Ipertensione arteriosa polmonare: “ORA” raccoglie il favore di medici e pazienti

Il programma di supporto, realizzato con il contributo di Janssen, è dedicato a chi deve iniziare la triplice terapia orale. *IN COLLABORAZIONE CON DOMEDICA, an IQVIA Business

Il programma ORA, gestito da Domedica con il contributo di Janssen, dedicato ai pazienti affetti da ipertensione arteriosa polmonare che devono iniziare la triplice terapia farmacologica orale, migliora sensibilmente il percorso di cura attraverso una maggiore consapevolezza della patologia e del trattamento. Ciò è dimostrato dalle importanti conferme raccolte sia dai pazienti che dai medici che hanno aderito al programma.

La parola ai medici

“Una mia paziente in programma prima veniva a visita ogni settimana perché volevo essere sicuro che seguisse al meglio la terapia. Adesso la vedo ogni 20-30 giorni perché mi sento più tranquillo”.

“Sono molto soddisfatta dell’operato dell’infermiera di Domedica che ha riconosciuto un sintomo, che poteva sembrare banale, come potenzialmente pericoloso e mi ha subito informata”.

E ancora: “Ho chiamato in visita la paziente per poter fare degli accertamenti ed in effetti le è stata poi diagnosticata una leucemia. Sono molto soddisfatta dell’attenzione e della proattività dell’infermiera”.

Sono alcune delle testimonianze dirette di specialisti dei Centri Clinici intervistati, che hanno almeno un paziente in programma. Il 90% ritiene che il programma non solo sia utile, ma che permetta ai pazienti di raggiungere il proprio dosaggio ottimale, facendoli sentire più sicuri e consapevoli della loro condizione, oltre che aiutare i medici nella loro gestione. Inoltre, alcuni affermano che i pazienti in programma si sentono più tranquilli grazie agli infermieri che li seguono, molto preparati sugli argomenti educazionali che affrontano.

La voce dei pazienti con ipertensione arteriosa polmonare

Molto apprezzata è la disponibilità costante degli infermieri: “Per fortuna posso parlare quando voglio con una persona competente che sa come supportarmi”.

Il 100% dei pazienti ritiene che il programma sia di qualità elevata e lo consiglierebbe ad altri, vista la professionalità e la competenza del personale. “Grazie per tutte le volte che ti chiamo e con pazienza rispondi ai miei dubbi in maniera precisa”.

Ad oggi, tutti i pazienti interpellati affermano di non voler cambiare nulla del programma e di sentirsi molto supportati nella gestione della fase iniziale del proprio trattamento farmacologico. “Mi fa piacere poterti sentire e raccontare come mi sento in questo nuovo percorso”.

Costante aggiornamento per gli specialisti

Il focus del programma è rivolto principalmente alla fase inziale del trattamento farmacologico: il graduale aggiustamento della dose della terapia è un’operazione delicata. Molti pazienti, infatti, per i più disparati motivi, non seguono la prescrizione dello specialista, riducendo l’efficacia della terapia e compromettendo seriamente la loro condizione di salute.

Attraverso i contatti costanti e la condivisione dei contenuti educazionali da parte degli infermieri di Domedica, il paziente è monitorato e spronato a seguire le indicazioni del medico, il quale viene costantemente informato dell’andamento del paziente lungo tutto il primo anno di terapia attraverso telefonate, Sms, e-mail e anche grazie alla piattaforma dedicata al programma.

Potendo accedere in qualunque momento alla piattaforma, i medici possono conoscere le date delle visite dei pazienti e gli esami programmati, i parametri clinici, gli eventi avversi e inoltre possono visualizzare se le somministrazioni del farmaco sono state fatte regolarmente, seguendo la prescrizione medica.

Si tratta di un vantaggio considerevole, anche in termini di razionalizzazione del tempo: è possibile accedere con un clic a tanti dati utili alla gestione del paziente

A cura di Domedica

Home page I Patient support program nell’healthcare

In collaborazione con Domedica, an IQVIA Business