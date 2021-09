Aspettando la governance, la spesa farmaceutica deve crescere di più

L’industria di settore attende la legge di Bilancio per verificare gli impegni assunti pubblicamente dal Governo. I nodi da sciogliere restano payback e tetti di spesa ma anche quello dell’equivalenza terapeutica. Dal numero 191 del magazine

Obiettivo ricerca, innovazione, lavoro. Creare un ecosistema favorevole e aumentare la spesa pubblica per rendere l’Italia un Paese più attrattivo per gli investimenti in R&D da parte dell’industria farmaceutica globale. Il Governo si è formalmente impegnato a favore del settore, anche nel corso della recente assemblea pubblica di Farmindustria, cui questo giornale ha dedicato il servizio di copertina dello scorso numero, ma adesso si attendono i fatti. Autorevoli ministri hanno ripetuto a più riprese che è finita l’epoca dei tagli, che “la salute non la decidono i fogli di excel” (copyright Roberto Speranza) e tutti sembrano favorevoli ad allargare i cordoni della borsa, forti del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tutti sembrano disposti a eliminare i tetti sulla farmaceutica però di payback non hanno parlato.

Quale sia il pezzo mancante manco a dirlo: “Il passaggio necessario a questo punto è raccogliere tale disponibilità e cercare di farla diventare concreta e formalizzata nella prossima legge di Bilancio. Credo che non ci siano alternative al normare l’intento che ci è stato raccontato. Se è davvero finita l’epoca dei tagli, se si ha interesse a eliminare i tetti di spesa, il primo passaggio da fare è mettere le risorse sulla farmaceutica, utilizzando anche le flessibilità economiche previste dal Pnrr. Poi andranno eliminati alcuni aspetti più tecnici che stornano le risorse già attribuite: negli ultimi cinque anni l’Italia ha sottoutilizzato i fondi che erano già pochi (5,5 miliardi di euro) chiedendone altrettanti di payback. Se vogliamo essere seri quelle risorse devono restare alla farmaceutica”.

Aspettando la legge di bilancio

Questo dice Fabrizio Greco chairman dell’Italian American Pharmaceutical Group (Iapg) e Ceo di AbbVie. In un’intervista rilasciata ad AboutPharma and Medical Devices il manager reagisce così alle incoraggianti affermazioni rese di recente dai ministri Giorgetti, Speranza e Gelmini (si veda AboutPharma numero 190). A nome delle aziende rappresentate, Greco sottolinea la necessità di dare seguito agli impegni, a partire dalla rimodulazione della spesa per acquisti diretti da anni sottofinanziata. “Mancano all’appello 1,8 miliardi di euro, abbiamo il 20% di risorse in meno rispetto ai principali Paesi europei e tutti gli anni spendiamo di più di quello che investiamo, dovendo inventarci qualcosa che ci aiuti a compensare il buco”. Le previsioni non sono buone. Malgrado il riequilibrio dei tetti di spesa del 2021, gli industriali prevedono che a fine anno mancheranno ancora circa due miliardi

I temi sul tavolo

La battaglia per le risorse, le mosse di Aifa e Regioni per recuperarle (ad esempio introducendo l’equivalenza terapeutica che “non esiste in natura, come dice Guido Rasi” aggiunge ancora Greco), l’idea di una nuova governance (da un momento all’altro si attende un documento ad hoc di Farmindustria), la protezione dei brevetti farmaceutici e altro ancora, sono tutti temi affrontati nel corso di due recenti seminari organizzati da The European House – Ambrosetti con il sostegno di Iapg insieme al gruppo di aziende farmaceutiche europee e giapponesi aderenti a Farmindustria (Eunipharma). In questa sede proprio Greco ha diffusamente parlato del lo scenario competitivo globale che vede l’Italia in posizioni arretrate. “Siamo leader del manufacturing – ha detto Greco – ma sotto la media europea per investimenti in ricerca e sviluppo. Se aumentassimo i 1,6 miliardi messi sul piatto nel 2020 potremo generare un valore economico almeno triplo”.

Due seminari

Al tema della governance del farmaco The European House-Ambrosetti insieme a Iapg ed eunipharma ha dedicato in tempi recenti ben due seminari. Il primo, più specifico e tecnico, si è incentrato sulle prescrizioni secondo equivalenza terapeutica. “Siamo partiti da questo tema – prosegue Greco – perché rende evidente come il problema che sta a monte di inquadramento della spesa farmaceutica determini comportamenti opportunistici che poi distorcono il modo in cui l’innovazione farmaceutica viene vista e utilizzata nel nostro Paese. Perché dico questo? Perché l’equivalenza terapeutica rappresenta solo un tentativo di soluzione che l’ente pagatore ha cercato di costruire per trovare risorse”.

Basi scientifiche poche o nulle, dunque? Fabrizio Greco la spiega così: “I giuristi sanno che devono contemperare i vari diritti menzionati ma bisognerebbe parlare di valore economico a parità di efficacia e sicurezza dei farmaci. Purtroppo definire quali siano è complicato: ogni paziente ha diritto alle sue cure e sappiamo bene che ci sono differenze tra un paziente e l’altro. Bisognerebbe essere sufficientemente scientifici e bilanciati per dire qual è l’ambito di valore e come allocarvi risorse in maniera rigorosa. Mi risulta che nemmeno in Aifa ne siano fan ma devono cercare di reperire risorse: questa è l’equivalenza terapeutica”.

