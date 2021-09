Partire dagli embrioni per curare gli adulti: verso il sangue artificiale

Sebbene la clinica sia ancora lontana, soprattutto per alcuni tipi cellulari, le possibili applicazioni sembrano essere molto promettenti. Ne parla Andrea Ditadi, ricercatore dell’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano. Dal numero 191 del magazine

di Giulia Annovi

Molte sono le malattie che potremmo curare sostituendo alcune componenti cellulari del tessuto sanguigno. Si tratta, ad esempio, di malattie genetiche a carico delle cellule del sangue. O è il caso di tumori che possiamo attaccare con le stesse cellule del sistema immunitario opportunamente attivate. Più banalmente, il sangue è indispensabile per le trasfusioni, una pratica salvavita per la quale c’è una costante ricerca di donatori. In Italia, secondo il Centro nazionale sangue, le donazioni sono circa 3 milioni all’anno e garantiscono le trasfusioni a circa 630 mila persone. Secondo il “Programma di autosufficienza nazionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno 2020”, si conferma l’autosufficienza di emocomponenti labili, raggiunta però solo attraverso le compensazioni interregionali e a una forte organizzazione nazionale. Vi è invece un aumento della disponibilità di plasma da inviare alla produzione di medicinali emoderivati.

Sangue sintetico

Dunque le trasfusioni, così come la raccolta delle cellule staminali del sangue, si basano sulle donazioni. Che cosa accadrebbe invece se potessimo produrre un sangue sintetico, disponibile in modo rapido e sicuro per tutti? Ricercatori in tutto il mondo sono impegnati a capire i meccanismi di formazione del tessuto sanguigno. Il fine ultimo è quello di poter riprodurre in laboratorio la componente cellulare di tale tessuto.

La ricerca

Andrea Ditadi, ricercatore presso l’Istituto San Raffaele-Telethon per la terapia genica (SR-Tiget) di Milano, è impegnato proprio su questo fronte. “La mia ricerca si focalizza sulle cellule staminali ematopoietiche. Se riuscissimo a riprodurle in vitro, apriremmo la strada a tutte le altre applicazioni”. Tutte le cellule del sangue derivano dalle cellule staminali ematopoietiche, che sono multipotenti, cioè in grado di differenziare in più tipi cellulari dietro precisi stimoli.

Quali processi attivare

Il processo è tutt’altro che semplice. “La differenziazione delle cellule ematopoietiche nel midollo osseo è coordinata da molti tipi cellulari diversi che costituiscono il microambiente che controlla l’ematopoiesi. Delle interazioni tra tutte queste cellule sappiamo ancora molto poco”. Il midollo osseo è un tessuto complesso da riprodurre tanto quanto il preciso meccanismo che porta alla differenziazione. Per ora la ricerca di Ditadi si concentra sull’embrione. “Visto che i meccanismi meccanismi che entrano in gioco dopo la nascita per l’espansione ed il differenziamento delle cellule staminali ematopoietiche sono ancora in parte oscuri, un approccio parallelo prevede lo studio di come si sviluppa il sangue durante la vita embrionale. Nonostante i progressi, anche nel caso degli embrioni però le difficoltà non mancano: per motivi etici, non è possibile studiare embrioni umani. Qualche informazione proviene dagli animali. A parte il classico topo, molto interessante è anche il modello animale Zebrafish di cui è facile seguire lo sviluppo delle cellule ematopoietiche”.

Come funziona la differenziazione cellulare

Durante lo sviluppo embrionale la differenziazione delle cellule ematopoietiche è molto diversa. Nell’embrione, una volta formatesi, le cellule staminali ematopoietiche si riproducono a grande velocità perché devono garantire la scorta di cellule che producano il sangue per tutto il resto della vita. Mentre nell’adulto la stragrande maggioranza delle staminali ematopoietiche è quiescente. Anche le cellule mature formate hanno proprietà diverse nell’embrione rispetto a quanto accade dopo la nascita. Ad esempio, i linfociti natural killer (NK) sono molto più aggressivi di quelli circolanti dopo la nascita o i globuli rossi hanno capacità differenti di legare l’ossigeno.

