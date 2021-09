Sanofi completa l’acquisizione di Translate Bio, attiva nello sviluppo di terapie mRna

L’operazione aggiunge un pilastro fondamentale al Centro di eccellenza mRNA di Sanofi, che mira a sfruttare il potenziale dei vaccini mRNA di prossima generazione in diverse aree strategiche come l'immunologia, l'oncologia e le malattie rare

Sanofi ha concluso l’acquisizione di Translate Bio, società attiva nello sviluppo di terapie mRna in fase clinica, accelerando ulteriormente l’utilizzo della tecnologia mRna per sviluppare nuovi vaccini e terapie. L’operazione – già annunciata lo scorso agosto – aggiunge un pilastro fondamentale al Centro di eccellenza mRNA di Sanofi, che mira a sfruttare il potenziale dei vaccini mRna di prossima generazione in diverse aree strategiche come l’immunologia, l’oncologia e le malattie rare.

L’accordo tra Sanofi e Translate Bio

L’offerta pubblica di acquisto di Sanofi per tutte le azioni in circolazione delle azioni ordinarie Translate Bio è scaduta come previsto un minuto dopo le 23:59, fuso orario della costa orientale degli Stati Uniti, lunedì 13 settembre 2021. La condizione di offerta minima e tutte le altre condizioni per l’offerta sono state soddisfatte e il 14 settembre 2021 Sanofi ha accettato il pagamento. Secondo quanto prevvisto dall’accordo, Sanofi ha acquisito tutte le azioni di Translate Bio presenti sul mercato, a un prezzo di 38 dollari per azione in contanti, che rappresenta un valore azionario di 3,2 miliardi di dollari.

Accelerare su vaccini e farmaci a mRna

“Translate Bio aggiunge una piattaforma tecnologica per mRna e solide capacità alla ricerca di Sanofi, facendo progredire ulteriormente la nostra capacità di esplorare la promessa di questa tecnologia per sviluppare sia i vaccini che le terapie migliori”, aveva affermato Paul Hudson, amministratore delegato di Sanofi. “Una piattaforma interamente di proprietà ci consente di sviluppare ulteriori opportunità nello spazio in rapida evoluzione dell’mRna. Saremo anche in grado di accelerare i nostri programmi partner esistenti già in fase di sviluppo”.

La collaborazione preesistente tra Sanofi e Translate Bio

Già nel giugno 2018, Sanofi e Translate Bio avevano stipulato un accordo di collaborazione e licenza esclusiva per lo sviluppo di vaccini mRNA che è stato ulteriormente ampliato nel 2020 per affrontare ampiamente le malattie infettive attuali e future. Al momento sono in corso due studi clinici sul vaccino mRNA nell’ambito della collaborazione, lo studio di fase 1/2 sul vaccino Covid-19 con risultati attesi nel terzo trimestre del 2021 e lo studio di fase 1 sul vaccino contro l’influenza stagionale mRNA con risultati previsti nel quarto trimestre del 2021.

In seguito all’accettazione delle azioni offerte, Sanofi ha completato l’acquisizione di Translate Bio attraverso la fusione di una consociata interamente controllata da Sanofi, Translate Bio diventerà quindi una sussidiaria indiretta e interamente controllata da Sanofi.