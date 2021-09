Alfasigma inaugura un nuovo centro di ricerca a Pomezia

Apre Labio 4.0, una struttura dedicata alla R&S e intitolata al fondatore Marino Golinelli. Già investiti 17 milioni di euro. Al taglio del nastro rappresentanti dell'industria e delle istituzioni a confronto

Una fucina di innovazione per i farmaci che verranno. Si chiama Labio 4.0 ed è il nuovo centro di ricerca e sviluppo inaugurato da Alfasigma all’interno del suo stabilimento di Pomezia. La nuova struttura è stata intitolata a Marino Golinelli, l’ultracentenario fondatore dell’azienda, presente al taglio del nastro che ha riunito nel sito produttivo laziale rappresentanti dell’industria e delle istituzioni. Per realizzare Labio 4.0 Alfasigma, una delle prime cinque aziende farmaceutiche a capitale italiano, ha già investito 17 milioni di euro.

Ecco Labio 4.0

Il nuovo centro di R&S occupa circa 5.600 metri quadrati e ospita laboratori per lo sviluppo di formulazioni innovative e per la chimica analitica, oltre a un nuovo “impianto pilota”. In futuro si aggiungeranno laboratori di biotecnologie e nanotecnologie. L’impianto pilota è una peculiarità di Labio 4.0, essendo in grado di calibrare produzioni di lotti clinici-sperimentali per nuove specialità in forma orale (granulati, compresse rivestite e non, capsule, cronoidi/minitabs) operando su una scala intermedia tra il Kilolab (la dimensione del laboratorio di sviluppo tecnologico) e la produzione semi-industriale. Attraverso questo impianto sarà possibile accelerare i passaggi intermedi tra la fase ideativa e quella realizzativa. Il dipartimento di Ricerca e Sviluppo dell’azienda impiega 138 ricercatori, di cui la maggioranza donne (86 ricercatrici e 52 ricercatori). Labio 4.0 ospita circa la metà di questi che sono distribuiti nei centri R&S di Pomezia e Bologna. Il 70% dei macchinari ad alta tecnologia presenti nel nuovo laboratorio è prodotto da aziende italiane.

Una storia di innovazione

“Labio 4.0 è stato intestato al nostro fondatore, Marino Golinelli perché ci ha insegnato e ci insegna ancora oggi, a oltre 100 anni, ad avere fiducia nel futuro e nell’innovazione. Noi crediamo nella ricerca farmaceutica e in questa storia di successo tutta italiana: lo dimostriamo con il nostro investimento in R&D, ma anche con il potenziamento degli impianti produttivi e nell’acquisizione di nuove molecole e nuovi progetti”, commenta Stefano Golinelli, presidente di Alfasigma.

A proposito di innovazione, Emilio Merlo Pich, direttore della Ricerca e Sviluppo, racconta: “Alfasigma ha recentemente iniziato l’aggiornamento della pipeline di ricerca per nuovi prodotti, sia massimizzando il know-how interno nell’area gastroenterologica sia previlegiando partnership selezionate per gli aspetti innovativi e di frontiera. Per esempio, abbiamo in sviluppo alcuni progetti indirizzati al microbiota intestinale, un’area in cui Alfasigma è già presente con la rifaximina, e altri progetti innovativi basati sull’uso di prodotti biotech e nanotecnologici, con un forte interesse nell’area delle malattie rare gastroenteriche e neurologiche. Queste attività – sottolinea Pich – sono supportate da piattaforme di ricerca esternalizzate, come ad esempio il Microbioma Lab, recentemente creato da Alfasigma con l’Humanitas di Milano, o la start-up Novavido, realizzata con l’Istituto italiano di Tecnologia”.

I giovani talenti

L’inaugurazione del nuovo centro è stata preceduta da una giornata dedicata a open innovation e valorizzazione dei giovani talenti, ovvero l’Alfathon Day. È stata l’occasione per premiare i partecipanti all’omonimo hackaton, il primo organizzato dall’azienda. Su oltre 40 team da almeno dieci Paesi, si è aggiudicato il premio (un assegno da 5mila euro) un gruppo di lavoro spagnolo composto da Lluis Pascual Masiá, PhD in Medicines and Health all’Università di Navarra, Irene Santos Martínez e Maria Cholvi Simó, studentesse di farmacia all’ Università di Valencia. Il progetto vincente si chiama “SituGel” e riguarda una piattaforma formulativa in grado di garantire una liberazione prolungata del principio attivo per massimizzarne l’azione terapeutica. Premiato anche il vincitore di #OurAlfathon, l’hackathon interno all’azienda, cui hanno partecipato circa un centinaio di dipendenti provenienti dalle 17 filiali nel mondo.

L’Italia investa su ricerca e sviluppo

Per il taglio del nastro, Alfasigma ha riunito a Pomezia rappresentanti dell’istituzioni e del mondo imprenditoriale. Anche per ricordare, come ha fatto il ceo dell’azienda Pier Vincenzo Colli, che “ricerca e sviluppo devono rappresentare un pilastro per i prossimi investimenti”, a partire da quelli promossi nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Sulla stessa linea il presidente di Alfasigma: “La pandemia ha evidenziato l’importanza di avere una sanità e una farmaceutica forti. Il mio appello è che le intenzioni di investire si traduca in atti concreti e coerenti”, sottolinea Stefano Golinelli. E poi aggiunge: “Vorrei anche ricordare che abbiamo investito tanto nei nostri siti produttivi di Pomezia, Alanno (Pescara) e Sermoneta. Il binomio ricerca-produzione è un asset fodamentale per la farmaceutica. Questi investimenti potrebbero aiutarci in operazioni per il reshoring di nostre produzioni che ora si trovano in altri Paesi”.

Il monito di Farmindustria

Si tratti di riportare qui gli investimenti o di attrarne di nuovi, la sfida non cambia: il nostro Paese deve attrezzarsi per non perdere la partita della competitività. Enrica Giorgetti, direttore generale di Farmindustria, ha ricordato come la collaborazione tra aziende e istituzioni sia stato un tratto distintivo della reazione alla pandemia. “Occorre ora continuare a lavorare in questa direzione – ha detto intervenendo all’inaugurazione di Labio 4,0 – per creare un clima favorevole all’attrazione di investimenti, altrimenti i nostri competitor, tra cui Paesi come Francia e Germania, ci superano. Non dimentichiamo che è in gestazione un disegno di legge sulla concorrenza che mette in discussione il valore del brevetto. La ricerca – ha sottolineato Giorgetti – è lunga e rischiosa e bisogna che le imprese del farmaco che investono in questo settore vengano tutelate. Il mio è un grido di allarme per evitare misure che possano minare l’attrattività degli investimenti del Paese e dei territori, come ad esempio il Lazio che è il primo esportare di farmaci. Inoltre, vorrei sottolineare che siamo in grave ritardo nella definizione dei decreti sulla sperimentazione clinica”.

Risorse e vecchi nodi

Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute e ora deputata Pd avverte: “Sanità e salute non possono rimanere in fondo alle agende politiche. Salute è sicurezza nazionale, sociale, economica. Siamo vicini alla legge di Bilancio e bisogna lavorare sul Fondo sanitario nazionale”. E lavorare su tutto il resto: “I problemi pre-Covid sono tutti lì. Ci sono riforme che aspettiamo da anni, il payback, la necessità di rendere il sistema accoglienta per gli investimenti in produzione e ricerca”. Per Giovanni Tria, ex ministro dell’Economia e ora consigliere del Mise impegnato nel tavolo sulla farmaceutica, c’è un “problema di competitività regolatoria” che va affrontato. “C’è l’apertura da parte del Governo a mettere in bilancio più fondi, anche per i prossimi anni”, fa sapere Tria, ma questo non basta: “Servono strumenti adeguati per intervenire”.

Ricerca pubblica e privata

L’inaugurazione di Labio 4.0 coincide con la prima uscita pubblica di Giuseppe Ippolito, nuovo direttore generale della Ricerca e dell’innovazione al ministero della Salute: “Va ridefinito rapporto tra pubblico e privato nella gestione della ricerca. L’unicità del ministero della Salute consiste nella rete di Irccs ed enti vigilati, i cui programmi prevedono possibilità di co-finanziamenti da parte dei privati. E sono programma di ricerca per malattie ad alto impatto sociale. Oggi abbiamo bisogno di investire in farmaci, un ricerca lunga e costosa e ad alto rischio di fallimento. Servono più fonti di finanziamento e i diversi ministeri possono mettere insieme modelli virtuosi per facilitare la ricerca”.

Zingaretti: fare sistema per competere

Anche il presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha partecipato al taglio del nastro. “Alfasigma – ha detto – è un esempio vero di ciò che dovrebbe fare l’Italia: unire la tradizione con il futuro, l’innovazione, la capacità di competere a livelli di eccellenza. Il grande fatto positivo – ha aggiunto – al quale dobbiamo guardare è che la pandemia ha cambiato tutto per tanti aspetti. Ha rimesso al centro il valore della vita e il valore dell’interdipendenza tra gli attori pubblici e privati dello Stato. Troppe canne d’organo hanno rallentato l’efficacia e la competitività del nostro Paese. Abbiamo capito che, per stare al mondo, l’idea di un Paese che ha tante eccellenze in un sistema fragile non è più un modello adeguato per resistere alla competizione. Questo grande laboratorio – ha concluso – s’inserisce in un’area d’Italia che eccelle nell’export farmaceutico, una Regione molto più forte, solida, competitiva”. All’inaugurazione presenti anche l’assessore alla Sanità del Lazio, Alessio D’Amato, il sindaco di Pomezia, Adriano Zuccalà, e il vescovo di Albano Laziale, monsignor Vicenzo Viva.

