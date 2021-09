Una ricerca apre a nuovi antibiotici contro la tubercolosi

Un lavoro pubblicato su Nature ha scoperto un nuovo processo coinvolto nella crescita del Mycobacterium tuberculosis che potrebbe essere usato come nuovo target farmacologico

È stato identificato un nuovo obiettivo che potrebbe essere sfruttato per sviluppare nuovi antibiotici contro la tubercolosi. La ricerca guidata dall’Università del Surrey e dall’Università di Oxford e pubblicata su Nature, ha infatti aggiunto un nuovo tassello del processo con cui il batterio della tubercolosi controlla la sua crescita, scoprendo così un potenziale nuovo target farmacologico.

Oltre un milione di morti l’anno

La tubercolosi è solitamente causata dal batterio Mycobacterium tuberculosis Mtb e cresce molto lentamente, permettendogli di causare infezioni che possono durare tutta la vita. Un quarto della popolazione mondiale può essere infettata dalla tubercolosi senza sapere di averla, e si stima che la tubercolosi causi circa 1,3 milioni di morti ogni anno.

Nuovi antibiotici per la tubercolosi

Nello studio il team di ricerca spiega di aver scoperto un sistema di modifica del Dna, che coinvolge due enzimi, DarT e DarG. Questi possono modificare in modo reversibile il Dna cromosomico per creare un “interruttore” che coordina la replicazione batterica. L’idea dei ricercatori dunque è quella di interferire a livello del sistema DarT/DarG in modo che diventi tossico per il batterio, gettando così le basi per lo sviluppo di una nuova classe di antibiotici.

Gli antibiotici attuali stanno diventando inefficaci

“Prima di Covid-19, la tubercolosi uccideva più persone ogni anno di qualsiasi altra malattia infettiva e riacquisterà la sua infamia una volta che la pandemia si sarà placata” ha affermato Graham Stewart, professore di batteriologia molecolare presso l’Università del Surrey e autore principale dello studio, ha dichiarato. “La tubercolosi è un’emergenza sanitaria globale e gli attuali antibiotici stanno diventando inefficaci. Questo studio descrive un pezzo veramente nuovo della biologia del Dna del batterio che potrebbe essere preso di mira da nuovi antibiotici”.