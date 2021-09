Tumore mammella: persi 500mila screening, non intercettati 3.300 tumori a causa di Covid

Scatizzi (Acoi): “Le attività oncologiche sono ancora sospese, il governo ponga attenzione alle strutture ospedaliere e alla chirurgia generale e investa cospicuamente in tecnologia”.

Nel 2020, a causa della pandemia di Covid, non sono state chiamate agli screening circa 2milioni e 500mila persone e questo ha significato, nell’ambito della chirurgia generale, circa 3.300 tumori di mammella e 1.300 tumori del colon non intercettati. A dichiararlo è Marco Scatizzi, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Generale degli Ospedali Santa Maria Annunziata e Serristori di Firenze, e membro del consiglio nazionale dell’Acoi (Associazione dei chirurghi ospedalieri italiani), nel corso di una videointervista rilasciata all’Agenzia Dire, in cui chiede al governo un’attenzione per le strutture ospedaliere e per la chirurgia generale e investimenti cospicui in tecnologia.

Non dimenticare i pazienti

Oggi come conferma il clinico, si sta cercando di recuperare le attività di chirurgia, prevalentemente oncologica, che ancora oggi sono del tutto sospese anche se non in tutta Italia. Inoltre si contano ancora grandi ritardi sulle patologie non tumorali, che hanno comunque un impatto importante sulla salute delle persone. Una calcolosi banale della colecisti, per esempio, nell’attesa può diventare una pancreatite acuta.

“Ai 500mila esami di screening non effettuati si sono aggiunte le molte migliaia di visite che non abbiamo potuto fare durante la fase pandemica” ha proseguito Scatizzi. “Di conseguenza questi pazienti non hanno avuto le loro diagnosi e hanno avuto delle malattie ancora presenti, che dovranno essere trattate ma con tutti i ritardi del caso, quindi con problemi importanti e collaterali per la salute. Non possiamo dimenticarci di questi pazienti che a casa, in migliaia, stanno aspettando la nostra chiamata per l’intervento chirurgico”.

Investire nelle strutture ospedaliere e chirurgia

E se gli investimenti per il rilancio del Servizio sanitario nazionale oggi contano 11 miliardi in più, resta il dubbio per il clinico su come verranno spesi. “Ovviamente ci sarà un forte sviluppo del territorio – continua – che è molto indietro, ma noi siamo fortemente orientati a chiedere al ministro un’attenzione per le strutture ospedaliere e per la chirurgia generale. Dobbiamo recuperare le liste d’attesa che abbiamo maturato in questo anno e mezzo attraverso interventi mirati sulla chirurgia generale, il che vuol dire aumentare la possibilità, da parte delle Regioni, di farci lavorare di più e di assumere personale in più”.

Investire in tecnologia

“Dall’altra parte – aggiunge Scatizzi – l’attenzione del ministro e del governo dovrà essere verso il Pnrr e ci aspettiamo, specialmente negli ospedali più in difficoltà, che storicamente sono quelli del meridione, investimenti cospicui in tecnologia, perché il nostro lavoro rispetto a 20 anni fa è molto cambiato. Colgo l’occasione per invitare il ministro e tutto il governo ad ascoltarci, perché noi come società scientifica, conoscendo da una parte la struttura del servizio e dall’altra parte i territori, possiamo dare un contributo importante”.