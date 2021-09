Farmaci, la strada maestra del riposizionamento

Impieghi inediti per medicinali già entrati in clinica o abbandonati durante le fasi di sviluppo. Non mancano gli esempi celebri ma ora l’obiettivo viene perseguito in maniera più strutturata grazie ai progressi della biologia molecolare e delle tecnologie digitali. Dal numero 191 del magazine

di Fabio Fioravanti

I vantaggi sono evidenti. Il tasso di approvazione dei farmaci in riposizionamento con nuove indicazioni è più di due volte superiore rispetto a quello dei farmaci che in precedenza non avevano ancora raggiunto la clinica. Le maggiori probabilità di successo nel lungo e complesso percorso di sviluppo clinico consentono alle aziende di ridurre le perdite dei capitali investiti: “Solo un farmaco su dieci che entra nei trial clinici raggiunge il mercato”, ricorda John Ciallella, dirigente di un centro di ricerche attivo nel riposizionamento in Ohio . “Se un’industria automobilistica arrivasse a produrre solo una macchina su dieci tra quelle che entrano in linea di assemblaggio, non saremmo ottimisti per le sorti di quell’industria”.

Più riscontri, meno rischi di fallimento



“Riposizionare un farmaco è sicuramente un’operazione con maggiori garanzie di successo: significa scegliere un farmaco ideato per un certo scopo per portarlo su un’attività differente rispetto a quella inizialmente studiata”, spiega Gianni Sava, già ordinario di Farmacologia presso l’Università di Trieste e ora responsabile della comunicazione per la Società italiana di Farmacologia. “Ci possiamo chiedere per quale ragione quell’attività non era stata presa in considerazione. Il motivo è molto semplice: quando nello sviluppo di un farmaco si parte da zero, non è per niente economico deviare dall’idea iniziale. Si guarda esclusivamente al bersaglio molecolare identificato per una ben determinata patologia perché, per ogni deviazione, bisognerebbe rifare lo stesso percorso, ripetere le varie fasi dello sviluppo, con il rischio di non avere successo per nessuna delle idee che si è provato a concretizzare. Il fatto è che le possibilità di successo di un farmaco sono molto basse: falliscono anche molti farmaci che entrano in fase III, il momento cruciale dello sviluppo.

Considerare un vecchio farmaco e riposizionarlo presenta invece un notevole vantaggio. Intanto, se quel farmaco è stato già usato non solo sappiamo come funziona ma anche come si comporta nell’organismo, la sua farmacocinetica, come viene metabolizzato, come interagisce con altre molecole. Si può contare spesso su una consistente esperienza clinica, relativa ad esempio al profilo di sicurezza e tollerabilità. Quanto più a lungo è stato usato, tanto maggiori sono le informazioni. A volte, durante l’uso clinico del farmaco, può capitare che si osservi una risposta particolare, inattesa, che può diventare oggetto di studio e di successivo sviluppo. L’esempio più divulgato è quello di sildenafil: inizialmente studiato per controllare alcune malattie cardiache, ha mostrato un effetto collaterale sulla funzione erettile ed è stato sviluppato per tale indicazione, dando luogo a successive evoluzioni, mentre per le malattie cardiache non ha soddisfatto le attese e non viene utilizzato”.

