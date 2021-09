Aifa, in calo i tempi di autorizzazione dei nuovi farmaci in Italia

Nel 2019 sono stati necessari in media 315 giorni (370 nel 2018), inoltre la media delle tempistiche con cui sono resi disponibili ai pazienti i nuovi medicinali è meglio della media europea. A evidenziarlo è un'analisi sulle tempistiche di autorizzazione delle procedure di prezzi e rimborso relativa al triennio 2018-20, condotta dalla stessa Agenzia

L’Italia si posiziona tra i primi paesi europei rispetto ai tempi di autorizzazione dei nuovi farmaci. A evidenziarlo è un’analisi sulle tempistiche di autorizzazione delle procedure di prezzi e rimborso relativa al triennio 2018-20, condotta dall’Agenzia Italiana del Farmaco (Aifa). Sempre secondo l’indagine, nel 2018 per quello che riguarda i farmaci non generici, sono stati necessari in media 370 giorni, mentre nel 2019 sono serviti 315 giorni.

Il tempo di verifica amministrativa

Il numero delle procedure oggetto di analisi da gennaio 2018 a dicembre 2020 è 2.476, pari in media a 825 l’anno. In particolare il tempo di verifica amministrativa (ovvero i giorni che intercorrono dalla presentazione della domanda da parte delle aziende al completamento della verifica amministrativa) nel 2018 è stato in media di 17 giorni per il farmaco non generico e 10 per il generico, mentre nel 2019 i valori sono di 13 e 19 giorni.

Durata complessiva del procedimento

Quanto alla durata complessiva del procedimento (che include i tempi di valutazione da parte delle commissioni dell’agenzia) nel 2018 è stato di 275 giorni se per farmaci non generici e 91 giorni per i generico, mentre nel 2019 è stato 241 e 91. Pubblicazione in GU Infine, per il terzo step, cioè la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento di rimborsabilità e prezzo, nel 2018 sono serviti in media 78 giorni per medicinali non generici e 71 giorni per i generici, mentre nel 2019 rispettivamente 61 e 58 giorni.