Tumori, Aifa approva l’uso di larotrectinib (terapia agnostica) per neoplasie con fusione Ntrk

L'Agenzia italiana del farmaco ha dato il via libera al farmaco "jolly" in grado di trattare i tumori indipendentemente dall'organo interessato. Va a interferire con una precisa mutazione genetica comune a diverse patologie tumorali

L’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha approvato l’utilizzo di larotrectinib, primo farmaco antitumorale con indicazione agnostica (in grado di trattare i tumori indipendentemente dall’organo interessato dalla malattia), per il trattamento delle neoplasie caratterizzate da fusione di geni Ntrk (Neurotrophic tyrosine receptor kinase).

Gli studi

Tre gli studi che hanno evidenziato un miglioramento rapido e duraturo della risposta tumorale e della qualità di vita, con un tasso di risposta globale pari al 75%. Larotrectinib può essere considerato un farmaco “jolly”, perché colpisce in maniera selettiva alcune mutazioni genetiche, a prescindere dall’organo interessato dalla malattia.

Nuove prospettive di cura

“L’approvazione agnostica cambia le prospettive di cura ed è il primo passo per una rivoluzione ‘culturale'”, dice Saverio Cinieri, direttore dell’Oncologia Medica e Breast Unit dell’Ospedale ‘Perrino’ di Brindisi e presidente eletto di Aiom, l’Associazione italiana di oncologia medica. Per Carmine Pinto, direttore dell’Oncologia Medica del Comprehensive Cancer Centre Ausl-Irccs di Reggio Emilia e presidente Ficog (Federation of italian cooperative oncology groups), “i dati aggiornati presentati all’ultimo congresso americano di oncologia medica Asco”, hanno dimostrato una “durata mediana delle risposte tumorali” di “oltre 4 anni (49,3 mesi) e a 3 anni il 77% dei pazienti era ancora in vita”.

Di recente, L’Ema (Agenzia europea per i medicinali), nel report annuale “Human Medicine Highlights 2019”, ha inserito larotrectinib (unica terapia oncologica selezionata) nell’elenco dei farmaci che hanno fornito un importante contributo al miglioramento della salute pubblica perché rappresenta un progresso significativo in oncologi.

Le evidenze emerse

Le ricerche sul farmaco hanno riguardato diversi tumori tra cui quelli a polmone, tiroide, colon, alle ghiandole salivari e i melanomi. Ha mostrato efficacia nei tumori primitivi del sistema nervoso centrale, così come in pazienti con metastasi cerebrali, in età e istologie tumorali diverse. “I tumori con fusione Ntrk si manifestano quando un gene Ntrk si fonde con un altro gene non correlato, producendo una proteina Trk alterata – dicono Anna Sapino, presidente di Siapec-Iap, Società italiana di anatomia patologica e citopatologia diagnostica e Antonio Marchetti, coordinatore del Gruppo italiano di patologia molecolare e medicina predittiva della stessa società – I pazienti candidati al trattamento con farmaci agnostici devono essere selezionati sulla base della presenza delle alterazioni molecolari, attraverso test diagnostici specifici. In questo senso Siapec ha realizzato una vera e propria Rete nazionale di laboratori ad alta tecnologia”.