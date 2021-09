Serve una regolamentazione per le biobanche

La richiesta arriva dal settore privato che chiede di colmare i vuoti normativi per salvaguardare lo sviluppo del settore e creare una collaborazione tra pubblico e privato per una rete nazionale

È necessaria una regolamentazione e una maggior tutela per salvaguardare il settore delle biobanche, per garantire al tempo stesso la tutela dei campioni biologici, delle cellule staminali e lo sviluppo della ricerca finalizzata alla medicina di precisione. È quanto chiede la biobanca InScientiaFides accreditata FACT-NetCord (Netcord Foundation for the Accreditation of Cellular Therapy), un’organizzazione no profit con sede negli Stati Uniti, il punto di riferimento mondiale per le biobanche pubbliche o private.

Indispensabile una regolamentazione per le biobanche

“Riteniamo che sia ormai indispensabile un confronto a livello governativo sull’argomento a tutela della salute, della prevenzione con lo scopo di dare un vero contributo alla ricerca” spiega Luana Piroli direttore generale e della raccolta di InScientiaFides. “È fondamentale ottenere una regolamentazione, attualmente inesistente in Italia, con vuoti normativi che ci impediscono di salvaguardare lo sviluppo questo settore, così come è fondamentale un dialogo fra pubblico e privato dove ognuno mette a fattor comune le proprie competenze con un unico obiettivo: la cura e l’eccellenza.

La rete di biobanche tra i temi del Pnr

La rete di biobanche è tra i temi centrali del Pnr (Programma nazionale per la ricerca) 2021 – 2027 il quale evidenzia e dimostra la loro utilità come unità di servizio per la raccolta sistematica ed organizzata di campioni biologici. Sottolinea inoltre la necessità, così come già promosso da BBMRI e in accordo a quanto previsto dalla norma ISO2038789, che le biobanche acquisiscano requisiti generali di competenza, controllo qualità e sistemi gestionali per garantire la conservazione e l’erogazione di materiali biologici e dati associati secondo livelli di qualità appropriati.

Integrazione pubblico-privato

Ad oggi la rete nazionale di biobanche dedicate alla conservazione di cellule staminali si trova in disequilibrio con le priorità messe in rilievo dal PNR 2021 – 2027 che indica necessaria un’integrazione e collaborazione urgente tra il sistema pubblico e privato. Evidenziata questa in tutto il programma per incrementare i nodi nazionali della rete di biobanche italiane e poter dunque fare da cardine indirizzando scelte terapeutiche, per il follow-up e il monitoraggio della terapia in una prospettiva di medicina personalizzata.

Le biobanche, ad oggi sono ritenute uno stimolo importante per rafforzare la competitività ed il prestigio dei programmi di ricerca svolti a livello nazionale solo se collegate in rete con registri unici condivisi ed è dunque prioritaria l’integrazione tra pubblico e privato.