Uk: al via il più grande trial sul test del sangue Galleri per identificare 50 tipi di tumore

Lo studio lanciato dal Nhs britannico mira a reclutare 140.000 volontari in otto aree del Paese per verificare l’efficacia del test di Grail. I primi risultati sono attesi entro il 2023 e in caso di successo è prevista l’estensione a un ulteriore milione di persone nel 2024 e nel 2025

È in partenza nel Regno Unito il più grande trial finora realizzato per testare un nuovo rivoluzionario esame del sangue in grado di rilevare più di 50 tipi di cancro prima che compaiano i sintomi. Lo studio lanciato dal Nhs (National Health Service) britannico, mira a reclutare 140.000 volontari in otto aree del Paese per verificare l’efficacia del test Galleri di Grail Inc.

Il test Galleri

Il test è un semplice esame del sangue che esamina il Dna nel sangue per determinare se proviene da cellule tumorali. In particolare è in grado di rilevare cambiamenti chimici in frammenti di Dna privo di cellule (cfDNA) che fuoriescono dai tumori nel flusso sanguigno. In base a studi precedenti il test Galleri sembra in grado di trovare tumori che sono generalmente difficili da identificare precocemente, come i tumori della testa e del collo, dell’intestino, dei polmoni, del pancreas e della gola.

Il trial clinico sul test Galleri

Lo studio Nhs-Galleri è uno studio di controllo randomizzato, la metà dei partecipanti verrà sottoposto a screening del campione di sangue con il test Galleri, l’altra metà no, ma il loro campione di sangue verrà archiviato e potrebbe essere testato in futuro. Ciò consentirà agli scienziati di confrontare lo stadio in cui viene rilevato un eventuale tumore tra i due gruppi. Il servizio sanitario nazionale sta già inviando lettere di invito a decine di migliaia di persone di diversa estrazione ed etnia di età compresa tra i 50 ei 77 anni.

Ai partecipanti, che non devono aver avuto una diagnosi di cancro negli ultimi tre anni, verrà chiesto di effettuare un prelievo di sangue presso una clinica mobile locale e saranno poi richiamati dopo 12 mesi, e nuovamente dopo due anni, per effettuare ulteriori campioni. Lo studio fa parte degli sforzi del SSN per aumentare la percentuale di tumori individuati precocemente entro la fine del Piano a lungo termine.

Intercettare i tumori in fase precoce

I pazienti il ​​cui cancro viene scoperto precocemente – noto come stadio uno o due – in genere hanno a loro disposizione una gamma più ampia di opzioni di trattamento, che possono essere curative e sono spesso meno aggressive. Un paziente il cui cancro viene diagnosticato nella fase più precoce in genere ha da cinque a dieci volte la possibilità di sopravvivere rispetto a quelli trovati nella “fase quattro”.

Una rivoluzione per l’oncologia

“Questo rapido e semplice esame del sangue potrebbe segnare l’inizio di una rivoluzione nel rilevamento e nel trattamento del cancro qui e in tutto il mondo” ha dichiarato Amanda Pritchard, amministratore delegato del Nhs. “Trovando i tumori prima ancora che compaiano segni e sintomi, abbiamo le migliori possibilità di curarlo e possiamo dare alle persone le migliori possibilità di sopravvivenza. L’analisi del sangue Galleri, in caso di successo, potrebbe svolgere un ruolo importante nel raggiungimento dell’ambizione del nostro Piano a lungo termine del servizio sanitario di intercettare tre quarti dei tumori in una fase precoce, quando sono più facili da trattare”.

Primi risultati nel 2023

I primi risultati dello studio sono attesi entro il 2023 e, in caso di successo, il Nhs prevede di estendere il lancio a un ulteriore milione di persone nel 2024 e nel 2025.

Lo studio Nhs-Galleri è gestito da The Cancer Research UK e King’s College London Cancer Prevention Trials Unit in collaborazione con il Nhs e la biotech Grail, che ha sviluppato il test Galleri. La società statunitense Illumina Inc ha dichiarato il mese scorso di aver completato l’acquisizione di Grail da 7,1 miliardi di dollari. Ma intanto la Commissione europea ha aperto un’indagine per valutare se la decisione di Illumina di completare l’acquisizione di Grail costituisca una violazione dell’obbligo di sospensione del Regolamento delle Fusioni.