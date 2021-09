Consip, al via accordo quadro da 144 milioni per le valvole aortiche Tavi

Sviluppato in collaborazione con la Società italiana di cardiologia interventistica (Gise), mette a disposizione delle strutture sanitarie pubbliche 8.820 dispositivi impiantabili per via trans-catetere

Consip, la centrale acquisti della Pa, ha attivato il primo accordo quadro per la fornitura di 8.820 valvole aortiche impiantabili per via trans-catetere (Tavi). Il valore stimato è di circa 144 milioni di euro e la gara è stata sviluppata in collaborazione la Società italiana di cardiologia interventistica (Gise). Lo annuncia la stessa Consip in un comunicato.

Accordo quadro multi-fornitore

L’Accordo quadro è della tipologia multi-fornitore ed è strutturato in due lotti merceologici in base al meccanismo di rilascio della valvola cardiaca: Tavi auto espandibili (primo lotto, 6.300 dispositivi) e Tavi non auto espandibili (secondo lotto, 2.520). Per tutto il periodo di durata dell’Accordo quadro (12 mesi), le amministrazioni possono affidare appalti specifici (della durata di 24 mesi) a uno o più degli operatori economici aggiudicatari della gara Consip, individuati in funzione della graduatoria di merito della gara o sulla base di una decisione motivata in relazione alla storia clinica e all’anatomia del paziente (il cosiddetto “criterio della scelta clinica”).

Rispondere a esigenze cliniche diverse

L’obiettivo, spiega Consip, è garantire un’ampia scelta per acquisire le valvole più adatte alle esigenze di ciascun paziente, senza dover ricorrere a ulteriori procedure negoziate o in affidamento diretto. “Tutti i dispositivi offerti dai concorrenti – sottolinea il comunicato – possiedono standard di elevata qualità tecnologica e risultano in linea con i percorsi clinici e con le esigenze terapeutiche dei pazienti. Inoltre, alcuni dei dispositivi disponibili sono idonei anche per il trattamento di pazienti a medio e basso rischio e per il trattamento in procedure di impianto di tipo ‘valve in valve’ o di tipo ‘Tavi in Tavi’”. I prodotti offerti sono stati valutati da una Commissione composta da medici cardiologi esperti, che ha verificato il possesso delle caratteristiche tecniche minime e migliorative dei prodotti offerti e, anche mediante l’analisi della letteratura scientifica, l’appropriatezza clinica dei dispositivi”.

I risparmi

Consip soddisfatta anche sotto il profilo economico. I prezzi di aggiudicazione hanno visto un ribasso medio del 8% rispetto alla base d’asta e uno sconto medio di circa il 4% rispetto ai prezzi mediamente rilevati fra le pubbliche amministrazioni.