentato dall’azienda che espande il business con nuovi prodotti, ampliando il proprio network.

Il terzo è l’azienda che sviluppa soluzioni end-to-end per altri business, migliorando le efficienze operative. A prescindere dall’archetipo scelto, per avere successo in questa transizione l’azienda deve dotarsi di alcuni fattori abilitanti, tra cui: capacità avanzate di analisi dei dati; modelli operativi agili per rispondere alle mutevoli richieste dei pazienti; una governance che permetta di capire velocemente quale investimento può essere portato a scala, superando così la fase pilota; una piattaforma di gestione dei dati trasversale a funzioni e business; un mindset imprenditoriale, per testare i propri investimenti sul mercato; infine capacità di partnership, per una gestione più efficiente del business.