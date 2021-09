Marcello Cattani (Sanofi Italia): “Le partnership ci aiutano a uscire dalla crisi”

Il Presidente e Amministratore delegato della filiale italiana della multinazionale francese anticipa uno dei temi centrali che sarà discusso durante gli AboutFuture Leaders'Talks 2021

La velocità salverà il mondo. Alla rapidità con cui il virus replica se stesso, le organizzazioni sanitarie del Pianeta stanno rispondendo con un’accelerazione impensabile fino a pochissimi anni fa. E lo stanno facendo insieme. Proprio la crisi pandemica ha messo in evidenza l’importanza delle partnership virtuose tra istituzioni e industria per superare il più velocemente possibile l’emergenza. Si tratta però di un percorso in via di definizione a cui manca fatalmente qualche pezzo. Di questo ed altro parla Marcello Cattani, Presidente e Amministratore delegato di Sanofi Italia, in un’intervista esclusiva rilasciata nei giorni scorsi ad AboutPharma. Nelle sue parole riecheggiano alcuni dei principali temi che saranno affrontati agli AboutFuture Leaders’Talks 2021, in programma il prossimo 23 settembre (il tradizionale dibattito che riunisce alcuni dei maggiori protagonisti dell’industria life sciences e i loro partners strategici).

Partnership centrali anche nel PNRR

“Le partnership viste durante questo periodo – dice Cattani – rappresentano la ragione per cui stiamo uscendo dalla crisi. Quindi le collaborazioni con le istituzioni, i governi, le autorità regolatorie e con le Regioni sono cambiate, si sono aperte e oggi credo che possano essere un fattore di moltiplicazione dell’efficacia e degli investimenti che stanno arrivando attraverso il PNNR. Anche qui i modelli di partnership saranno centrali”.

L’esperienza di Sanofi

Le partnership che Sanofi ha stretto in tutto il mondo sono emblematiche dei ragionamenti che proprio agli AboutFuture 2021 troveranno una platea privilegiata. Prosegue Cattani: “Siamo leader mondiali nella produzione di vaccini, siamo impegnati nella produzione, nella ricerca e auspichiamo presto l’approvazione del nostro vaccino contro Covid 19. Ma nel frattempo abbiamo creato modelli di collaborazione e di solidarietà. A gennaio 2021 abbiamo dato disponibilità a produrre il vaccino di Pfizer-Biontech nel nostro stabilimento in Germania, a quello di J&J in Francia, e il Moderna nei nostri stabilimenti negli Stati Uniti. Questo proprio per aiutare e aprirsi anche ad aziende che sono competitors e per fronteggiare la domanda di vaccini. Ne servono centinaia di milioni di dosi se non miliardi per raggiungere tutta la popolazione mondiale”.

L’impegno solidale

Le partnership hanno anche la funzione di migliorare l’accesso alle terapie e ai percorsi di cura. “Insieme ad Oms cerchiamo di rendere accessibili i farmaci nelle aree più povere e svantaggiate del mondo – prosegue Cattani – per eradicare malattie tropicali e neglette e combattere in maniera efficace anche i tumori infantili sempre in aree più povere”. Marcello Cattani è anche presidente del Gruppo Prevenzione e del Gruppo Malattie Rare all’interno di Farmindustria.

Non solo Covid-19

Anche in questi ambiti le collaborazioni tra pubblico e privato stanno dando i loro frutti. “Ho l’orgoglio di vedere crescere i tassi di copertura vaccinale che è il frutto di un dialogo costante che come Farmindustria abbiamo con le istituzioni. Dal 2015 vi è un incremento costante che ci ha portato a raggiungere il 65% di copertura nell’ultima stagione antinfluenzale. Abbiamo recuperato terreno e fatto un passo avanti quest’anno con contratti aperti a quote e dando una giusta considerazione alla qualità e all’innovazione legata ai vaccini. Questo è un percorso virtuoso che rende e renderà l’Italia sempre più attrattiva come polo di investimento. Ricordiamo che la programmazione con le stazioni appaltanti è essenziale per garantire un adeguato numero di dosi alla popolazione italiana. Capitolo malattie rare. “Qui i modelli di home delivery – conclude Cattani – la somministrazione domiciliare e il supporto psicologico hanno rappresentato il frutto di una collaborazione tra pubblico e privato e dell’impegno concreto che formalmente avviene a carico delle aziende. Tutto a vantaggio del paziente che trae un beneficio dai servizi innovativi senza nessun costo per il Ssn o le persone stesse”.