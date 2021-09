Radioisotopi di precisione per i tumori della pelle

Una seduta di circa un’ora per applicare nuclidi radioattivi sulle lesioni. Può essere un’alternativa alla chirurgia in alcuni quadri clinici. Dal numero 191 del magazine. *IN COLLABORAZIONE CON ONCOBETA

I tumori della pelle non melanoma – basaliomi e carcinomi spinocellulari (o a cellule squamose) – prevedono in prima battuta la rimozione chirurgica della lesione. In Italia registrano una notevole incidenza: 64 mila casi all’anno per il primo, 19 mila casi per il secondo. La chirurgia è risolutiva nel 90% dei casi, ma a volte si osservano ricadute locoregionali o metastatiche. Ora è disponibile una innovativa forma di brachiterapia, che utilizza beta-emettitori e potrebbe essere una valida alternativa alla chirurgia per pazienti anziani con comorbidità, o per coloro con lesioni la cui posizione anatomica potrebbe non garantire soddisfacenti risultati estetici utilizzando i trattamenti convenzionali.

Il carcinoma cutaneo a cellule squamose

Il carcinoma cutaneo a cellule squamose è stato inquadrato l’anno scorso in un Libro Bianco redatto da un gruppo di lavoro di A.I.Ma.Me (Associazione Italiana Malati di Melanoma e tumori della pelle). La patologia colpisce le aree del corpo più di frequente esposte alla luce solare: il viso, il dorso delle mani e degli avambracci e il cuoio capelluto nelle persone calve. Più a rischio categorie professionali come pescatori, agricoltori e giardinieri che trascorrono più tempo al sole e le persone con immunodepressione indotta da Hiv o terapie farmacologiche e fototipo I e II. La malattia poi provoca uno “squarcio” anche da un punto di vista psicologico, perché può essere esteticamente invalidante e il paziente, molto spesso anziano, si vergogna a esporsi, arrivando così tardi alla diagnosi. Anche la chirurgia può lasciare, in aree specifiche, cicatrici o alterazioni facciali.

Un nuovo trattamento con radioisotopi

È ora disponibile un nuovo trattamento, indolore, non invasivo e applicabile attraverso un’unica sessione che utilizza radioisotopi per il trattamento dei tumori della pelle non-melanociti. La terapia, già offerta in alcuni centri specializzati in Germania, Italia, Australia e Sud-Africa, utilizza il radioisotopo Rhenium-188 che emette particelle beta in grado di penetrare 3 mm nella pelle e distruggere le cellule cancerose in maniera mirata. Evita i tessuti sani ed è quindi sicura per il paziente: l’emissione radioattiva, infatti, è molto al di sotto dell’esposizione alle radiazioni dei raggi X o della risonanza magnetica e solo una minima quantità di radiazioni viene emessa nell’ambiente. È sufficiente una sola sessione terapeutica che richiede da 45 minuti a 180 minuti di tempo.

Il paziente viene accomodato su una sedia, l’area cutanea da trattare è contrassegnata e mascherata con un’apposita pellicola posizionata con precisione per ricevere gli isotopi radioattivi. Nella stessa sessione è possibile trattare più di un tumore o aree di lesione. In generale, non è richiesta alcuna cura speciale di follow-up, salvo ovviamente un controllo da parte del dermatologo. Le cellule tumorali distrutte vengono eliminate dall’organismo e sostituite da nuovi tessuti sani. Il trattamento è indolore, garantisce risultati estetici molto buoni e permette di conservare la funzionalità delle zone interessate.

Lo studio

La terapia con radioisotopi epidermici Rhenium-188 conta sui risultati di una sperimentazione a lungo termine, raccolti in un lavoro pubblicato l’anno scorso sul Journal of Dermatological Treatment (2020 Jul 22; 1-7) che, tra i primi Autori, vede Cesidio Cipriani e Maria Desantis della divisione di Medicina nucleare, AIGa Institute di Celano (L’Aquila). Lo studio retrospettivo riguarda 52 casi di tumore della pelle non melanoma, perlopiù basaliomi e carcinomi spinocellulari, in gran parte localizzati nella regione testa-collo. In media è stata irradiata un’area di 9,8 cm quadrati per un tempo medio di circa 46 minuti. Tutte le lesioni sono entrate in remissione completa durante un periodo di follow-up compreso tra 3 e più di 12 mesi. La superiorità del trattamento con Rhenium-188 rispetto alla chirurgia secondo gli autori è evidente in tutti i tumori localizzati in aree ad alto rischio o difficili da trattare chirurgicamente, nei pazienti che presentano un elevato numero di lesioni o recidive, o nei casi in cui la chirurgia produrrebbe mutilazioni (palpebre, pene, ecc.) così come nei soggetti anziani, infermi o inoperabili.

In collaborazione con OncoBeta