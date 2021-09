Malattie causate da eosinofili: dal Chmp sì a tre nuove indicazioni per mepolizumab

Il Comitato per i medicinali a uso umano dell’Ema raccomanda l’approvazione dell’anticorpo monoclonale di Gsk per la sindrome ipereosinofila, la granulomatosi eosinofila con poliangioite e la rinosinusite cronica con polipi nasale

Il Comitato per i medicinali a uso umano (Chmp) dell’Agenzia europea del farmaco (Ema) raccomanda l’approvazione di tre nuove indicazioni per mepolizumab, anticorpo monoclonale di Gsk che ha come target l’interleuchina-5 (IL-5). Il via libera riguarda tre malattie di tipo eosinofilico: sindrome ipereosinofila (HES), granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA) e rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP). Dopo il sì del Chmp, manca il via libera finale della Commissione europea.

Le tre nuove indicazioni

I tre pareri positivi del Chmp si basano sui dati di altrettanti studi che analizzano il ruolo dell’inibizione mirata dell’IL-5 con mepolizumab in queste patologie. Le malattie di tipo eosinofilico sono condizioni infiammatorie associate a livelli elevati di eosinofili, un tipo di globuli bianchi.

La sindrome ipereosinofila (HES) e la granulomatosi eosinofila con poliangioite (EGPA), ricorda Gsk in una nota, sono entrambe malattie rare potenzialmente pericolose per la vita: “L’infiammazione in vari tessuti può causare una serie di sintomi spesso gravi. Lo standard di cura per HES e EGPA spesso include ancora corticosteroidi orali (OCS) e/o terapie immunitarie citotossiche. La disponibilità di mepolizumab potrebbe fornire ai pazienti una nuova opzione di trattamento con il potenziale per migliorare i sintomi clinici e ridurre l’uso di OCS”.

La rinosinusite cronica con polipi nasali (CRSwNP) è, invece, “una condizione in cui i pazienti possono sviluppare escrescenze dei tessuti molli chiamate polipi nasali che possono causare sintomi cronici come ostruzione nasale, perdita dell’olfatto e secrezione”. Nella malattia grave, i pazienti possono richiedere un intervento chirurgico ripetuto a causa di escrescenze ricorrenti.

Già approvato per l’asma eosinofilo grave

Mepolizumab è già approvato per l’uso in Europa come trattamento aggiuntivo per i pazienti con asma eosinofilo grave. Studi epidemiologici, clinici e fisiopatologici suggeriscono fortemente che CRSwNP e asma sono strettamente collegati e spesso coesistono. Inoltre, i pazienti con EGPA hanno spesso asma grave.

“Siamo soddisfatti dei pareri positivi del Chmo poiché attualmente sono disponibili limitate opzioni di trattamento mirato per i pazienti in Europa con malattia indotta da eosinofili. Se approvato, mepolizumab sarebbe il primo trattamento mirato disponibile per l’uso in quattro di queste malattie e rafforzerebbe ulteriormente il suo ruolo nel prendere di mira la causa sottostante dell’infiammazione, commenta Christopher Corsico, Senior Vice President Development di Gsk.

Mepolizumab è stato studiato in oltre 4mila pazienti in un totale di 41 studi clinici che analizzano il ruolo che mepolizumab può svolgere nel colpire la causa sottostante dell’infiammazione e ridurre gli eosinofili attraverso l’inibizione dell’IL-5.