Ma allora perché è così interessante studiare l’ematopoiesi nell’embrione? “Perché è possibile seguire tappa per tappa come si forma l’intero sistema ematopoietico. Quando differenziamo una cellula staminale in laboratorio, quello che cerchiamo di fare è proprio ripercorre il destino delle cellule che si differenziano in un senso ematopoietico durante l’embriogenesi. Capire come si forma il sangue ci permette di progettare come intervenire quando le cose non vanno come devono e di avere la ricetta giusta per produrre il sangue in vitro”.

Ematopoiesi in laboratorio

Nel caso dei globuli rossi, ad esempio, si assiste alla formazione di diversi tipi di cellule, dotate di emoglobina con proprietà diverse per adattarsi ai bisogni dell’embrione durante i vari stadi di sviluppo. I globuli rossi embrionali, fetali e del periodo post-natale derivano da progenitori differenti che emergono in tempi differenti per adattare la produzione del sangue a quelli che sono i bisogni dell’embrione. “Per arrivare a realizzare l’ematopoiesi in laboratorio occorre capire in modo specifico le proprietà del progenitore che produce i globuli rossi della vita post– natale”. La trasfusione di cellule embrionali nell’adulto In alcuni casi è possibile. Ad esempio, nel caso delle cellule NK è già in corso un clinical trial che le usa per contrastare i tumori, sfruttando la maggiore aggressività delle cellule embrionali. Nell’embrione le NK sono deputate a eliminare qualsiasi cellule infettata al più lieve sintomo, in modo da preservare il nascituro. In altri casi, le applicazioni sono più complicate. “Sappiamo riprodurre i globuli rossi primitivi in vitro, ma non è possibile trasfonderli perché la loro forte affinità per l’ossigeno impedirebbe loro di ossigenare opportunamente i tessuti”.

Terapie genetiche sul sangue

Approfondire la conoscenza sul comportamento delle staminali ematopoietiche potrebbe permettere la produzione in vitro di cellule del sangue modificate e pronte all’uso per pazienti con malattie a carico delle cellule del sangue. Per alcune malattie genetiche del sangue cominciano a emergere terapie che potrebbero essere potenzialmente risolutive. Si tratta di modificare le cellule tramite terapie geniche ed editing genetico, in modo da conferire loro proprietà di cui sono carenti. È quanto stanno cercando di fare alcune ditte farmaceutiche con l’anemia falciforme, una malattia ereditaria del sangue molto diffusa. L’editing della mutazione a carico dell’emoglobina che porta all’anemia falciforme, in un caso, è già arrivato alla fase finale della sperimentazione umana. La richiesta di approvazione del trattamento potrebbe arrivare alla fine del prossimo anno o all’inizio del 2023.

Alcuni prendono le cellule staminali di un paziente e vi inseriscono il gene corretto tramite un virus e poi le re-infondono, in modo da fornire un pool di cellule capace di generare globuli rossi perfettamente funzionanti. Altre aziende usano la tecnologia CRISPR-cas9 per far sì che le cellule staminali producano alti livelli di emoglobina fetale.

Terapie geniche sul sangue in vitro

“Il sangue in vitro in linea teorica risolverebbe un problema di numeri”. E con questa affermazione Ditadi si riferisce alle difficoltà nell’espandere linfociti o cellule staminali estratte direttamente dai pazienti, che possiedono comunque risorse limitate. “Le cellule staminali pluripotenti sono in grado di riprodursi in modo indefinito nelle condizioni opportune. Quindi sono una fonte potenzialmente illimitata di cellule del sangue artificiale”.

“Un secondo vantaggio assicurato dal sangue artificiale è la rapidità”. Oggi produciamo in vitro cellule geneticamente modificate da trasfondere nel paziente. Pensiamo ad esempio ai linfociti T, per le famose CAR-T. Oggi le cellule si prelevano dal paziente e si creano delle linee totalmente personalizzate. “Con la realizzazione di cellule del sangue artificiale, potremmo selezionare linee cellulari compatibili con più pazienti. Pur restando nell’ambito delle terapie personalizzate, possiamo creare batterie di cellule pronte all’uso che fanno risparmiare un sacco di tempo nella somministrazione di una terapia efficace al paziente”.