Riuscire a separare le valutazioni economiche dalle ragioni della scienza è il nocciolo della questione. Il chairman di Iapg vorrebbe risolverla alla radice. “Se andiamo un po’ indietro e vediamo da dover origina il problema scopriamo che la spesa farmaceutica è da anni sottofinanziata. Potremmo quindi risolvere la faccenda dell’equivalenza terapeutica facendo venire meno il 99% delle sue necessità, mettendo le risorse che prevediamo di dover spendere, sapendo da molto tempo che sono necessarie. Se le investiamo non generiamo la necessità di andare a reperirle con quelle forzature che si sono verificate”.

Gli investimenti in ricerca

A proposito di “forzature”. Uno degli esempi emersi durante il dibattito riguarda i farmaci innovativi per definizione ancora coperti da brevetto e riconosciuti tali dalla stessa Aifa. Sostiene Greco: “Stiamo parlando della categoria di farmaci che in teoria dovrebbe essere più protetta. Ma se per necessità o in maniera simbolica vado a toccare anche quelli (ad esempio stornando le risorse non spese n.d.r.) fatalmente vado a toccare i presupposti del fare impresa”. E l’industria farmaceutica è notoriamente quella che nel mondo investe di più in ricerca e sviluppo e genera più ricchezza: “Con una previsione di spesa pari a 1500 miliardi nei prossimi sei anni – aggiunge Greco – siamo uno dei settori con il moltiplicatore più ampio: per ogni milione investito in R&D si giungono dai due ai tre milioni di benefici economici. Le nostre imprese si chiedono quale sia il modo per attrarre parte di queste risorse da noi: le immagino sempre come una grossa nuvola e vorrei che un pochino di pioggia cadesse anche in Italia”.

L’appello all’attrattiva

Già, l’attrattività. Governo e imprese, mai come di questi tempi, sembrerebbero sulla stessa lunghezza d’onda. Di cosa c’è bisogno? Fabrizio Greco non ha dubbi. “Soprattutto di competenze sia scientifiche che produttive, procedure efficienti, facilità di sviluppo, accordi pubblico-privati, efficienza dei comitati etici, approvazioni regolatorie etc. In sintesi, di un contesto che dia la sensazione di essere favorevole all’ingresso di nuovi farmaci e quindi ne consenta un accesso rapido e veloce. Fondamentale il rispetto della proprietà intellettuale: investo dove so che il mio diritto è rispettato”. Va da sé che in tal senso non appare un buon viatico la recente legge 108 del 29 luglio 2021, che in caso di emergenza sanitaria permette licenze obbligatorie dei brevetti (si veda l’articolo pubblicato a pagina 28 di questo giornale).

La competizione è forte tra le diverse country. “Non è che solo noi ci siamo accorti della nuvoletta che passa. Dobbiamo essere particolarmente attenti a non dare messaggi sbilanciati o controproducenti. Ultimamente con la pandemia molte cose sono cambiate e si apprezza di più il valore di questa industria. Mi auguro che la nuova consapevolezza faccia anche capire anche cosa sia davvero necessario. Tornando all’equivalenza terapeutica, non porta benefici dal punto di vista economico ma solo un danno d’immagine per il Paese: il rappresentante globale pensa in modo globale e ci pensa due volte a investire in Italia”.

Mef o Aifa

Gira e rigira, qualunque discorso riguardi la governance del farmaco in rapporto alla disponibilità di risorse economiche e alla sostenibilità dell’intero sistema interroga anche il ruolo e quindi un’eventuale riforma di Aifa, ad esempio con l’idea di “sottrarle” competenze su pricing e remboursement da mettere in capo al ministero dell’Economia e delle Finanze. Il presidente dello Iapg non esprime una preferenza particolare ma dubbi sì.

“Sinceramente mi riesce difficile vedere una soluzione chiara tra quelle sul tavolo. Spostare la parte economica fuori dall’Agenzia, mettere insieme Commissione tecnico scientifica e Comitati prezzo e rimborso… Non saprei, credo che il presupposto di fondo sia trovare il modo di fare valutazioni equilibrate. Ripeto, oggi all’interno di Aifa c’è una spinta che deriva dalla necessità di trovare risorse che inquina qualsiasi ragionamento e l’inquinamento andrebbe eliminato perché è proprio quello che pesa. Devo anche dire che il mancato recupero delle risorse non impiegate nella spesa farmaceutica convenzionata, che sarebbe meglio spostare nell’ospedaliera, o i fondi per gli innovativi non utilizzati a pieno, attualmente incamerati dalle Regioni, sono frutto di decisioni del Mef e non di Aifa. Quindi spostare le competenze al Mef, se questo non ha interesse a spendere soldi, credo che non aiuti ad affrontare il problema”.

Battaglia tra Regioni e aziende

Sullo sfondo e nemmeno tanto ci sono i ricorsi pendenti nei tribunali amministrativi tra aziende farmaceutiche e Regioni, spesso legati proprio all’equivalenza terapeutica. “Vedo che la giustizia amministrativa ha sempre molte difficoltà a pronunciarsi su alcuni aspetti scientifici. Questa stortura deve emergere: non mi aspetto che un giudice sia in grado di valutare le differenze tra farmaci perché non è il suo lavoro, mi aspetto però che la politica prenda coscienza del problema. Le Regioni? Mi trovo da una prospettiva diversa ma mi rendo conto che cercano a loro volta di trovare le risorse che mancano. Magari io farei lo stesso. Quindi il problema è altrove”.