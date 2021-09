Antibiotici riservati all’uomo: l’Europarlamento scongiura nuovi divieti per la veterinaria

Respinte le tesi della mozione Hausling, che contraddiceva i criteri proposti dalla Commissione Ue per tutelare cure essenziali per gli animali. Il plauso di Anmvi e Fnovi

L’Europarlamento dice “no” a nuovi divieti per l’uso degli antibiotici in veterinaria. Con 450 voti contrari, 204 a favore e 32 astenuti è stata respinta una risoluzione che avrebbe riservato l’uso di quattro classi di antibiotici esclusivamente agli esseri umani, così come sostenuto dalla mozione Hausling approvata a luglio dalla Commissione Envi. Il voto è arrivato nella serata del 15 settembre, durante la plenaria di Strasburgo.

La battaglia dei veterinari

Contro la proposta si sono mobilitati in questi mesi anche i veterinari italiani ed europei. Soddisfatta l’Anmvi (Associazione nazionale medici veterinari), che nelle scorse settimane ha lanciato una petizione contro la mozione Hausling, superando quota 85mila firme. “Il Parlamento europeo – afferma il presidente Marco Melosi su AnmviOggi – dimostra con questo voto di credere nella strategia per la lotta all’antimicrobico resistenza delineata dalla Commissione europea con il contributo delle evidenze scientifiche in medicina veterinaria. Noi medici veterinari dimostreremo la bontà di un approccio regolatorio ma non proibitivo, come quello individuato dalla Commissione insieme all’Ema e al Gruppo Ameg”. Secondo Melosi il voto rappresenta il “riconoscimento da parte dell’Europarlamento dei progressi fatti in campo veterinario per ridurre il consumo di antimicrobici e per un utilizzo razionale sotto lo stretto controllo del medico veterinario prescrittore”.

Norme su basi scientifiche

Esulta in una nota la Fnovi (Federazione nazionale ordini veterinari): “Un brillante risultato possibile grazie alla mobilitazione di tutta la professione medico veterinaria europea che si è mossa compatta, coinvolgendo i proprietari di animali. Non solo One Health, anche One Voice. La voce autorevole, con solide basi scientifiche che caratterizza la professione medico veterinaria, a tutela della salute e del benessere degli animali. Dopo il sollievo e la legittima soddisfazione questo risultato deve farci pensare e muovere con la stessa determinazione anche su altre importanti questioni. I legislatori – conclude la Federazione – vanno sempre sostenuti e informati, possibilmente prima che proposte normative vengano redatte, senza dubbio con buone intenzioni ma senza basi scientifiche”.

