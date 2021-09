La Simg propone il doppio vaccino, antinfluenzale e Covid-19 insieme

In attesa del pronunciamento di Aifa ed Ema, la Società italiana di medicina generale concorda con la linea della comunità scientifica americana per cui i vaccini anti-Covid potrebbero essere somministrati contemporaneamente ad altri vaccini, anche nello stesso giorno, e ne illustra i dati alla vigilia dell’avvio della terza dose

“Secondo le decisioni dell’American Academy of Pediatrics e le linee guida del Centers for Disease Control and Prevention (Cdc), i vaccini anti Covid-19 possono essere somministrati contemporaneamente ad altri vaccini (come quello antinfluenzale ndr) anche nello stesso giorno. Una tesi su cui si è espressa favorevolmente anche il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie Ecdc”. A riferirlo è Ignazio Grattagliano, Coordinatore Società Italiana di Medicina Generale (Simg) Puglia. La Simg infatti, per prevenire l’influenza e rafforzare l’immunizzazione dal Covid-19 mediante la terza dose, ha rilevato l’opportunità di procedere contemporaneamente a una doppia vaccinazione, utile a ottimizzare l’impiego di risorse e a fronteggiare entrambi i virus.

Immugenicità e tossicità simili

Nuovi dati mostrano che l’immunogenicità e i profili degli eventi avversi sono generalmente simili quando i vaccini vengono somministrati contemporaneamente rispetto a quando vengono somministrati da soli. La somministrazione di più vaccini avviene già in età pediatrica, quando si effettuano vaccini polivalenti che arrivano fino anche a 6 o 7 ceppi diversi. In età adulta invece negli ultimi anni sono stati fatti contemporaneamente, nello stesso giorno, la somministrazione di antiinfluenzale, antipneumococcico o più recentemente dell’antizoster, uno sul deltoide destro, l’altro sul sinistro.

Insieme si può

“Finora era stato consigliato di eseguire la vaccinazione anti-Covid a distanza di circa un mese dalle altre vaccinazioni” continua Grattagliano. “Tuttavia, nelle ultime settimane, la Cdc ha pubblicato dei documenti che attestano che nel caso di vaccini a Rna messaggero nonché con vaccini a vettore virale, non essendo questi vaccini con virus vivo attenuato ma con frazioni di virus o addirittura soltanto con l’Rna messaggero, non ci sono problemi ad effettuare una somministrazione contemporanea ad altri vaccini non vivi, quale è quello dell’influenza”.

Verso un vaccino a mRna unico

I requisiti di massima sicurezza e totale efficacia non verrebbero dunque a mancare. Manca ancora il pronunciamento di Ema ed Aifa, mentre negli Usa la comunità scientifica si è schierata apertamente con l’ipotesi della doppia vaccinazione simultanea basata sulla co-somministrazione. Ulteriore punto a favore di questa opzione è il fatto che Moderna e Novavax stanno lavorando a un vaccino unico che contenga al suo interno sia l’Rna messaggero per il Covid che quello per l’influenza. Naturalmente, se dovesse essere confermata questa strada, il medico vaccinatore valuterà il profilo di rischio del singolo paziente individualmente per ciascun vaccino e la somministrazione avverrà in sedi diverse e con siringhe differenti.

L’incognita dell’influenza

Nel 2020 a causa delle chiusure il virus dell’influenza è circolato molto meno, limitando così al massimo le difficoltà di diagnosi in soggetti che presentassero quei sintomi analoghi tra la classica influenza e il Covid-19. Quest’anno però il problema rischia di porsi in modo più concreto. Per questo Claudio Cricelli presidente Simg sottolinea come siano diversi i quesiti aperti: “A partire dall’interrogativo se il virus dell’influenza arriverà e quale sarà la sua virulenza” spiega . “Bisognerà poi capire se e in che misura l’uso delle mascherine continuerà a essere presente nella nostra società, proteggendo comunque dalla circolazione di ogni virus”.

Una risposta certa però la abbiamo secondo Cricelli: “sicuramente sarà importante fare il vaccino antiinfluenzale, nonostante si sia già ottenuta l’immunizzazione per il Covid-19, in quanto è necessario proteggersi contro il virus specifico dell’influenza, il quale è causa di per sé di ricovero e mortalità, soprattutto nella popolazione anziana”.

La Simg propone dunque questo spunto di riflessione scaturito dal suo lavoro scientifico. Anche se l’ultima parola spetterà all’Aifa l’unica che potrà comunque autorizzare una eventuale doppia vaccinazione contro Covid e influenza.