Test di sicurezza sulle cellule

Oggi intercorrono alcuni mesi tra la diagnosi di leucemia e il recupero delle cellule dal paziente, la loro ingegnerizzazione e la successiva re-infusione. “Inoltre, possiamo sottoporre le cellule pronte all’uso a test sulla sicurezza, realizzate in modo preventivo. E le terapie potrebbero diventare standardizzate, con un prodotto stabile da inviare direttamente ai centri specializzati”. I test di sicurezza andranno fatti sul sangue artificiale, come su tutti i prodotti biologici realizzati in vitro. Anche CAR-T ha una certa tossicità legata alla possibilità di espansione di un clone.

E ha anche effetti collaterali, tra cui una pericolosa reazione immunitaria nota come sindrome da rilascio di citochine e neurotossicità. “Il vantaggio è che oggi conosciamo i marker e le caratteristiche delle cellule pluripotenti, che si dividono in modo incontrollato e che potrebbero generare tumori. È possibile fare arricchimenti cellulari, per purificare il campione in modo specifico dalle cellule pluripotenti. Le cellule differenziate, infatti, si dividono con una minore aggressività”.

Certo il rischio che le cellule vadano incontro a mutazioni, trasformandosi in cellule cancerose, resta. “Questo rischio viene mitigato dal fatto che oggi possiamo fare una serie di test in maniera molto mirata e completa. Dal sangue artificiale avremo un numero sufficiente di cellule per condurre test genetici come il sequencing o la metilazione, prima di dichiararle sicure per il paziente. Alcuni progetti europei sono proprio dedicati a sviluppare protocolli comuni e prodotti volti ad assicurare la biosicurezza”.

Un futuro ancora lontano

Parliamo dei rischi, ma il fatto l’utilizzo del sangue artificiale in clinica è ancora un obiettivo distante. “Anche se riuscissimo a riprodurre le cellule staminali ematopietiche, resta per buona parte oscuro il processo di differenziazione. E inoltre, siamo ancora lontani dalla capacità di fare lo scale-up, cioè di riprodurre in numero elevato le cellule”.

Diverso è il discorso per altri tipi cellulari. Nel caso delle NK o dei linfociti ci sono già delle sperimentazioni in corso. “Alcune company hanno attivato programmi di sperimentazione che potrebbero portare in clinica i linfociti creati in vitro nel giro di un paio di anni. Ma ancora si conoscono poco i dati sperimentali, che non sono ancora stati resi pubblici”.

Ci sono, dunque, ancora delle sfide per la ricerca di base prima di arrivare al sangue artificiale. “E anche tanti finanziamenti che la sostengano”, conclude Ditadi.

Biologia nell’emoglobina

Nei mammiferi, l’emoglobina post-natale è caratterizzata dalla presenza della catena ε, che si combina con lo ione ferro responsabile del legame con l’ossigeno. La catena ε si esprime invece precocemente nello sviluppo embrionale. La catena ε compare più tardi nello sviluppo del feto e permane per alcuni mesi a basse concentrazioni dopo la nascita. All’inizio dello sviluppo embrionale non c’è placenta. L’unico modo che l’embrione ha per ottenere una corretta ossigenazione è avere globuli rossi particolarmente efficienti. Sono dotati di un’emoglobina capace di catturare l’ossigeno per diffusione. È un’emoglobina che ricorda quella degli animali più semplici e arcaici che sono privi di un vero e proprio sistema circolatorio.

Per questo chiamiamo primitiva l’emoglobina embrionale. In seguito, si sviluppa la placenta e con essa un’emoglobina fetale capace di assicurare la giusta ossigenazione in prossimità della placenta stessa. Il fatto che le cellule embrionali siano diverse da quelle della vita post-natale è sfruttato nel caso di alcune patologie come l’anemia falciforme o la ε -talassemia. Infatti, dato che l’emoglobina fetale non reca le stesse mutazioni che si manifestano nella globina ε, essa permette ai globuli rossi fetali di catturare con efficienza l’ossigeno. Una terapia farmacologica capace di aumentare la concentrazione di emoglobina fetale apporta benefici significativi ai pazienti affetti da queste malattie.