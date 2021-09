Farmacie: dalla “paura” dell’online alle nuove tipologie, ecco lo scenario post Covid

Il Barometro Farmacia Doxa Pharma 2021 presentato a “Cosmofarma ReAzione – I valori al centro la ricerca” delinea il nuovo ruolo del farmacista all’interno della sanità del territorio

L’emergenza Covid-19 ha allargato la minaccia dell’online per i farmacisti. Tanto che quasi un farmacista su due considera il canale distributivo online una minaccia e la percentuale è in aumento. Lo rileva il Barometro Farmacia Doxa Pharma 2021, ricerca condotta a giugno scorso su 400 titolari di farmacia, distribuiti in maniera rappresentativa su tutto il territorio nazionale e presentato a Cosmofarma ReAzione – I valori al centro la ricerca, in corso a Bologna Fiere dal 9 al 12 settembre. La ricerca delinea il nuovo ruolo del farmacista all’interno della sanità del territorio e la costruzione del percorso corretto per la definizione della relazione vincente tra farmacia e medicina territoriale

La paura dell’online

Il 45% dei titolari di farmacia rispetto al 30% del 2020 sostiene che le vendite online possano mettere in pericolo la propria farmacia, sia a livello di competizione distributiva sia a livello di auto-diagnosi frequenti e spesso errate del paziente tramite il mondo online. Lo pensano soprattutto nel Nord Est, nelle farmacie di centro di minori, nelle farmacie che hanno molti clienti e nelle farmacie che fanno parte di cooperative / gruppi di acquisto.

Mentre una minoranza ha reagito entrando nell’online non solo per acquisti o vendite, ma anche per relazionarsi con il cliente. Sfruttando il digital come strumento rilevante nella gestione del proprio cliente in modo funzionale anche a reggere la competizione con l’online come canale distributivo.

Le diverse tipologie di farmacie

Dallo studio sponsorizzato da BD Rowa e a cura di Doxa Pharma e Cosmofarma, emerge anche come il futuro vedrà aumentare sempre più le diverse tipologie della farmacia. Cresce infatti la tipologia di farmacia consulenza-consiglio che sale nel 2021 al 26%, rispetto al 23% dello scorso anno e cresce anche la cooperativa strategica che sale al 22% rispetto al 19% del 2020. Scendono invece la farmacia di tradizione, che dal 29% passa al 25%, e il Drugstore che passa dal 28% al 24%.

I desiderata dei farmacisti

La formazione e network con la medicina territoriale sono tra i top desiderata del farmacista. Ma non solo, tra gli elementi più rilevanti per la nuova farmacia, desiderati da quasi un farmacista su due, vi sono oggi: