Degenerazione maculare, accordo tra Abbvie e Regenxbio per lo sviluppo di una terapia genica

AbbVie e Regenxbio hanno annunciato una partnership per sviluppare e commercializzare una potenziale terapia genica monouso (Rgx-314) per il trattamento della degenerazione maculare umida correlata all’età (Amd umida), la retinopatia diabetica (Dr) e altre malattie retiniche croniche. L’accordo ha una valutazione complessiva di circa 1,75 miliardi di dollari. Nel dettaglio, Abbvie pagherà a Regenxbio una prima tranche di finanziamento da 370 milioni di dollari, con la possibilità di arrivare fino a quota 1,38 miliardi in seguito al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo della terapia.

La terapia

Attualmente, Rgx-314 è in fase di valutazione in pazienti con Amd essudativa in uno studio cardine che utilizza la somministrazione sottoretinica e in pazienti con Amd essudativa e Dr in due studi clinici separati di Fase II che utilizzano la somministrazione sopracoroidale in studio.

I dettagli della partnership

Nell’ambito della collaborazione, Regenxbio sarà responsabile del completamento delle prove in corso di Rgx-314. Le due società collaboreranno e condivideranno i costi per ulteriori studi sull’Rgx-314, incluso il secondo studio cardine pianificato che valuta la somministrazione sottoretinica per il trattamento dell’AMD umida e studi futuri. AbbVie guiderà lo sviluppo clinico e la commercializzazione di Rgx-314 a livello globale. Regenxbio parteciperà agli sforzi di commercializzazione negli Usa come previsto da un piano di commercializzazione concordato di comune accordo.

“Ci impegniamo a trovare soluzioni per i pazienti che vivono con malattie retiniche difficili da trattare e ad aiutare a preservare e proteggere i nostri pazienti da disabilità visive e devastanti perdite della vista”, ha affermato Tom Hudson, MD, vicepresidente senior, R&D, direttore scientifico, AbbVie. “In collaborazione con Regenxbio, miriamo ad avere un impatto notevole per i milioni di pazienti che soffrono di perdita della vista associata a malattie della retina”.