Dalla serendipity allo screening sistematico

Oggi, però, il riposizionamento non è più basato sulla serendipity, ovvero sulla scoperta casuale, ma guarda alle conoscenze di biologia molecolare e si serve della tecnologia informatica. Per sviluppare un farmaco o riposizionarlo bisogna identificare un bersaglio molecolare associato alla malattia. “Come è avvenuto, ad esempio, con le proteine spike del virus pandemico sulle quali sono stati approntati i vaccini e anticorpi monoclonali”, continua Sava. “Oppure, se pensiamo alla malattia d’Alzheimer, le proteine candidate a diventare bersaglio del farmaco sono classicamente quelle che danneggiano i neuroni (beta-amiloide, ecc.). Grazie alla tecnologia oggi conosciamo la struttura fisica e tridimensionale, ricavata dalla cristallografia a raggi X, di ogni molecola: i dati vengono quindi inseriti ed evidenziati in un sistema artificiale riproducibile sul quale siamo in grado di far passare decine di migliaia di molecole diverse per trovare quelle che interagiscono meglio, le più promettenti dal punto di vista farmacologico. Questa strategia di screening funziona benissimo nell’ottica del riposizionamento e, infatti, è un sistema molto utilizzato nel settore della R&D di nuovi antitumorali. A maggior ragione perché scopriamo che tumori diversi possono avere lo stesso bersaglio molecolare: dunque, se un farmaco funziona su una forma tumorale potrebbe anche essere attivo su altri tumori che riconoscono lo stesso bersaglio. Ma non solo. Attraverso questa modalità di lavoro, ad esempio, abbiamo un farmaco come infliximab, utilizzato in oncologia ma ora anche nella terapia delle malattie infiammatorie intestinali. Da una parte si lavora su quello che già sappiamo, ovvero se un determinato farmaco è in grado di interagire o meno con un bersaglio molecolare, ma, dall’altra parte, si può anche scoprire che quella molecola è coinvolta in altri processi: in tal caso nulla vieta di verificare se il farmaco funziona anche su tali processi, inizialmente non presi in considerazione”.

Unire le forze per centrare l’obiettivo

Un punto chiave riguarda la condivisione dei dati farmacologici, non sempre e non tutti disponibili alla platea dei ricercatori, su cui lavorare nell’ottica del riposizionamento. Al riguardo pochi anni fa i National Institutes of Health, sotto la regia di Francis Collins, hanno reso pubblici il database Pharmaceutical Collection che comprende 27 mila principi attivi tra cui 2750 small-molecule e tutti i composti registrati per i trial clinici negli Stati Uniti. “Iniziative come questa costituiscono un passaggio importante. Inoltre, sempre più frequentemente notiamo come le case farmaceutiche si associno condividendo le proprie librerie di farmaci, più o meno di successo”, rileva il responsabile Sif. “Si cerca di arrivare ad un unico obiettivo, per sviluppare un farmaco di cui si sente la necessità, dando modo poi alle aziende che hanno messo insieme il loro potenziale di sfruttare tutte insieme la scoperta. Si parte dal presupposto che, anche per le molecole che hanno fallito nei trial, piuttosto di intestardirsi per cercare di capire perché hanno fallito, è molto meglio sottoporle a screening utilizzando tecnologie digitali capaci di fornire un segnale quando osservano un’interazione molecolare. La strategia in questione, però, è difficilmente applicabile a livello universitario poiché le tecnologie necessarie hanno un costo elevato ed è difficile ottenerle in dotazione. L’universitario può mettere a disposizione la sua conoscenza e intelligenza: considera un bersaglio, cerca di capire per quale motivo è coinvolto in una certa patologia, ragiona su quali altri farmaci hanno la potenzialità di interagire ma spesso non ha i mezzi per fare test su ampia scala, nemmeno cooperando con altri colleghi. Mentre l’azienda può permettersi di testare decine di migliaia di farmaci in pochi giorni”.

Rispondere agli unmet needs



Meno rischi di fallimento nello sviluppo clinico, ottimizzazione del consumo di risorse rispetto allo sviluppo di un farmaco de novo. Sorge spontanea una domanda: le strategie di riposizionamento potrebbero rispondere agli unmeet need che si riscontrano ad esempio nel settore delle malattie orfane? “Con la malattia rara abbiamo due problemi”, rileva Gianni Sava. “Il primo riguarda il fatto che è difficile comprendere e identificare la base molecolare della malattia. Il secondo è la ridotta disponibilità di pazienti da arruolare nei trial clinici, per poter provare l’efficacia del trattamento, proprio perché si tratta di malattie rare. Le due cose messe insieme significano spesso fallimento nel trovare un’opzione terapeutica. È chiaro che le aziende farmaceutiche non vedono grandi opportunità nell’investire capitali su queste malattie. Anche nel caso in cui si riuscisse a portare a termine l’impresa, il costo sul mercato del farmaco risulterebbe elevatissimo. L’industria potrebbe configurarsi, invece, come la struttura dotata della capacità tecnica di portare a prodotto una molecola ma deve essere supportata dalle associazioni che con la raccolta di fondi contribuiscono a sostenere i costi. In questo caso la logica del riposizionamento, che di per sé richiede minore investimento per lo sviluppo, potrebbe assumere un ruolo importante”.